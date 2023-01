Το Secret Wars. λογαριασμός που στο παρελθόν είχε καλές πληροφορίες για τα όσα συμβαίνουν στο MCU, το παρών στο Secret Wars θα δώσουν τόσο ο Wolverine του Χιου Τζάκμαν όσο και ο Spider-Man του Τόμπι Μαγκουάιρ. Και οι δύο ηθοποιοί έχουν μεγάλο παρελθόν στους ρόλους, με τον δεύτερο να μπαίνει στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel με το No Way Home πριν από έναν χρόνο, ενώ και ο Τζάκμαν επιστρέφει για το τρίτο Deadpool που έρχεται στους κινηματογράφους το 2024. Μέχρι τότε φυσικά έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας και οι θεωρίες και οι φήμες αναμένεται να συνεχιστούν, αφού το Multiverse δίνει πολλές δυνατότητες στη Marvel και τον Kevin Feige για τις ιστορίες που θέλουν να πουν. Για τη χρονιά που διανύουμε, το πρόγραμμα του MCU περιλαμβάνει πέντε σειρές και τρεις ταινίες και μπορείτε . Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι του παζλ που αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα είναι το καστ για τους Fanastic 4 που και αυτοί μπαίνουν στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Μέχρι σήμερα, έχουμε δει τέσσερις ταινίες των Avengers, με την πρώτη το 2012, το Age of Ultron που ακολούθησε τρία χρόνια αργότερα, ενώ τα Infinity War και Endgame έριξαν την αυλαία του Infinity Saga το 2018 και 2019 αντίστοιχα.

