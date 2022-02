Στη μήνυση, η εταιρεία που αποτελεί συμπαραγωγό στο franchise, τονίζει ότι δεν ρωτήθηκε ποτέ για αυτή την απόφαση και πως υπέστη μεγάλη οικονομική ζημιά. «O μοναδικός λόγος που η Warner Bros μετέφερε την κυκλοφορία του νέου Matrix από το 2022 στο 2021 ήταν λόγω της της απόγνωσης της να φέρει συνδρομητές στο HBO Max από μία ταινία που ήξερε ότι θα είναι blockbuster. Ήξερε επίσης ότι αυτή η κίνηση θα λυγίσει την απόδοση της στα ταμεία και θα αφαιρέσει από τη Village Roadshow τη δυνατότητα να έχει έσοδα κάτι που θα ωφελούσε την WB, ειδικά αν η ταινία έβγαινε στους κινηματογράφους το 2022» αναφέρει η . Το σημαντικό σημείο με τις ημερομηνίες, είναι ότι αν η ταινία έβγαινε στους κινηματογράφους στη χρονιά που διανύουμε, τότε η πρεμιέρα της θα γινόταν αποκλειστικά στους κινηματογράφους. Θυμίζουμε ότι η απόφαση της Warner Bros για ταυτόχρονη κυκλοφορία των ταινιών στο HBO Max αφορούσε μόνο αυτές που έκαναν πρεμιέρα το 2021. «Αυτή είναι η επιπόλαιη προσπάθεια της Village Roadshow να αποφύγει τις δεσμευτικές από το συμβόλαιο οικονομικές υποχρεώσεις της που απαιτήσαμε. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι η απόφαση θα είναι υπέρ μας» αναφέρει στην απάντηση της η Warner Bros. Οι δύο εταιρείες μοιράζονταν το ποσοστό της χρηματοδότησης της ταινίας, αλλά η Village δεν έχει δώσει ακόμα τα χρήματα αφού περίμενε να δει αν η διαφορετική στρατηγική στην κυκλοφορία θα επηρεάσει την απόδοση στο box office.

Το box office

H κόντρα

Και φυσικά όχι μόνο την επηρέασε, αλλά το Matrix Ressurection θεωρείται εμπορική αποτυχία, αφού έφερε μόλις 37 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική και περίπου 160 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ οι τρεις πρώτες ταινίες συνολικά είχαν εισπράξεις 1,8 δις. Η Village υποστηρίζει επίσης ότι σε αντίθεση με άλλους συνεργάτες της Warner Bros που συμφώνησαν να πάρουν μεγάλα οικονομικά ανταλλάγματα για την ταυτόχρονη κυκλοφορία των πρότζεκτ τους στο HBO Max, στην δική της περίπτωση αυτό δεν συνέβη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων, ήταν η Πάτι Τζένκινς και η Γκαλ Γκαντίντ για το δεύτερο Wonder Woman και η Legendary για το Dune.Πάντως η κόντρα των δύο εταιρειών φαίνεται ότι έχει πιο βαθιές ρίζες. Στη μήνυση αναφέρεται ότι η Warner αρνείται να αναγνωρίσει ως συνεργάτη τη Village Roadshow στο Wonka, αφού δεν το θεωρεί πρίκουελ του Charlie and the Chocolate Factory αλλά ούτε και σε οτιδήποτε αφορά το Edge of Tomorrow, αν και είχαν επίσης 50-50 δικαιώματα στις παραγωγές. Η κίνηση της Warner Bros να κάνει ταυτόχρονες πρεμιέρες για όλες τις ταινίες του 2021, είχε φέρει πολλές αντιδράσεις με τον Κρίστοφερ Νόλαν, που αποτελούσε μακροχρόνιο συνεργάτης εταιρεία τότε να δηλώνει: «Κάποιοι από τους μεγαλύτερους δημιουργούς και πιο σημαντικούς ηθοποιούς της εποχής μας, πήγαν για ύπνο ένα βράδυ νομίζοντας ότι δουλεύουν για το καλύτερο κινηματογραφικό στούντιο και όταν ξύπνησαν ανακάλυψαν ότι δουλεύουν για τη χειρότερη streaming υπηρεσία». Ο Νόλαν σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Warner μετά από όλα αυτά και η νέα του ταινία που θα αφορά τη ζωή του Ρόμπερτ Οπενχάιμερ θα κυκλοφορήσει από τη Universal. Για τη χρονιά που διανύουμε, η Warner ακολουθεί διαφορετική στρατηγική και οι ταινίες της βγαίνουν αποκλειστικά στους κινηματογράφους και πηγαίνουν στο HBO Max 45 ημέρες μετά.

Πηγή