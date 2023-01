Μετά το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, η επόμενη σειρά εγχώριας παραγωγής που πιθανότατα θα απολαύσουμε στη δημοφιλή πλατφόρμα του Netflix δεν είναι άλλη από το πολυαναμενόμενο Milky Way του Βασίλη Κεκάτου, για ακόμη μια φορά σε παραγωγή Foss Productions και με την υπογραφή του MEGA. Την είδηση μετέφερε η ιστοσελίδα typologies.gr.

Ο Βασίλης Κεκάτος είναι βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών για το μικρού μήκους φιλμ του, Η απόσταση ανάμεσα σε εμάς και τον ουρανό (The Distance Between Us and the Sky) και το Milky Way πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Mega για το δεύτερο μισό της τρέχουσας σεζόν, επομένως θα κάνει πρεμιέρα εντός του πρώτου μισού του 2023.

Λίγα λόγια για το Milky Way

Τα γυρίσματα της νέας αυτής μίνι σειράς 8 επεισοδίων ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε τοποθεσίες της Βόρειας Ελλάδας, όπως στην Ξάνθη, τον Έβρο και τη Φολόη, αλλά στην Πελοπόννησο.

Η πλοκή του Milky Way παρακολουθεί την ιστορία μιας 17χρονης κοπέλας, τα όνειρα της οποίας καταρρέουν όταν εκείνη μένει έγκυος. Εκείνη ξεκινά τότε ένα μεγάλο ταξίδι γεμάτο περιπέτειες, προσπαθώντας να βρει το δικό της δρόμο πέρα από όσα η κοινωνία της επιβάλει.

Στο Milky Way πρωταγωνιστούν οι Κόριννα Ντουλλάαρτ, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Γιούλικα Σκαφιδά, Θέμις Μπαζάκα, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Στυλιάνα Ιωάννου, Ναταλία Σουίφτ, Αφροδίτη Καποκάκη, Ευαγγελία Καμάρα, Ιώκο Ιωάννης Κοτίδης, Ξένια Ντάνια, Σταύρος Τσουμάνης, Βίκυ Μαϊδάνογλου, Τζέο Πακίτσας, Κασσιόπη Κλέπκου και Αλέξανδρος Βούλγαρης.

Συμπεριλαμβάνονται επίσης δυνατά guests όπως αυτό της τραγουδίστριας Ελένης Φουρέιρα μαζί με ονόματα όπως οι Νίκος Καραθάνος, Κίμων Κουρής, Ιβάν Σβιτάιλο, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου και Άλκηστις Πουλοπούλου.

Μέσα από το Instagram του, ο 30χρονος σκηνοθέτης είχε δώσει μια κλεφτή ματιά της παραγωγής, μέσα από μερικές φωτογραφίες από το πλατό του Milky Way.