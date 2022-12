Ολόκληρη η εγχώρια σκηνή της darkwave και cold wave μουσικής συνέρρευσε στο Fuzz Live Music Club το βράδυ του Σαββάτου 17 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του γιορτινού Fabrika Night 2022. Σε διοργάνωση των Δημήτρη και Ιωάννας Παυλίδου, ιδρυτών του επιτυχημένου label της Fabrika, αλλά και «βασιλιάδων» του είδους στην Ελλάδα μέσα από τη μπάντα τους, τους Selofan, η βραδιά στέφθηκε από επιτυχία με το κοινό των προαναφερθέντων, όπως και των Glass Beads και Lebanon Hanover, να αποδεικνύει γιατί τα ξένα συγκροτήματα που ανήκουν στα σκοτεινότερα ηχοτοπία της κιθαριστικής αλλά και drum machine produced μουσικής επιλέγουν συνεχώς τη χώρα μας για gigs γεμάτα ατμοσφαιρικό χορό και συναίσθημα.

Προερχόμενοι από την χτυπημένη από τον πόλεμο Ουκρανία, οι Glass Beads άνοιξαν τη βραδιά στο Fuzz με όρους μυσταγωγίας, παρουσιάζοντας κομμάτια τους από τις δύο δισκογραφικές δουλειές που οι ίδιοι έχουν κυκλοφορήσει στο roster της Fabrika: τα άλμπουμ Therapy του 2020 και Time to Time του 2022. Ξεκινώντας με το κομμάτι “Therapy”, οι ίδιοι ερμήνευσαν τις μελωδίες τους που αντλούν έμπνευση από τον πόνο, το σκοτάδι και τη βικτωριανή λογοτεχνία, όπως τα κομμάτια “Hall of Thousand”, “Smile”, “City of Anger” και “Little Creature”, για να ολοκληρώσουν τη συναυλία τους με τα “Room 401” και “In The Mirror”.

Βαθιά λυρικοί και πλήρως αφοσιωμένοι στην ερμηνεία τους, το δίδυμο των Marina Rublevskaya και Mark Arshynnikov άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό που είχε προσέλθει από νωρίς στο venue του Ταύρου, δίνοντας την καλύτερη πάσα στους Selofan που θα ακολουθούσαν.

Με τη γνώριμη εισαγωγή του «Πόσο Λυπάμαι» να ακούγεται από τα ηχεία του Fuzz, οι Selofan ανέβηκαν στη συνέχεια στο stage με το κοινό να τους υποδέχεται με πηγαίο ενθουσιασμό και φωνές που μαρτυρούσαν την αγάπη του για αυτούς. Όχι τυχαία, αν σκεφτεί κανείς πως το δημιουργικότατο duo έχει δημιουργήσει την τελευταία δεκαετία ένα από τα πιο πιστά κοινά στην εγχώρια μουσική πραγματικότητα, εξελίσσοντας διαρκώς τον ήχο του και χαρίζοντας πάντα συναυλίες που μένουν αξέχαστες (οι ίδιοι μάλιστα έχουν περιοδεύσει στη Λατινική Αμερική, ένα μέρος του πλανήτη όπου φαίνεται να σημειώνουν τεράστια επιτυχία με τις μουσικές τους).

Αυτή η διαρκής εξέλιξη στον ήχο των Selofan έγινε για ακόμη μια φορά αισθητή στο live του Σαββάτου, με τους ίδιους να παρουσιάζουν πέρα από παλιότερες δουλειές τους και μερικά νέα τους κομμάτια από τον επερχόμενο δίσκο τους (που κατά πάσα πιθανότητα θα κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά), αυτή τη φορά όχι απλά με ελληνόφωνο στίχο, αλλά και με σαφή μια στροφή στο φως και στις λιγότερο ηλεκτρονικές και χορευτικές συνθέσεις.

Τραγουδώντας λοιπόν ότι «Η Μοναξιά Είναι της Μόδας», οι Selofan μας μύησαν για ακόμη μια φορά στον θαυμαστό τους κόσμο, σε μια εμφάνιση γεμάτη χορό και με τους ίδιους συγκινημένους με τις αντιδράσεις του κοινού. Μερικά από τα κομμάτια που οι ίδιοι ερμήνευσαν ήταν τα “The Wheels Of Love”, «Φωσφορίζω», “There Must Be Somebody", “Billie Was a Vampire”, “Hysteria” και “Give Me a Reason”, για να κλείσουν τη συναυλία τους με το “Zusammen”. Όλο αυτό, με την Ιωάννα Παυλίδου να υπόσχεται να μην χαλάσει το πάντα εντυπωσιακό μακιγιάζ της από τα δάκρυα της συγκίνησής της.

Λίγα λεπτά μετά και όταν το κοινό είχε πλέον ζεσταθεί για τα καλά, οι headliners της βραδιάς, Lebanon Hanover, κατέλαβαν το stage για να βυθίσουν εκ νέου όλους τους παρευρισκόμενους στο γνώριμο σκοτάδι των συνθέσεών τους. Επιστρέφοντας μετά από χρόνια στη χώρα μας, οι Larissa Iceglass και William Maybelline άνοιξαν το live τους με το “Midnight Creature” από το αγαπημένο Tomb For Two, για να παρουσιάσουν στη συνέχεια περισσότερα δείγματα της δουλειάς τους που από το 2010 όταν και σχηματίστηκαν δεν σταματά να δημιουργεί όλο και περισσότερους θαυμαστές στη χώρα μας (και χώρα καταγωγής της Iceglass-Georgiou).

Οι ίδιοι ερμήνευσαν κομμάτια όπως τα “Alien”, “Die World”, “Northern Lights”, “Digital Ocean”, “I Have a Crack” και το massive hit τους “Gallowdance”, για να δώσουν το πολυαναμενόμενο encore τους με τα “The Last Thing” και “Babes of the ‘80s”. Κινούμενοι πότε στα darkwave ηχοτοπία που τους γνωρίσαμε, και πότε σε πιο industrial ήχους, δια χειρός William Maybelline, οι Lebanon Hanover ευχαρίστησαν αρκετές φορές το κοινό στην ελληνική γλώσσα, κάνοντας μάλιστα στο τέλος λόγο για ένα από τα καλύτερα κοινά στα οποία έχουν εμφανιστεί σε ολόκληρη την καριέρα τους.

Έτσι, ακόμη ένα Fabrika Night ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και με τα σκοτεινά παιδιά της πόλης να ανανεώνουν το ραντεβού τους για το επόμενο γιορτινό τους gathering, σε κάποιο από τα venues της Αθήνας, όπου για λίγες ώρες, το μόνο που κυριαρχεί είναι η μουσική και ο χορός.