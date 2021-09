Το trailer για το νέο του ντοκιμαντέρ για τη Britney Spears έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix, με τίτλο Britney vs Spears.

Η πλατφόρμα streaming ανακοίνωσε την κυκλοφορία του στις 21 Σεπτεμβρίου μέσα από ένα teaser 18 δευτερολέπτων στα social media. Σήμερα έχει πλέον επιβεβαιωθεί πως το ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Erin Lee Carr θα κυκλοφορήσει στις 28 Σεπτεμβρίου.

Το Netflix έδωσε επίσης στη δημοσιότητα το official poster του Britney vs Spears.

Δείτε εδώ το trailer:

"It's been 13 years and it's enough."



Britney vs Spears premieres Sept 28 pic.twitter.com/y2CCV4Jnh7 — Netflix (@netflix) September 22, 2021