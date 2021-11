Τί κι αν δεν είχαμε και στο χωριό μας Halloween, εμείς δεν χάνουμε ποτέ την ευκαιρία για ευφάνταστες μεταμφιέσεις, γλυκές συνταγές με πρωταγωνίστρια την κολοκύθα, αλλά και ένα deep dive σε όλες τις spooky δημιουργίες της ποπ κουλτούρας. Ακολουθεί το απόλυτο Halloween Cult Pack του Avopolis για να γιορτάσετε μαζί μας.

Halloween movies

Ένα Halloween Cult Pack χωρίς αναφορές στις μάγισσες θα ήταν αναμφίβολα λειψό. Γι’ αυτό τι καλύτερο από το να ξεκινήσετε το αφιέρωμά σας βλέποντας την πρώτη ταινία ever αφιερωμένη σε αυτές, που δεν είναι άλλη από το Häxan του Benjamin Christensen. Γυρισμένο το 1922, το Häxan αποτελεί ένα ντοκιμαντέρ με στοιχεία μυθοπλασίας, με όλα όσα θέλατε να μάθετε για την ιστορία των γυναικών που κάηκαν στην πυρά ως μάγισσες, αλλά και εντυπωσιακά εφέ και φωτογραφία για την εποχή που αυτό γυρίστηκε. Αν από την άλλη προτιμάτε βέβαια κάτι πιο σύγχρονο πάνω στην ίδια θεματική, το The Witch του Robert Eggers από το 2015 και σε παραγωγή του αγαπημένου arthouse στούντιο της Α24 είναι ακόμη μια εξαιρετική επιλογή. Ιδιαίτερα αν είστε κι εσείς cult follower του πιο πρόσφατου Hollywood sensation που ακούει στο όνομα Anya Taylor-Joy.

https://www.youtube.com/watch?v=Jl6NvqUM5IM

Αν είστε δε σε διάθεση για vintage horror, γυρισμένο 101 χρόνια πριν, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το κλασικό Cabinet of Dr. Caligari του Robert Wiene, για τις περιπέτειες ενός φρενοβλαβή υπνωτιστή που χρησιμοποιεί έναν υπνοβάτη για να διαπράξει σειρά από φόνους. Εξαίσια επιλογή αποτελεί και το ψυχολογικό thriller Sisters του Brian De Palma από το 1973, με ευθείες αναφορές στη φιλμογραφία του Alfred Hitchcock, και εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία των σιαμαίων αδερφών Masha και Dasha Krivoshlyapova από τη Σοβιετική ένωση.

Tέλος, σε περίπτωση που αισθάνεστε ότι πρέπει να κάνετε catch up στις καλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών στο genre, τίποτε καλύτερο από το Saint Maud της Rose Glass, για μια νοσοκόμα που μόλις έχει ασπαστεί τον καθολικισμό και αποκτά εμμονή με μια από τις τρόφιμους του ασύλου όπου εργάζεται, αλλά και το Hereditary, το εξαιρετικό ντεμπούτο του Ari Aster, όπου μια οικογένεια στοχειώνεται από τον θάνατο της γιαγιάς της και τα μυστικά που εκείνη έκρυβε.

Halloween Series

Αν από την άλλη αυτό το Halloween προτιμάτε να επενδύσετε σε κλασικό binge watching με τα αντίστοιχα σνακ, το Haunting of Hill House όπως και το Haunting of Bly Manor του Mike Flanagan, υπόσχονται να σας κρατήσουν σίγουρα ξύπνιους το βράδυ. Αν μάλιστα έχετε διαβάσει ήδη το ομώνυμο βιβλίο πάνω στο οποίο βασίστηκε το Haunting of Hill House ή το Στρίψιμο της Βίδας του Henry James, που ενέπνευσε το Haunting of Bly Manor, ξέρετε ήδη γιατί.

Σε περίπτωση που θέλετε ένα μοντέρνο take σε μια σειρά του παρελθόντος που άφησε ιστορία στην παγκόσμια τηλεόραση, το Twilight Zone του Jordan Peele οφείλει να είναι η επιλογή σας, ενώ για εσάς που θέλετε να κοιμηθείτε το βράδυ, αλλά λυσσάτε και για spooky vibes και teen drama το Chilling Adventures of Sabrina του Netflix είναι ό,τι πρέπει.

Τέλος, το Halloween μπορεί να αποτελέσει την κατάλληλη αφορμή για να κάνετε rewatch στις αγαπημένες σας σειρές μέσα από τα Halloween specials τους, με μερικά από τα κορυφαία να είναι φυσικά το Halloween episode του αμερικανικού Office, το Treehouse Of Horror XX των αγαπημένων μας Simpsons, το Fear Itself της Buffy The Vampire Slayer, αλλά και το Who Got Dee Pregnant? από το ξεκαρδιστικό It’s Always Sunny In Philadelphia.

Halloween books

Πέρα όμως από τα thrills της μεγάλης και της μικρής οθόνης, πάντα εκτιμούμε ένα καλό βιβλίο που θα μας χαρίσει αντίστοιχα συναισθήματα, απογειώνοντας τους εορτασμούς του Halloween. Αν απολαμβάνετε κι εσείς τις ιστορίες με βαμπίρ, τίποτε δεν είναι πιο ταιριαστό από την απόλυτη ιστορία βαμπίρ της παγκόσμιας λογοτεχνίας που δεν είναι άλλη από τον Dracula του Bram Stoker. Κι αν αυτή είναι μια ιστορία που έτσι κι αλλιώς έχετε διαβάσει στο παρελθόν, το Fledgling της Octavia E. Butler, με αντίστοιχη θεματική, πάει ένα βήμα παρακάτω, εγείροντας προβληματισμούς όπως το γιατί ρομαντικοποιούμε την παραβίαση της συναίνεσης από την πλευρά των βαμπίρ απέναντι στα θύματά τους, γιατί τα βαμπίρ είναι πάντα λευκοί άνδρες κ.α.

Αν από την άλλη προτιμάτε να επενδύσετε σε διηγήματα, το October Country του Ray Bradbury είναι μια συλλογή μικρών ιστοριών, που περιέχει μερικά από τα καλύτερα, αλλά και πιο τρομακτικά έργα του συγγραφέα, ενώ σε περίπτωση που αναζητάτε ένα slow burner, η σκοτεινή πλευρά του οποίου έρχεται στην επιφάνεια σταδιακά και γεμάτη μυστήριο, τότε το Rebecca της Dapnhe Du Marier είναι η κατάλληλη επιλογή.

Για τους λάτρεις δε των zombies, το Zone One του βραβευμένου με Pulitzer, Colson Whitehead, αποτελεί μια post-apocalyptic ελεγεία για τον ανθρώπινο πολιτισμό μετά από μια πανδημία zombie. Τέλος, ο μαιτρ του είδους δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα Halloween Cult Pack, γι’ αυτό αυτή τη χρονιά και έχοντας σίγουρα δει το κινηματογραφικό του adaptation, το It του Stephen King είναι η καλύτερη λογοτεχνική συντροφιά για εγγυημένα chills.