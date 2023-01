Στο cast του Only Murders In The Building season 3 πρόκειται να δούμε την πολυβραβευμένη Meryl Streep, στο πλευρό των Selena Gomez, Martin Short, Steve Martin, Paul Rudd και πολλών ακόμη.

Το επιτυχημένο murder mystery show επέστρεψε με τη δεύτερη σεζόν του το καλοκαίρι του 2022, για να ανανεωθεί και για τρίτη σεζόν χωρίς να έχουν προβληθεί ακόμη όλα της τα επεισόδια! Στη σειρά παρακολουθούμε τις περιπέτειες του true crime fanatic trio των Charles, Mabel και Oliver, ενώ ο χαρακτήρας του Ben Glen, που ερμηνεύει ο Paul Rudd, προστέθηκε στην τελευταία σκηνή του τελευταίου επεισοδίου του δεύτερου κύκλου.

Η προσθήκη της Streep στο roster της σειράς επιβεβαιώθηκε από ένα TikTok της Gomez και έκτοτε οι θαυμαστές της σχολιάζουν με ενθουσιασμό στα κοινωνικά μέσα.

Δείτε το video εδώ.

Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Paul Rudd, and- MERYL STREEP. Only Murders in the Building Season 3 🎬 #OMITB pic.twitter.com/kO1wGvLsMv — Only Murders in the Building 🕵🏻‍♀️ 🕵🏻‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) January 17, 2023

Το Only Murders In The Building ήταν πέρυσι υποψήφιο σε 17 κατηγορίες στα βραβεία Emmy, με τους Steve Martin και Martin Short να κερδίζουν τελικά στην κατηγορία του leading acting.

Μείνετε συντονισμένοι για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την τρίτη σεζόν της σειράς.