Λίγα λόγια για τη δεύτερη ημέρα του Summer Nostos Festival στο ΚΠΙΣΝ, με Good Job Nicky, Masked Wolf και μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς τo next big thing της soulful r'n'b, Jorja Smith.

Χώρος Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ

Ημερομηνία διεξαγωγής 24/6/2022

Φωτογράφος Αργύρης Λιόσης

Ευτυχία Διαμαντή

Η δεύτερη μέρα του SNF Nostos Festival περιλάμβανε μουσική και πλούσια ηχοχρώματα, με διαφορετικές καταβολές, που μπορούσε να απολαύσει κανείς ελεύθερα, μιας και το καλοκαιρινό φεστιβάλ του ΚΠΙΣΝ διατηρεί ανοιχτή την πόρτα του, με δωρεάν είσοδο για όλους. Βρεθήκαμε στο χώρο του Ξέφωτου, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και η διάθεσή μας ενώθηκε κάτω από hip-hop, R&B και neo soul συνιστώσες, μέσα σε ένα κλίμα χορού και ξέφρενων hits.

Υποδεχθήκαμε τον Good Job Nicky, ο οποίος μας παρουσίασε τον δικό του τρόπο αντίληψης μουσικής και της τέχνης. Έχοντας δώσει αρκετή έμφαση στο ερμηνευτικό του κομμάτι και στην απόδοση της φωνής με έναν πιο μινιμαλιστικό pop αέρα, ακούσαμε μερικά απ’ τα δικά του όμορφα και ταξιδιάρικα singles, όπως τα “January 8th”, “Come Home”, αλλά και το καινούριο του κομμάτι “Heaven Is Sin” που αναδεικνύει το ταλέντο της φωνής του, και τη δική του προσωπική, ηχητική πινελιά.

Στη συνέχεια της βραδιάς, ο Αυστραλός Masked Wolf, που έγινε διεθνώς γνωστός μέσα απ’ το hit “Austronaut In the Ocean”, μας μύησε σε hip-hop και R&B μονοπάτια, μέσα από διάφορες μίξεις και συνδυασμούς. Ακούσαμε το “Fallout” στο οποίο ο ίδιος έχει συνεργαστεί με τους Bring Me The Horizon, το “Better Than Me”, συνοδεία των up beats του Tiesto, και, φυσικά, το πολυαναμενόμενο “Astronaut In the Ocean”. Η εμφάνισή του συνοδεύτηκε από διάφορα fire εφέ, δεξιά κι αριστερά του stage, που άφησαν ένα αποτύπωμα εντυπωσιασμού.

Το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς όμως ήταν που μας άφησε κυριολεκτικά άφωνους. Μια σύγχρονη ενσάρκωση της R&B soul, η Jorja Smith, που με το που πάτησε το πόδι της στη σκηνή έκανε φανερό το πηγαίο ταλέντο της και την εμφανή δημιουργικότητα της. Ήταν η πρώτη της επίσκεψη στην Ελλάδα και φάνηκε πως το ελληνικό κοινό την υποδέχθηκε με έντονη ζέση κι ενθουσιασμό, ενώ πολλοί Gen Zs απ’ το πλήθος ήξεραν ήδη την καλλιτεχνική της πορεία και τραγουδούσαν τα τραγούδια της.

Η Βρετανίδα καλλιτέχνης με τη χαρισματική χροιά, παρουσιάστηκε λαμπερή και sexy, έτοιμη να μας χαρίσει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της και να μας μυήσει στη μουσική της ταυτότητα, όπως κι έκανε. Αγαπημένα κομμάτια τα “Teenage Fantasy” και “Be Honest”, ποτίστηκαν με ατέλειωτο χορό κι ένα ενωμένο, δυνατό singalong του κοινού ενώ η Jorja μας επαναλάμβανε πόσο χαρούμενη είναι που βρίσκεται εδώ για πρώτη φορά. Φυσικά στο σημείο αυτό να πούμε, πως εξίσου εντυπωσιακοί με την Jorja, ήταν και οι μουσικοί που συνέθεταν το live band της, με τις "δεύτερες" φωνές σε κομμάτια όπως τα “Addicted” και “On My Mind” να μας μαγνητίζουν στην κυριολεξία.

Η Jorja Smith κέρδισε ανεπιτήδευτα όλην την προσοχή της βραδιάς και δικαιολόγησε απόλυτα το γιατί η ηχητική προσέγγιση που πρεσβεύει, έχει πλέον αποκτήσει ένα τόσο σταθερό και μεγάλο κοινό, τόσο με την γλυκύτητα της όσο και με τη δυναμική της φωνής της. Το “hype” της Jorja Smith φαίνεται πως ήρθε για να μείνει. Στο κλείσιμο της συναυλίας, οι θεατές και κυρίως οι τόσοι συγκεντρωμένοι θαυμαστές της την αποθέωσαν, ενώ είδαμε αρκετούς να βγάζουν το μεγαλύτερο μέρος του live, πάνω στους ώμους των φίλων τους, για να κατορθώσουν να τη δουν επί σκηνής έστω για μερικά λεπτά και να αποθανατίσουν κι εκείνοι τη στιγμή αυτή στη φωτογραφική μνήμη του κινητού τους. Ενώ κι εμείς με τη σειρά μας θαυμάσαμε το ταλέντο της, εντυπωσιαστήκαμε με την πολυεπίπεδη φωνή της κι αναγνωρίσαμε τη σημαντική της επίδραση στη νέα γενιά, που υπογραμμίστηκε και από τον σχετικό "κατακλυσμό" το public feed του Instagram με αμέτρητα stories της νέας «βασίλισσας» της neo soul.

Καταλήγοντας, το πιο όμορφο στοιχείο αυτού του πολυσυλλεκτικού, καλοκαιρινού φεστιβάλ, είναι πως προωθεί τη μουσική σε έναν ισότιμο κόσμο, όπου όλοι μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, να μάθουν νέους καλλιτέχνες, να εντρυφήσουν σε καινούριους ήχους και τελικώς να εκτιμήσουν ακόμα περισσότερο την ίδια την τέχνη και τη γοητεία της μουσικής.