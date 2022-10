Μπορεί ο καλοκαιρινός καιρός των τελευταίων ημερών να μην βοηθά αρκετά στο να μπούμε στο mood, όμως αυτές τις μέρες είναι που υπό κανονικές συνθήκες το spooky season ενόψει Halloween κορυφώνεται. Πέρυσι, το Avopolis είχε ετοιμάσει το απόλυτο Halloween Cult Pack, με προτάσεις για ταινίες, σειρές, αλλά και λογοτεχνία για τους εορτασμούς. Φέτος όμως, με την αργία της 28ης Οκτωβρίου να κολλά υπέροχα με το Σαββατοκύριακο πριν από την αγαπημένη γιορτή για όλους τους λάτρεις του τρόμου, είπαμε να εστιάσουμε σε αγαπημένες σειρές για μαραθώνιο binge το τριήμερο. Ιδού λοιπόν 8 σειρές που μπορείτε να καταβροχθίσετε, λίγο πριν το trick or treat!

Ratched

Στo Ratched του Netflix, η βραβευμένη με Emmy και ιέρεια του τρόμου, Sarah Paulson, ενσαρκώνει την περίφημη και υπέροχα creepy νοσοκόμα που γνωρίσαμε στο One Flew Over the Cuckoo's Nest, σε ένα ατμοσφαιρικό origin story της ηρωίδας, ό,τι πρέπει για Halloween. Ετοιμαστείτε να μπείτε στην ψυχιατρική κλινική στην οποία και ξεκίνησε η νοσοκόμα την μακάβρια καριέρα της, συμμετέχοντας σε όχι και τόσο ηθικά πειράματα σε ασθενείς, τα οποία και θα την μετέτρεπαν σταδιακά στο τέρας που γνωρίζουμε πως τελικά έγινε στη συνέχεια της ζωής της.

Penny Dreadful

Βαμπίρ, ανεστημένα πτώματα και η απόλυτη γοτθική ατμόσφαιρα που χρειάζεται κανείς για Halloween και όχι μόνο, συναντάται στο αγαπημένο Penny Dreadful του Showtime, με τους Eva Green, Josh Hartnett, Reeve Carney και Timothy Dalton. Η σειρά πήρε το όνομά της από την βρετανική σειρά βιβλίων του 19ου αιώνα, η οποία και αποτελείτο από μικρές ιστορίες 8-16 σελίδων, gore αισθητικής, μυστηρίου ή σε σχέση με το ανεξήγητο, οι οποίες κόστιζαν συνήθως μία πέννα. Σε σενάριο John Logan (Sweeney Todd), η σειρά εμπνέεται από κλασικές ιστορίες της Βικτωριανής λογοτεχνίας, όπως Το Πορτραίτο του Dorian Gray, Frankenstein, Dracula, Dr Jekyll και Mr Hyde, αλλά και από το έργο του Μαρκήσιου Ντε Σαντ, Ζυστίν ή Τα Βάσανα της Αρετής. Πραγματικά απολαυστικό.

Alfred Hitchcock Presents

Αν αναζητείτε κάτι ακόμη πιο oldschool, τι καλύτερο από τη σειρά του απόλυτου master του τρόμου και του σασπένς, Alfred Hitchcock. Στη σειρά Alfred Hitchcock Presents, ο εμβληματικός σκηνοθέτης ταινιών τρόμου αφηγείται ο ίδιος ιστορίες που κόβουν την ανάσα, με μακάβριες θεματικές για πραγματικά στοιχειωμένο Halloween. Η σειρά παίχτηκε στο CBS και NBC από το 1955 ως το 1965, ενώ από το 1962 και έπειτα μετονομάστηκε στο The Alfred Hitchcock Hour.

Brand New Cherry Flavor

Αν από την άλλη είστε θαυμαστές του τρόμου και της ανατριχίλας του σινεμά του Cronenberg, τότε η miniseries του Nick Antosca (Channel Zero) και του Netflix, Brand New Cherry Flavor, είναι η καλύτερη επιλογή για αυτό το Halloween. Βασισμένη στο βιβλίο του Todd Grimson, η σειρά εκτυλίσσεται στα '90s και σε ένα neon-lit LΑ, όσο το grunge chic ήταν ακόμη στη μόδα. Σε αυτήν, παρακολουθούμε την ιστορία μιας νεαρής σκηνοθέτριας, η οποία μετακομίζει στο Hollywood για να γυρίσει μια ταινία. Σύντομα, η ίδια θα βρεθεί εγκλωβισμένη σε έναν ψυχεδελικό κόσμο γεμάτο από σεξ, μαγεία, εκδίκηση και… γάτες. Ένα απολαυστικά διεστραμμένο revenge tale με τους Rosa Salazar, Eric Lange και Catherine Keener στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Castle Rock

