Η ταινία του Ματ Ριβς, με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έφερε άλλα 66 εκατομμύρια στα ταμεία, με πτώση μόλις 51% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ποσοστό εντυπωσιακό για ταινία του είδους. Ήταν μικρότερο από τα Batman v. Superman (-69%), Dark Knight Rises (-61%), Justice League (-56%) και The Dark Knight (-53%), ενώ και οι ταινίες της Marvel στη δεύτερη εβδομάδα έχουν ένα μέσο όρο πρώτης γύρω στο 60%. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι μιλάμε για μία ταινία με διάρκεια σχεδόν τρεις ώρες, στοιχείο που δεν το λες και ελκυστικό για όσους ακόμα διστάζουν να επιστρέψουν στους κινηματογράφους. Η ταινία έχει φτάσει τα 240 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις στην Αμερική και έχει ήδη ξεπεράσει τις συνολικές εισπράξεις και της Justice League και του Batman Begins και όλες τις ταινίες του Σκοτεινού Ιππότη στην προ-Νόλαν, εποχή εκτός από την πρώτη του Τιμ Μπάρτον, κάτι που θα γίνει στο επόμενο διήμερο.

Οι επιδόσεις του Batman εκτός Αμερικής

η ταινία έφερε άλλα 66,6 εκατομμύρια στα ταμεία. Το σύνολο εκτός Αμερικής έφτασε τα 220 εκατομμύρια και το μισό δις παγκοσμίως είναι πλέον 2-3 μέρες μακριά. Το νούμερο θα ανέβει ακόμα περισσότερο το προσεχές τριήμερο, αφού θα γίνει και η πρεμιέρα της ταινίας στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως.συνοδεύεται από πολύ καλές κριτικές, με το σκορ στο Rotten Tomatoes να βρίσκεται . Στην Ελλάδα στο πρώτο τριήμερο προβολής της έκοψε 75.000 εισιτήρια, το τρίτο καλύτερο άνοιγμα στην εποχή της πανδημίας, μετά το No Way Home και το No Time to Die.

Πηγή