Υπάρχουν καλλιτέχνες και μπάντες που έρχονται και ξανάρχονται για live στην Ελλάδα, εκμεταλλευόμενοι την ιδιαίτερη εύνοια που απολαμβάνουν στο ελληνικό κοινό, χωρίς να καταλαβαίνουμε πάντα γιατί, και υπάρχει και ο Trentemøller που εκπροσωπεί όλες εκείνες τις περιπτώσεις τις οποίες έχουμε κάθε λόγο να βλέπουμε και να ξαναβλέπουμε.

Η τελευταία του επίσκεψη στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Memoria Tour, γράφτηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Οκτωβρίου, στο 205 της Λιοσίων, την ώρα που σε πολλές κάλπες του β' γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών παίζονταν θρίλερ και σε πολλές άλλες τα δεδομένα ανατρέπονταν. Με αυτό το σκηνικό έξω από τις πόρτες του Gagarin, η έξτρα ονειρική διάσταση της τελευταίας δισκογραφικής δουλειάς του αγαπημένου Δανού παραγωγού έφτιαξε ένα soundtrack εναλλακτικής πραγματικότητας το οποίο υπηρέτησε άριστα, όπως πάντα η νέα, πολύ καλή μπάντα του -γιατί για τον Trentemøller η μουσική είναι μία και παίζεται live.

Tα dreamy και shoegazy μοτίβα τα οποία είχαν την τιμητική τους στον τελευταίο δίσκου του Trentemøller πήραν τη σκυτάλη από το set των επίσης σκοτεινά ονειρικών Marva von Theo που από support σε support γίνονται όλο και καλύτεροι.

Το set του Trentemøller κινήθηκε, όπως ήταν φυσικό στον άξονα του album Memoria με πολλές ενδιαφέρουσες στιγμές από αυτό ("No More Kissing in the Rain", "Glow", "Darklands") χωρίς ωστόσο να λείψουν και κάποια από τα πολυαναμενόμενα από τον περισσότερο κόσμο hymns του, όπως το "One Eye Open", το "Moan" και το "Miss You".

Ηλεκτρονικά beats, αληθινό μπάσο, δυνατές κιθάρες και τα εξαιρετικά φωνητικά της Disa Jakobs στοβιλίζονταν γύρω από τον Trentemøller που ως συνήθως τα έδινε όλα πίσω από πλήκτρα και pads με το μοναδικό attitude που συνδυάζει τις ποιότητες της σκοτεινής electronica και τα διδάγματα ενός κλασσικού κι αγαπημένου ροκ performance.

Κλασσικά κι αγαπημένα λοιπόν για άλλη μια βραδιά με τον Trentemøller στο Gagarin 205 να κάνει ό, τι συνήθως: να ικανοποιεί στο απόλυτο τους fans του αλλά και όσους τυχόν τον γνώρισαν live για πρώτη φορά (οι οποίοι είναι σίγουρο ότι θα σπεύσουν να τον δουν και την επόμενη κλασική κι αγαπημένη φορά).