Στην περίπτωση που έχετε μεγαλώσει διαβάζοντας την ανατριχιαστική λογοτεχνία του Stephen King, αυτό το Hulu original είναι για εσάς, μιας που βασίζεται σε ιστορίες του συγγραφέα που εκτυλίσσονται στη φανταστική πόλη του Maine δικής του έμπνευσης, το Castle Rock. Η ομώνυμη σειρά αποτελεί μια μοναδική saga ψυχολογικού τρόμου, όπου σε δύο σεζόν με διαφορετικούς χαρακτήρες στην κάθε μία και τον J.J. Abrams στον ρόλο του παραγωγού, ανακαλύπτουμε τα μυστικά και το σκοτάδι της πόλης, που είναι και αυτά που την κάνουν διαχρονικά να θεωρείται ένας καταραμένος τόπος. Στην πρώτη σεζόν πρωταγωνιστούν οι André Holland, Melanie Lynskey, Bill Skarsgård, Jane Levy και Sissy Spacek, ενώ στη δεύτερη βλέπουμε τους Lizzy Caplan, Paul Sparks, Barkhad Abdi, Yusra Warsama, Elsie Fisher, Matthew Alan και Tim Robbins.

Tales From The Crypt

Σε περίπτωση που θέλετε και πάλι μια επιστροφή στο παρελθόν και σε μια iconic ανθολογία της αμερικανικής τηλεόρασης, το Tales From The Crypt είναι και η καλύτερη επιλογή. Σε αυτό και στα 93 του επεισόδια (που προβλήθηκαν από το 1989 μέχρι και το 1996 στο ΗΒΟ), ο Cryptkeeper αφηγείται στους θεατές τις αγαπημένες του ιστορίες από την κρύπτη που υπόσχονται τις μεγαλύτερες ανατριχίλες. Και πέρα από τα ομολογουμένως spooky tales της, η σειρά ξεχωρίζει για τα δεκάδες special guest της με αστέρες όπως οι Tom Hanks, Michael J. Fox και Arnold Schwarzenegger.

Servant

Με τον M. Night Shyamalan ανάμεσα στους executive producers της σειράς Servant της Apple TV+, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή είναι όσο αλλόκοτη φαντάζεστε. Η ιστορία που παρακολουθούμε ξεκινά όταν στο σπίτι της οικογένειας Turner αρχίζουν να λαμβάνουν χώρα μερικά ανεξήγητα περιστατικά. Όλα αυτά, λίγο καιρό μετά τον θάνατο του μωρού της και την αντικατάστασή του από μια real size κούκλα, την οποία μάλιστα φροντίζει και μία νταντά (Nell Tiger Free). Τίποτα δεν είναι φυσικά αυτό που νομίζουμε και αν κι εσείς φρικάρετε με τις κούκλες, σκεφτείτε πολύ καλά προτού το ξεκινήσετε.

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Πρόσφατα απέσπασε τον τίτλο της δεύτερης most-watched αγγλόφωνης σειράς στην ιστορία του Netflix, γεγονός που σημαίνει ότι ίσως δεν περιμένετε εμάς να σας την προτείνουμε. Αν όμως βρίσκεστε ανάμεσα στους λίγους που δεν έχουν παρακολουθήσει ακόμη το Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, τότε το φετινό Halloween είναι σίγουρα και η κατάλληλη ευκαιρία. Στο Dahmer παρακολουθούμε την πραγματική ιστορία του κατά συρροή δολοφόνου που συγκλόνισε το Milwaukee, δολοφονώντας 17 αγόρια και άντρες από το 1978 μέχρι και το 1991. Και όχι μόνο ξεχωρίζει, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα και λεπτομερή ματιά στην παιδική ηλικία του Dahmer και στη σχέση του με τους γονείς του, αλλά ρίχνει φως στις εμπειρίες των ανθρώπων που έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου στις τοπικές αρχές, χωρίς όμως επιτυχία, εξαιτίας ρατσιστικών διακρίσεων και προκαταλήψεων του ίδιου του συστήματος της δικαιοσύνης των ΗΠΑ.