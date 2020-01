Το πρότζεκτ. Έτσι,εγκαινιάζει και φέτος τον κύκλο προβολών μικρού μήκους ταινιών με τίτλο Τόπο στους Μικρομηκάδες!. Από αυτό λοιπόν το Σάββατο, 25 Ιανουαρίου, και, θα πραγματοποιούνται αφιερώματα σε πρόσφατες αλλά και παλαιότερες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους καιΌπως έχουμε διαπιστώσει, η ελληνική μικρού μήκους έχει πολλά να δώσει. Σε πολλές περιπτώσεις, η σύντομη διάρκεια τής επιτρέπει να αποφεύγει τη συνήθη φλυαρία των μεγάλου μήκους και να είναι. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρακολουθήσει αρκετά διαμαντάκια –στο Φεστιβάλ Δράμας ειδικά– τα οποία έχουν μάλιστα ταξιδέψει και διακριθεί σε καταξιωμένες κινηματογραφικές διοργανώσεις του εξωτερικού. Με κορυφαία διάκριση, ως γνωστόν,για την Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό κι Εμάς (δείτε εδώ ).Το Σάββατο, λοιπόν, στις 17.00, η Ταινιοθήκη θα προβάλλει 7 ξενόγλωσσες ταινίες Ελλήνων (ή ελληνικής καταγωγής) σκηνοθετών, με είσοδο 3 ευρώ. Πρόκειται για, οι οποίες απέσπασαν κορυφαία βραβεία στη Δράμα, παρουσιάστηκαν ή/και διακρίθηκαν σε κορυφαία διεθνή φεστιβάλ και παίχτηκαν ή βραβεύτηκαν στις Νύχτες Πρεμιέρας.Ανάμεσά τους, το Ιndex τουστη Δράμα), που θίγει με έναν κινηματογραφικά ενδιαφέροντα και σεναριακά πρωτότυπο (όσο και αμφιλεγόμενο) τρόπο το δράμα του προσφυγικού. Προσωπική υποσημείωση: βρήκα ότι η ανατροπή της ταινίας εξυπηρετεί άριστα το θέμα της καιτην τραγικότητα της οδύσσειας των προσφύγων· αρκετοί συνάδελφοι, όμως, θεώρησαν ότι το σεναριακό εύρημα προδίδει. Σε κάθε περίπτωση, αξίζει την προσοχή σας.Μία ακόμα ταινία που ξεχωρίζει είναι το Olla,, η οποία κέρδισε βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Βενετίας για το Attenberg της Αθηνάς Τσαγγάρη (2010) και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Άλπεις (2011) και Αστακός (2015) του Γιώργου Λάνθιμου. Η ηρωίδα της πηγαίνει στη Γαλλία, για να ζήσει με κάποιον που γνώρισε μέσω ενός site γνωριμιών με γυναίκες της ανατολικής Ευρώπης. Η πρεμιέρα έγινε στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών του τελευταίου Φεστιβάλ Καννών.Το Calling, από την, περιγράφει τη σχέση ανάμεσα σε μια Μεξικανοαμερικάνα μοδίστρα και τον ενήλικο γιο της, ο οποίος έχει νοητική υστέρηση. Γυρίστηκε στο Τέξας και στη Δράμα απέσπασε το βραβείο Έλληνες του Κόσμου.Μια καταπιεσμένη κοπέλα, ένας βίαιος πατέρας κι ένα τρακτέρ που ...μιλάει είναι οι πρωταγωνιστές στο Ghost in the Μachine του, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, ενώ στο Signed Αgreement τηςσκιαγραφείται η σχέση της μοναχικής, καχύποπτης κυρίας Γκριν με μια νεαρή κοπέλα που δεν εμπιστεύεται.Με πολλές διακρίσεις στο βιογραφικό του,. Γυρισμένο στη Δανία, το Sailor ακολουθεί τον ναύτη Γιόργκεν καθώς επιστρέφει στη χώρα του, όπου αναζητά τη χαμένη του αγάπη και διαπιστώνει ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει.Στο Simon Says, ο Σάιμον ζει μοναχικά, αν και κάποιες νύχτες επισκέπτεται τους ιντερνετικούς του φίλους. Γυρισμένη στο Λονδίνο, η πτυχιακή αυτή ταινία απέσπασε το μεγάλο βραβείο του Διαγωνιστικού Τμήματος στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», το 2015.