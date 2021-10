Ο 28χρονος ηθοποιός, γνωστός από τα Midsommar και Bandersnatch, θα πρωταγωνιστήσει στην τρίτη ταινία των Guardians of the Galaxy, με τα γυρίσματα να ξεκινούν σε λίγες ημέρες. Την είδηση αποκάλυψε το και η επιβεβαίωση ήρθε λίγο αργότερα από τον James Gunn, που μετά από το πέρασμα του στη DC για το Suicide Squad και το Peacemaker επιστρέφει στη Marvel για το σενάριο και τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας. Η άφιξη του Adam Warlock στο ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενη, μετά το teaser στη σκηνή μετά το τέλος της δεύτερης ταινίας, η Ayesha (Elizabeth Debicki) δημιούργησε ένα ον και το αποκάλεσε το επόμενο βήμα της εξέλιξης, πιο δυνατό και όμορφο από όλους, ικανό να καταστρέψει τους Guardians. O Adam Warlock έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση του στα κόμικ στα τέλη της δεκαετίας του '60 και στα χρόνια που ακολούθησαν ο ρόλος και η συμβολή του μεγάλωσαν μέχρι που έγινε ένας από τους κεντρικούς παίκτες στην ιστορία με τα infinity stones και τη μεγάλη μάχη με τον Thanos. Επειδή προφανώς στο τρέχων timeline της Marvel, η ιστορία με τα πετράδια έχει κλείσει, μένει να δούμε πως θα χρησιμοποιηθεί, αν και υπάρχει μία ιστορία που τον μεταμορφώνει στον Magus, ένα επικίνδυνο και πανίσχυρο ον που φέρνει τους Guardian στο δρόμο του Kang the Conqueror, με τον Kang φυσικά να αναμένεται να έχει κεντρικό ρόλο στα επόμενα βήματα του MCU. Πριν από μερικά χρόνια ο Will Poulter είχε αναλάβει τον ρόλο του Pennywise στο IT, όμως οι καθυστερήσεις στην παραγωγή της ταινίας τον ανάγκασαν να αποχωρήσει. Το τρίτο Guardian of the Galaxy αναμένεται στους κινηματογράφους τον Μάιο του 2023, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα θα προηγηθεί ένα χριστουγεννιάτικο special που θα προβληθεί από το Disney Plus.

