Το official trailer για την biopic ταινία The Electrical Life of Louis Wain δόθηκε στη δημοσιότητα, όπου παρακολουθούμε τον Nick Cave στο ρόλο του συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, H.G. Wells.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Benedict Cumberbatch στον ρόλο του Βρετανού καλλιτέχνη Louis Wain, που έγινε γνωστός για τα illustrations του με ήρωες ανθρωπόμορφες γάτες.

Πέρα από τους Cave και Cumberbatch, στην ταινία παίζουν επίσης οι Claire Foy, Taika Waititi, Olivia Colman (στον ρόλο της αφηγήτριας), Andrea Riseborough και Toby Jones. Το Electrical Life of Louis Wain πρόκειται να κυκλοφορήσει από την Amazon Prime Video στις 5 Νοεμβρίου, έχοντας κάνει την πρεμιέρα του ήδη Telluride Film Festival.

Δείτε εδώ το trailer: