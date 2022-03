Με διπλή νίκη της Εξουσίας του Σκύλου, τόσο στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας, όσο και σε αυτή της σκηνοθεσίας ολοκληρώθηκε η τελετή των φετινών φετινών βραβείων BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στον ρόλο της οικοδέσποινας βρέθηκε η Rebel Wilson, η οποία διατήρησε σχετικά χαμηλούς τόνους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ από τη βραδιά δεν έλειψαν και μερικές εκπλήξεις που ανέτρεψαν τις προβλέψεις ως προς τα βραβεία.

Δείτε εδώ τον εναρκτήριο λόγο της Rebel Wilson:

Η πιο πολυβραβευμένη ταινία της βραδιάς ήταν το Dune με πέντε τεχνικά βραβεία, ενώ βραβεία κέρδισαν και το Μετά την Αγάπη που επικράτησε στον Α' Γυναίκείο Ρόλο με τη συγκλονιστική Joanna Scanlan και το No Time to Die και το CODA (με δύο βραβεία και ιστορική νίκη του Troy Kotsur, ως πρώτου κωφού ηθοποιού που κερδίζει βραβείο BAFTA) και το Πίτσα Γλυκόριζα και το West Side Story με δύο βραβεία και το Κρουέλα και η Μέθοδος των Γουίλιαμς και το Encanto και το Drive my Car.

Δείτε αναλυτικά τα βραβεία

Καλύτερη Ταινία: «Η Εξουσία του Σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον

Καλύτερη Βρετανική Ταινία: «Belfast» του Κένεθ Μπράνα

Καλύτερο Ντεμπούτο από Βρετανό Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό: Τζέιμς Σάμιουελ για το «The Harder They Fall»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: «Drive My Car» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

That really is the power of film! We couldn't agree more, Ryûsuke Hamaguchi #EEBAFTAs pic.twitter.com/jNS9pzvhgc — BAFTA (@BAFTA) March 13, 2022

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Summer of Soul του Questlove

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Ενκάντο: Μια Πόλη Μαγική

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον για την «Εξουσία του Σκύλου»

Πρωτότυπο Σενάριο: Πολ Τόμας Αντερσον για το «Πίτσα Γλυκόριζα»

Διασκευασμένο Σενάριο: Σαν Χέντερ για το «CODA»

"Writing this movie was an incredible education for me." ✨ @SianHeder accepts the Award for Adapted Screenplay for CODA #EEBAFTAs pic.twitter.com/5C986q65tF — BAFTA (@BAFTA) March 13, 2022

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζοάνα Σκάνλαν για το «Μετά την Αγάπη»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Γουίλ Σμιθ για το «Η Μέθοδος των Γουίλιαμς»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Αριάνα Ντεμπόζ για το «West Side Story»

B’ Ανδρικός Ρόλος: Τρόι Κότσουρ για το «CODA»

Μουσική: Χανς Τσίμερ για το «Dune»

Κάστινγκ: Σίντι Τόλαν για το «West Side Story»

Φωτογραφία: Γκρεγκ Φρέιζερ για το «Dune»

Μοντάζ: Τομ Κρος, Ελιοτ Γκρέιαμ για το «No Time to Die»

Σκηνικά: Dune

Κοστούμια: Τζένι Μπίβαν για το «Κρουέλα»

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: The Eyes of Tammy Faye

Ηχος: Dune

Οπτικά Εφε: Πολ Λάμπερτ, Μπράιαν Κόνορ, Τρίσταν Μάιλς, Γκερντ Νέφζερ για το «Dune»

An incredible moment for Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles and Gerd Nefzer as they accept the Award for Special Visual Effects #EEBAFTAs pic.twitter.com/1Fh0tb7E6i — BAFTA (@BAFTA) March 13, 2022

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: Do Not Feed the Pigeons

Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: The Black Cop

Ανερχόμενο Αστέρι (Ψήφος Κοινού): Λασάνα Λιντς