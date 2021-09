Έφυγε από τη ζωή ο Melvin Van Peebles, κινηματογραφιστής, σεναριογράφος και μουσικός, γνωστός ως ο «παππούς» του μαύρου σινεμά, σε ηλικία 89 ετών.

Ο Van Peebles έγινε γνωστός μέσα από την ταινία του Sweet Sweetback’s Baadasssss Song, που κυκλοφόρησε στις αίθουσες το 1971, όπου υποδύεται τον χαρακτήρα ενός μαύρου άνδρα που κατηγορείται άδικα ότι παρενοχλεί γυναίκες από μια ομάδα ρατσιστών αστυνομικών. Η ταινία θεωρείται κλασική για το Blaxploitation κινηματογραφικό (και όχι μόνο) genre, όπως και πολλές από τις μετέπειτα δουλειές του. Ο Van Peebles γύρισε επίσης ταινίες όπως οι The Story of a Three-Day Pass, Watermelon Man και Don’t Play Us Cheap, ενώ επηρέασε βαθιά σκηνοθέτες όπως οι Spike Lee, John Singleton και Quentin Tarantino.

Ο Van Peebles εμφανίστηκε σαν ηθοποιός και σε αρκετές ταινίες, όπως οι O.C. and Stiggs του Robert Atman, Jaws: The Revenge, Last Action Hero και άλλες. Υπήρξε επίσης ζωγράφος και συγγραφέας θεατρικών έργων, αλλά και διακεκριμένος μουσικός. Ο ίδιο έγραψε το soundtrack του Sweet Sweetback’s Baadasssss Song, που ηχογραφήθηκε από το θρυλικό group Earth, Wind & Fire. Έγραψε και ερμήνευσε επίσης το score της προηγούμενής του ταινίας, Watermelon Man.

Ο Van Peebles κυκλοφόρησε μερικά solo albums κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ενώ συνεργάστηκε και με αρκετούς σύγχρονους καλλιτέχνες. Το 2014, κυκλοφόρησε το The Last Transmission, έναν δίσκο με συνδυασμό spoken word και jazz μουσικής μαζί με τους Heliocentrics.

We are saddened to announce the passing of a giant of American cinema, Melvin Van Peebles, who died last night, at home with family, at the age of 89. In an unparalleled career, Van Peebles made an indelible mark on the international cultural landscape. He will be deeply missed. pic.twitter.com/HpciXXVoYo