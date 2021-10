Θα μας μεταφέρει πίσω στην εποχή του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ενώ θα εστιάσει στον J. Robert Oppenheimer που θεωρείται ο πατέρας της ατομικής βόμβας και είχε δώσει το παρών στο περίφημο Trinity Test που είχε πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου του 1945 στο Νέο Μεξικό. Ο Νόλαν έχει γράψει το σενάριο που βασίζεται στο βιβλίο «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» των Kai Bird και Martin J. Sherwin που έφυγε από τη ζωή αυτή την εβδομάδα. Η ταινία περιγράφεται ως ένα παράδοξο ενός αινιγματικού ανθρώπου που ρισκάρει να καταστρέψει τον κόσμο για να τον σώσει. O Κίλιαν Μέρφι έχει συνεργαστεί ξανά με τον Κρίστοφερ Νόλαν στα Batman Begins, Inception, Dark Knight Rises και Dunkirk. H Univerarsal αναμένεται να δώσει πλήρη κινηματογραφική στήριξη στον Νόλαν με την ταινία να παραμένει αποκλειστικά στις αίθουσες για ένα διάστημα από 90 έως 120 ημέρες, κάτι που όπως τονίζει δεν θα ισχύει για τα άλλα πρότζεκτ της. Το μπάτζετ θα κυμανθεί περίπου στα 100 εκατομμύρια δολάρια και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

