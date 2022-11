Η απογοήτευση του να μην προλάβεις εισιτήρια για μια συναυλία που γίνεται sold out είναι ένα βάσανο που παραμένει στο κεφάλι για καιρό. Ευτυχώς για το κοινό των GoGo Penguin στην Ελλάδα, το jazz trio από το Manchester αποφάσισε να επιστρέψει στην Αθήνα μόλις 6 μήνες μετά την intimate εμφάνιση τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Μια απόφαση, που μόλις πέρασα τη πόρτα του Gagarin 205 και αντίκρυσα τον κόσμο που είχε μαζευτεί, κατάλαβα ότι ήταν απόλυτα σωστή.

Όχι και τόσο Άγγλοι, θα ανέβουν στη σκηνή ένα τέταρτο μετά τη προγραμματισμένη ώρα, μια καθυστέρηση που πιστεύω δεν ενόχλησε κανέναν άμα αναλογιστούμε το τι ακολούθησε. Από τις πρώτες κιόλας συνθέσεις που θα μας παρουσιάσουν, είναι εμφανές ότι μιλάμε για μια καλοκουρδισμένη «μηχανή» με απίστευτους μουσικούς. Ένα από τα προσωπικά αγαπημένα μου, το Atomised, θα παιχτεί μόλις δεύτερο με τον Jon Scott στα τύμπανα να με αφήνει με το στόμα ανοιχτό χάρη στα απίστευτα tight grooves του.

Μετά από ένα πέρασμα από όλους τους δίσκους, πλην του ντεμπούτου τους, έχει έρθει η ώρα να μας παρουσιάσουν τρία κομμάτια από το EP τους Between Two Waves που κυκλοφόρησε το διάστημα που είχε μεσολαβήσει από τη προηγούμενη εμφάνισή τους στη χώρα μας. Τα Wave Decay, The Antidote Is In The Poison, Ascent θα αποδοθούν άψογα και, μετά από μια επιστροφή στον self-titled δίσκο τους με το Kora, έχει έρθει η ώρα για τη πιο πρόσφατη κυκλοφορία τους, το single Erased By Sunlight. Καθ'όλη τη διάρκεια του performance των GoGo Penguin το κοινό δεν χάνει την ευκαιρία να δείξει τον ενθουσιασμό και την αγάπη του για τη μπάντα είτε στο τέλος των κομματιών είτε μετά από κάποιο solo.

Τα "hits" τους Hopopono και Murmuration θα βρεθούν ανάμεσα στα κομμάτια που θα κλείσουν το κανονικό μέρος του σετ τους, με τη μπάντα να επιστρέφει στη σκηνή για να μας παρουσιάσει ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι με τίτλο You're Stronger Than You Think, καθώς και το One Percent από τον σημαντικότερο δίσκο τους v2.0.

Περπατώντας προς το αμάξι μου δεν μπορούσα παρά να ευχηθώ αυτό το show να αποτελέσει αφορμή οι διοργανωτές να εμπιστεύονται πιο συχνά σύγχρονα jazz σχήματα, καθώς ο κόσμος με την προσέλευση και τις αντιδράσεις του έδειξε οτι είναι έτοιμος να αγκαλιάσει και άλλα τέτοια εγχειρήματα.