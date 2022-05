To θρυλικό This is Spinal Tap επιστρέφει με σίκουελ! Η ανακοίνωση ήρθε από τον σκηνοθέτη της ορίτζιναλ ταινίας, Rob Reiner, που τρέχει το πρότζεκτ και θα εμφανιστεί ξανά στο ρόλο Martin “Marty” DeBergi.