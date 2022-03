Ο William Hurt, γνωστός για την οσκαρική ερμηνεία του στο Kiss of the Spider Woman του 1985, αλλά και τα Τhe Big Chill και Body Heat, έφυγε από την ζωή την Κυριακή από φυσικά αίτια, σε ηλικία 71 ετών.

Στη διάρκεια της μακράς και σπουδαίας καριέρας του, είχε προταθεί τέσσερις φορές για βραβείο Όσκαρ, μεταξύ άλλων δυο φορές για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου με τα Broadcast News και Children of a Lesser God αλλά και Β' Ανδρικού για το A History of Violence του David Cronenberg με μια εμφάνιση μόλις 10 λεπτών.

Κέρδισε το Όσκαρ το 1985 για το Kiss of the Spider Woman (Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης), στο οποίο είχε υποδυθεί έναν ομοφυλόφιλο άνδρα που μοιράζεται ένα κελί με έναν πολιτικό κρατούμενο στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γιου του, Will, «Με μεγάλη θλίψη η οικογένεια Hurt θρηνεί τον θάνατο του William Hurt, αγαπημένου πατέρα και βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, στις 13 Μαρτίου 2022, μία εβδομάδα πριν από τα 72α γενέθλιά του. Πέθανε ήρεμος, στο πλάι της οικογένειάς του, από φυσικά αίτια».

Κατάφερνε πάντα να μεταπηδά με επιτυχία μεταξύ έργων στη μεγάλη οθόνη και τηλεοπτικών ρόλων, όπως στη σειρά Damages που είχε προταθεί για βραβείο Emmy.

Πρόσφατα έγινε ευρέως γνωστός σε μια νεότερη γενιά σινεφίλ με την ερμηνεία του ως Thaddeus Ross στο The Incredible Hulk του 2008. Αργότερα επανέλαβε τον ρόλο στα Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame και Black Widow.

Το Deadline μετέδωσε την ανακοίνωση του γιου του, Will, ενώ το Variety ανέφερε ότι ένας οικογενειακός φίλος επιβεβαίωσε την είδηση.

