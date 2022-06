Όλα όσα συνέβησαν στην καταιγιστική εμφάνιση των King Gizzard and the Lizard Wizard στο Gagarin 205.

Η εμφάνισή τους στη χώρα μας, διπλή παρακαλώ λόγω τεράστιας ζήτησης, είχε ανακοινωθεί εδώ και μήνες. Και όσο η ημερομηνία διεξαγωγής της πλησίαζε, η αγωνία του αθηναϊκού κοινού κορυφωνόταν, μπροστά φυσικά στη σκέψη του να ξαναβρεθoύν οι αγαπημένοι Αυστραλοί garage/neo-psychedelic rockers σε μια εγχώρια σκηνή, μα κυριότερα στο να σμίξει το ίδιο το εγχώριο κοινό του εν λόγω ήχου ξανά, σε ένα είδος live από αυτά που τόσο του έλειψαν ολόκληρο το διάστημα της πανδημίας. Ένα live πλημμυρισμένο από κιθαριστικά riffs, μπόλικο χορό και νεανική ξεγνοιασιά.

Και με την κορύφωση της αγωνίας αυτής, ήταν φυσικό να προκύψει τεράστια απογοήτευση, όταν λίγα μόλις 24ωρα πριν από την εμφάνιση των King Gizzard and the Lizard Wizard στο Gagarin 205, το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι ο drummer του, Michael Cavanagh, είχε βρεθεί θετικός στον COVID-19, γεγονός που θα καθιστούσε φυσικά αδύνατη τη συμμετοχή του στα δύο live. Οι Gizzards δεν φάνηκαν ωστόσο να πτοούνται ούτε στο ελάχιστο από αυτήν την απώλεια της τελευταίας στιγμής, παρουσιάζοντας τελικά στο κοινό τη μουσική τους με εναλλακτικά μέσα και αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το πόσο σπουδαίοι είναι. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Όπως και την πρώτη μέρα, έτσι και τη δεύτερη, το live των King Gizzard and the Lizard Wizard άνοιξαν οι ορμώμενοι εξ Ολλανδίας, αλλά πλέον εγκατεστημένοι στην Αθήνα, ΑΜΚΑ. Με νέα σύνθεση, εντυπωσιακή σκηνική ενέργεια και ένα κοινό που δεν σταμάτησε να τους εμψυχώνει και να απολαμβάνει την εμφάνισή τους, οι ΑΜΚΑ παρουσίασαν κομμάτια της μουσικής τους, που συνδυάζει στοιχεία από την kraut, noise και experimental σκηνή, σε ένα άκρως ενδιαφέρον υβρίδιο με διάθεση αυτοσχεδιασμού. Και παρότι σύντομη, ως είθισται άλλωστε στις περιπτώσεις support, η παρουσία τους αυτή στη σκηνή του Gagarin αναμφίβολα εντυπωσίασε, επιβεβαιώνοντας όχι μόνο ότι επρόκειτο για μια εξαιρετική επιλογή συνοδείας των headliners, αλλά και ότι αναμφίβολα θα αποτελέσουν ένα από τα εγχώρια μουσικά σχήματα που θα μας απασχολήσουν στο επόμενο διάστημα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι ίδιοι ετοιμάζουν έναν ολοκαίνουριο - ελπίζουμε εξίσου θορυβώδη και εντυπωσιακό - δίσκο.

Χρειάστηκε τουλάχιστον μισή ώρα μετά την εμφάνιση των ΑΜΚΑ ώστε οι King Gizzard and the Lizard Wizard να στήσουν τον εξοπλισμό τους επί της σκηνής, με τους ίδιους να επιστρατεύουν ένα drum machine που θα αντικαθιστούσε τα εμβληματικά τύμπανα στα κομμάτια τους. Και παρά το γεγονός ότι όταν εκείνοι εμφανίστηκαν τελικά στη σκηνή, κανείς δεν πίστευε ότι το εν λόγω drum machine θα εξυπηρετούσε πραγματικά τον σκοπό του, οι Gizzards απέδειξαν τελικά ότι το αδιάκοπο buzz γύρω από το όνομά τους τα δώδεκα χρόνια ύπαρξής τους είναι απολύτως δικαιολογημένο.

Σε ένα ενενηντάλεπτο set, πότε νωχελικό και groovy και πότε πραγματικά καταιγιστικό, το συγκρότημα παρουσίασε μια επιλογή κομματιών της πραγματικά πληθωρικής δισκογραφίας του, όπως και μερικά από το 20ο (!) άλμπουμ τους, Omnium Gatherum, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Επιλογή κομματιών διαφορετική μάλιστα από αυτήν της προηγούμενης ημέρας, και με τα μέλη τους να συνεργάζονται μεταξύ τους άψογα και με εμφανή διάθεση ενός άκρως απελευθερωτικού αυτοσχεδιασμού, που πήγε πραγματικά περίφημα και ενθουσίασε το κοινό. Κοινό που χόρεψε, απόλαυσε και δεν έχασε την ευκαιρία να παίξει με ένα φουσκωτό ερπετό που έκανε σε κάποια φάση την εμφάνισή του στον χώρο, δημιουργώντας την απαραίτητη «φάση».

Κατά τη διάρκεια του set τους, οι King Gizzard and the Lizard Wizard ερμήνευσαν πότε πιστά και πότε εντελώς διαφοροποιημένα κομμάτια του όπως τα “ Magenta Mountain”, “Sadie Sorceress” και “The Dripping Tap” από το Omnium Gatherum, αλλά και “Stressin’”, “Most of What I Like” και ένα πραγματικά καταιγιστικό και πολυαναμενόμενο “Rattlesnake”.

Η εμφάνισή τους ολοκληρώθηκε δίχως encore, με το κοινό να το ζητά διακαώς επί ώρα και τους Gizzards σίγουρα ευχαριστημένους από μια εξαιρετική εμφάνιση την οποία φάνηκαν να διασκεδάζουν καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Κάτι μας λέει ότι θα τους ξαναδούμε πολύ σύντομα στα μέρη μας.

Setlist:

Magenta Mountain

Stressin’

Sadie Sorceress

Most of What I Like

Slow Jam 1

O.N.E.

Sleep Drifter

Rattlesnake

The Dripping Tap