Μια πρώτη φωτογραφία του Steve Coogan ως Jimmy Savile ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα, μιας που ο αγαπημένος ηθοποιός πρόκειται να υποδυθεί τον πρώην παρουσιαστή του BBC σε μια νέα σειρά για λογαριασμό και πάλι του BBC. Η σειρά ονομάζεται The Reckoning και παρακολουθεί τη ζωή του Savile, ο οποίος αποδείχθηκε μετά θάνατον ότι ήταν παιδόφιλος ο οποίος κακοποιούσε τα θύματά του επί δεκατίες.

Η σειρά θα καλύψει από τα πρώτα χρόνια του Savile, όταν ο ίδιος εργαζόταν ως DJ στη Βόρεια Αγγλία, μέχρι την καριέρα του στο BBC, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούσε τη φήμη και τις διασυνδέσεις του ώστε να παραμείνουν κρυφά τα όσα ο ίδιος έκανε επί σειρά ετών.

«Το να υποδυθώ τον Jimmy Savile δεν ήταν μια απόφαση που πήρα εύκολα. Ο Neil McKay έχει γράψει ένα έξυπνο σενάριο, στο οποίο μεταχειρίζεται με προσοχή μια πολύ δύσκολη ιστορία, η οποία όσο ψυχοφθόρα κι αν είναι, πρέπει να ακουστεί» ανέφερε ο Coogan στο BBC News.

Η σκηνοθέτης της σειράς τοποθετήθηκε επίσης για την δημιουργία του Reckoning: «Το Reckoning είναι μια μοναδική ευκαιρία να δώσουμε στα θύματα του Savile, τα οποία και ενέπνευσαν το project, μια φωνή. Είμαι σίγουρη ότι η δυνατή ερμηνεία του Steve Coogan ως Savile θα δημιουργήσει ένα debate ως προς το πως το γεγονός ότι ο ίδιος υπήρξε celebrity τον προστάτευσε από το να διερευνηθούν οι πράξεις του».

Η ομάδα της σειράς δουλεύει μαζί με άτομα η ζωή των οποίων επηρεάστηκε από τις πράξεις του Savile για να βεβαιωθεί ότι οι ιστορίες τους αναπαρίστανται με σεβασμό και ευαισθησία.

Δείτε εδώ την πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα:

🚨 | NEW: Steve Coogan has been spotted dressed as Jimmy Saville for the first time ahead of the BBC drama on the peadophile



Via @DailyMirror pic.twitter.com/Nj7gr4TNYX