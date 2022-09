Χρειάστηκαν είκοσι ολόκληρα χρόνια για να έχει το εγχώριο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει τον Stuart Murdoch και την υπόλοιπη παρέα του από τη Γλασκόβη σε ένα αθηναϊκό venue. Είκοσι χρόνια που όχι μόνο υπήρξαν εξαιρετικά παραγωγικά για το αγαπημένο indie-pop σχήμα των Belle and Sebastian, αλλά και που δεν φάνηκαν να έχουν περάσει από πάνω τους σε επίπεδο όρεξης, σκηνικής παρουσίας και επικοινωνίας με το κοινό, δημιουργικότητας και καλλιτεχνικής έμπνευσης. Έτσι, όσες και όσοι βρέθηκαν τελικά στο Anodos Club της οδού Πειραιώς το βράδυ της Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου, είτε ταξίδεψαν ευχάριστα στο παρελθόν, έχοντας παρευρεθεί στην τελευταία συναυλία του συγκροτήματος στην Ελλάδα, είτε μυήθηκαν για πρώτη φορά στη νοσταλγική και ταυτόχρονα πάντα φρέσκια pop μελωδικότητα των Belle and Sebastian, μέσα από ένα έξυπνα curated setlist που άφησε τους πάντες ευχαριστημένους.

Η βραδιά άνοιξε με το εγχώριο σχήμα των Amalia & the Architects, δηλαδή την 25χρονη Αμαλία Μουχταρίδη και τη μπάντα της, περίπου στις 9, που με τις μελωδικές τους συνθέσεις, όπως και με μια διασκευή του “Blister In the Sun” των Violent Femmes, έβαλαν το κοινό στο κλίμα όσων θα ακολουθούσαν στη συνέχεια.

Πέντε λεπτά μετά τις 10, ο Stuart Murdoch και τα μέλη των Belle and Sebastian έκαναν την εμφάνισή τους στο stage, εισπράττοντας ένα θερμό χειροκρότημα από το κοινό, το οποίο αποτελείτο τόσο από επί χρόνια θαυμαστές και συνοδοιπόρους του συγκροτήματος, όσο και από νεότερα σε ηλικία παιδιά που τους έχουν ανακαλύψει και μέσα από πιο πρόσφατες δουλειές τους.

Η εμφάνιση του συγκροτήματος ξεκίνησε με το “Dog on Wheels” από το ομώνυμό τους ντεμπούτο EP του 1997, για να συνεχίσει με το “I'm a Cuckoo” του Dear Catastrophe Waitress και το “Unnecessary Drama”. O Stuart Murdoch σε εκείνη τη φάση καλησπέρισε και επίσημα το κοινό, έχοντας ήδη απαλλαγεί από το σακάκι του, εκφράζοντας τη χαρά για την επιστροφή των Belle and Sebastian μετά από 20 χρόνια και αφιερώνοντας στο κοινό και σε εκείνες τις εποχές το ολοκαίνουριο “Young and Stupid” από το A Bit of Previous που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο.

Με πολύ μεγάλη όρεξη και χαρά ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των μελών του πολυμελούς συγκροτήματος, οι Belle and Sebastian συνέχισαν το setlist τους, επιλέγοντας να παρουσιάσουν αγαπημένα κομμάτια του κοινού όπως τα “I Want the World to Stop”, “Dear Catastrophe Waitress”, “Get Me Away From Here, I'm Dying” και “Sleep the Clock Around”, διατηρώντας μια συνεχή επαφή μαζί του και συνομιλώντας μάλιστα με αυτό με μπόλικες δόσεις χιούμορ. Ο Stuart Murdoch, άλλωστε, δεν έχασε την ευκαιρία στα πρώτα λεπτά της εμφάνισής τους στη σκηνή να παρουσιάσει ένα μικρό slideshow με φωτογραφίες από την επίσκεψη του συγκροτήματος στην Αθήνα, εκμυστηρευόμενος ότι παρά το γεγονός ότι αυτοί έκαναν βόλτες στο Μοναστηράκι και την Αρχαία Αγορά, άφησαν την επίσκεψή τους στην Ακρόπολη για μια άλλη φορά.

Η βραδιά έκλεισε με το encore του συγκροτήματος και τα κομμάτια “Le pastie de la bourgeoisie” και “Judy and the Dream of Horses” από το Push Barman to Open Old Wounds και το If You’re Feeling Sinister, με τους Belle and Sebastian να υπόσχονται η επόμενη φορά που θα επισκεφτούν την Ελλάδα και την Αθήνα να έρθει αυτή τη φορά πιο σύντομα. Έπειτα από μια από τις πλέον feelgood και επιτυχημένες συναυλίες του τελευταίου διαστήματος στην πόλη, αλλά και το τέλειο μουσικό άνοιγμα για τη φθινοπωρινή περίοδο, το ευχόμαστε κι εμείς ολόψυχα.

Setlist:

Dog on Wheels

I'm a Cuckoo

Unnecessary Drama

Young and Stupid

She’s Losing It

Reclaim the Night

I Want the World to Stop

Piazza New York Catcher

The Stars of Track and Field

Chickfactor

Another Sunny Day

The Boy With the Arab Strap

Dear Catastrophe Waitress

The Wrong Girl

I Didn’t See It Coming

Get Me Away From Here, I'm Dying

Sleep the Clock Around

Encore:

Le pastie de la bourgeoisie

Judy and the Dream of Horses