Τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο The Man Who Fell to Earth πρόκειται να αναλάβει ο Bill Nighy στο remake του από το Showtime, το οποίο και πρόκειται να διασκευάσει το ομώνυμο μυθιστόρημα του Walter Tevis από το 1963 σε μια τηλεοπτική σειρά. Αυτό έγινε φυσικά γνωστό παγκοσμίως μέσα από την προηγούμενη διασκευή του στην ομώνυμη ταινία του 1976, με πρωταγωνιστή τον αξέχαστο David Bowie, σε μια από τις iconic on-screen ερμηνείες της καριέρας του.

Το The Man Who Fell to Earth αφηγείται την ιστορία του Thomas Jerome Newton, ενός πρόσφυγα από έναν μακρινό πλανήτη, που ταξιδεύει στη Γη με την ελπίδα να ζήσει εκεί με ασφάλεια με τους τελευταίους εξωγήινους του είδους του. Τον Nighy θα συνοδεύσουν στο διαπλανητικό του ταξίδι οι Chiwetel Ejiofor και Naomie Harris, ενώ οι Alex Kurtzman και Jenny Lumet θα βρίσκονται στον ρόλο των παραγωγών της σειράς.

«Ήταν μεγάλη μου τιμή αυτή η πρόσκληση στο να υποδυθώ τον Thomas Jerome Newton που ο φοβερός David Bowie έκανε τόσο διάσημο», ανέφερε ο Nighy σε σχετικές του δηλώσεις. «Ήθελα επίσης να συνεργαστώ με τον Chiwetel και τη Naomie ξανά. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια φοβερή ιστορία, εκφρασμένη με εξαιρετικό τρόπο. Μου προκαλούν ενθουσιασμό οι σειρές που αντλούν από την σύγχρονη τεχνολογία, δίνοντάς μας κλεφτές ματιές σε ένα πιθανό κοντινό μέλλον. Πρόκειται για μια σημαντική ιστορία, η οποία πέρα από το ότι είναι εξαιρετικά διασκεδαστική, συζητά για σημαντικότατα ζητήματα της εποχής μας. Θέλω να πιστεύω ότι οι δημιουργοί της original ταινίας θα χειροκροτούσαν τον Alex Kurtzman και τη Jenny Lumet για την δημιουργική και απαιτητική κίνησή τους».

Τα έργα του Walter Tevis φαίνεται πως ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το σινεφίλ κοινό, αλλά και όσους απολαμβάνουν τις τηλεοπτικές σειρές, αφού το The Hustler and The Color of Money, έχει επίσης γυριστεί σε ταινία με τον Paul Newman, ενώ το Queen’s Gambit αποτέλεσε το απόλυτο quarantine sensation του Netflix, με πρωταγωνίστρια τη λαμπερή Anya Taylor Joy. Υπήρξε μάλιστα τόσο δημοφιλές, που αυτήν την περίοδο ετοιμάζεται η διασκευή του σε θεατρικό musical.