Για δεύτερη σεζόν πρόκειται να επιστρέψει στην πλατφόρμα του Netflix ο Sandman, η άκρως επιτυχημένη σειρά που βασίζεται στο ομώνυμο και επιδραστικότατο graphic novel του Neil Gaiman.

Η πρώτη σεζόν της σειράς ολοκληρώθηκε στις 19 Αυγούστου, ενώ στις 2 Νοεμβρίου επισημοποιήθηκε και η πολυαναμενόμενη επιστροφή του στους δέκτες μας.

Ο ίδιος ο Gaiman, ο οποίος βρίσκεται και πίσω από την παραγωγή της σειράς, tease-αρε μερικά μελλοντικά plot points που θα δούμε στην επόμενη σεζόν: «Υπάρχουν εντυπωσιακές ιστορίες που περιμένουν τον Morpheus και τους υπόλοιπους. Τώρα είναι ώρα να επιστρέψουμε στη δουλειά. Υπάρχει στον ορίζοντα ένα οικογενειακό γεύμα… Και ο Lucifer περιμένει τον Morpheus να επιστρέψει στην Κόλαση».

Yes, it’s true: The Sandman will return to Netflix!



"There are some astonishing stories waiting for Morpheus & the rest of them… Now it’s time to get back to work. There’s a family meal ahead... And Lucifer is waiting for Morpheus to return to Hell," says @neilhimself pic.twitter.com/TbA3hnD5f6