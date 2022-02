Το γεγονός ότι το theme score της νέας σειράς Obi-Wan Kenobi υπογράφει ο John Williams επιβεβαίωσε η Disney+, έχοντας πρώτα ανακοινώσει την επιστροφή των Ewan McGregor και Hayden Christensen στους πρωταγωνιστικούς ρόλους του Star Wars spinoff.

Ο Williams έχει ήδη κερδίσει ένα Oscar το μακρινό 1977 για το μουσικό score του στο original Star Wars, ενώ έχει προταθεί για τις συνθέσεις του ξανά και στις επόμενες ταινίες της τριλογίας (The Empire Strikes Back και Return of the Jedi) όπως και στις τρεις τελευταίες ταινίες του δημοφιλούς franchise (The Force Awakens, The Last Jedi και The Rise of Skywalker).

Η συμμετοχή του Williams στο Obi-Wan Kenobi αποτελεί σπάνια κίνηση του συνθέτη, μιας που ο ίδιος δεν συνηθίζει να επιμελείται τη μουσική για τηλεοπτικές δουλειές. Η τελευταία φορά μάλιστα που έγραψε μουσική για μια σειρά ήταν το 1985, για το Amazing Stories.

Η ιστορία στο Obi-Wan Kenobi εκτυλίσσεται 10 χρόνια μετά τα γεγονότα του Star Wars: Revenge of the Sith και πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 25 Μαΐου. Εκτός από τους McGregor και Christensen, το cast της σειράς περιλαμβάνει τους Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell και Benny Safdie.

Για το official trailer της σειράς θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμα!