Μπάντα των τελευταίων χρόνων (ιδρύθηκαν το 2016) με έδρα το Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας, οι The HU κέρδισαν διεθνή διασημότητα χάρη στο folk metal στυλ τους, το οποίο μπλέκει οικείες χέβι κλίμακες και ρυθμούς με το παραδοσιακό στυλ morin khuur της πατρίδας τους, ένα είδος μουσικής που τραγουδιέται με τον λάρυγγα. Το ντεμπούτο τους The Gereg (2019), για του λόγου το αληθές, κατάφερε να μπει στο #103 των εθνικών charts της Αμερικής, στο #21 της Βρετανίας και στο #24 της Γερμανίας.Τώρα, οι The HU ξαναχτυπούν δημοσιεύοντας ένα επίσημο βιντεοκλίπ για το νέο τραγούδι "Sugaan Essena", το οποίο ακούγεται ως βασικό θέμα στο δημοφιλές video game Star Wars Jedi: Fallen Order -μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το τραγούδι παίζει με το που ανοίγει κανείς το video game, ενώ κυκλοφορεί ολοκληρωμένο και ως ψηφιακό single στο Spotify και στο iTunes.