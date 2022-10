Από το Mindhunter στο Dahmer και από το When They See Us στο Ripper, οι true-crime σειρές φαίνεται πως έχουν εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα από τα πιο αγαπημένα genres του κοινού στη μικρή οθόνη, αποδεικνύοντας πως οι παραγωγές τρόμου, αλλά και αυτές που λειτουργούν ως άτυπη κλειδαρότρυπα στις ζωές των άλλων, σπάνια χάνουν το ενδιαφέρον τους όσα χρόνια κι αν περάσουν. Μια νέα true-crime horror σειρά προβάλλεται το τελευταίο διάστημα στο Disney+, τολμώντας όμως να δώσει έμφαση σε κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει στις εν λόγω παραγωγές του είδους: στο Candy η εστίαση πραγματοποιείται όχι στη ζωή που χάθηκε, αλλά σε εκείνη που είχε τελικά βιωθεί πριν τα πράγματα πάρουν μια δολοφονική τροπή.

Χωρισμένη σε πέντε μονόωρα επεισόδια, η σειρά Candy παρακολουθεί την πραγματική ιστορία της Τεξανής νοικοκυράς, Candy Montgomery, την οποία ερμηνεύει αριστοτεχνικά η Jessica Biel, που πριν από 42 χρόνια δολοφόνησε κατακρεουργώντας την με ένα τσεκούρι την γειτόνισσά της και σύζυγο του εραστή της, Betty Gore (Melanie Lynskey), κατά τη διάρκεια ενός τσακωμού τους σχετικά με την εξωσυζυγική αυτή σχέση. Στη σειρά βλέπουμε πώς η Candy κατάφερε τελικά να πείσει τους ενόρκους του δικαστηρίου ότι η επίθεσή της πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτοάμυνας, παρόλο που γνωρίζουμε πως εκείνη χτύπησε τη γυναίκα 41 φορές, αφήνοντας παράλληλα το μωρό της αβοήθητο για περισσότερες από 13 ώρες μετά τη φυγή της από το σπίτι.

Όπως καταλάβατε, τα παραπάνω spoilers μικρή σημασία έχουν στο Candy, αφού το πραγματικό ενδιαφέρον της σειράς δεν είναι άλλο από την εστίαση στο γυναικείο βίωμα, τόσο της Candy όσο και της Betty, αλλά και στο πώς τελικά μπορεί να φτάσει να εκφραστεί ο γυναικείος θυμός, όταν έχει επιφορτιστεί από καταστάσεις στις οποίες μόνο μια γυναίκα μπορούμε να κάνουμε εικόνα να περιέρχεται, ως αποτέλεσμα φυσικά μιας χρόνιας και σιωπηλής καταπίεσής της μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Συν-δημιουργημένη από τον Nick Antosca και τον Robin Veith, η σειρά Candy ξετυλίγεται σταδιακά μέσα από ένα σωστά μελετημένο slow burning σενάριο, το οποίο μας επιτρέπει να εξετάσουμε αρχικά το πορτρέτο της Candy. Εκείνη είναι η τέλεια σύζυγος και μητέρα, που παρέχει τη φροντίδα της οικογένειας, διατηρεί μια επιφανή και πολυάσχολη θέση στην κοινότητα όπου και διαμένει και γενικά φαίνεται να τα έχει όλα. Όμως σύντομα η πλήξη θα κάνει την εμφάνισή της όταν ο σύζυγός της, ένας στερεοτυπικός nice guy της διπλανής πόρτας, χάσει σταδιακά το ενδιαφέρον του για σεξ και αρχίσει να λαμβάνει τη σύζυγό του ως δεδομένη. Με παράδειγμα μια αγαπητή φίλη της που, έχοντας μόλις χωρίσει, παίρνει ξανά τη ζωή της στα χέρια της, η Candy θα συνάψει σχέση με τον γείτονά της και σύζυγο της κάπως βαρετής και σχεδόν ανεπιθύμητης από τον περίγυρό τους Betty.

Τα πράγματα φυσικά θα κλονιστούν όταν ο Alan αποφασίσει να δώσει τελικά μια ευκαιρία στον γάμο του με την Betty, με την ίδια μάλιστα να μένει σύντομα έγκυος στο τρίτο παιδί τους. Αυτό θα αποτελέσει μάλλον και το ποτήρι που ξεχειλίζει για την Candy, η οποία και θα επισκεφθεί την Betty όσο ο σύζυγός της λείπει για ακόμη ένα ταξίδι για δουλειά, δολοφονώντας την.

Flashback-heavy ως προς τη δομή του και το ξετύλιγμα της ιστορίας ενός από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα στην ιστορία του Τέξας, το Candy εστιάζει στην οικιακή ζωή και των δύο κεντρικών γυναικείων χαρακτήρων του, μέσα από μια διπλή αφήγηση που δίνει φως και στις δύο πλευρές της ιστορίας τους: από τη μια έχουμε μια τέλεια στα πάντα Candy, που δυσκολεύεται όμως να βρει ένα ψήγμα αυθορμητισμού, άρα και ευχαρίστησης στη ζωή της, ενώ από την άλλη η ήπιων τόνων και κλειστή ως χαρακτήρας Betty αδυνατεί να φτάσει στην επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση, όσο η ίδια βρίσκεται κλεισμένη στην οικογενειακή εστία φροντίζοντας τις δύο κόρες της. Candy και Betty δεν είναι τίποτε άλλο από τις δύο όψεις του ίδιου τελικά νομίσματος, που ενσαρκώνουν όσα η πατριαρχία επέβαλε στο γυναικείο φύλο από αρχαιοτάτων χρόνων: τον εγκλωβισμό του σε μια οικιακή καθημερινότητα επανάληψης, αναπαραγωγής και περιορισμών, που μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον φόνο, όταν η λαχτάρα για την κάλυψη όλων των κενών φαίνεται πως διαταράσσεται από τη ζωή μιας άλλης γυναίκας.

Εξαιρετικές ερμηνείες που εκφράζουν τις αγωνίες και τα βάθη του γυναικείου, πολύπλοκου ψυχισμού, σε μια ατμοσφαιρική σειρά εμβληματικής φωτογραφίας και σκηνοθεσίας που βλέπεται άνετα σε μια μόλις ημέρα.

Δείτε το trailer της σειράς, που stream-άρει στο Disney+.