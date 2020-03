ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κόντρα στοκαι κόντρα στον φόβο για τις πολυπληθείς συναθροίσεις, η συναυλία στο Piraeus Academy το περασμένο Σάββατο έγινε μπροστά, που δεν έχασε την ευκαιρία να υποδεχθεί με λατρεία και αληθινό θαυμασμό το πετυχημένο εμπορικά nu metal συγκρότημα των Papa Roach. To μενού της βραδιάς αποδείχθηκε μάλιστα χορταστικό, καθώς και τα δύο συγκροτήματα που έπαιξαν πριν το main act, ήταν πράγματι απολαυστικά.Πρώτοι βγήκαν στη σκηνή οιμε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, βγαλμένο από. Ένα αληθινά γλαφυρό American Horror Story για λάτρεις του αιματοβαμμένου σινεμά του φανταστικού και slasher ταινιών όπως το Halloween, το Εφιάλτης στον Δρόμο με τις Λεύκες και το Αυτό. Ο horror διάκοσμος και οι παραισθησιογόνοι καπνοί έστρωσαν εντωμεταξύ το τερέν για μια δυνατή metalcore επίθεση στα αυτιά. Εφηβική αδρεναλίνη στις κιθάρες και θεατρική εμφάνιση, μας παρέσυραν γοργά σε ένα λούνα παρκ φτιαγμένο από American Nightmares και χορογραφημένη βαρβαρότητα.Από τα ζόμπι και τους δαίμονες, η σκυτάλη πέρασε έπειτα, οι οποίοι απέδειξαν ότι τιμούν το καλιφορνέζικο, ηλιόλουστο και ανέμελο rap metal. Σε καλή φόρμα και απόλυτα επικοινωνιακοί, οι Απέθαντοι του Χόλυγουντ έπαιξαν τραγούδια τους όπως το "Undead", το "Time Bomb" και το "Day Οf Τhe Dead" με επαγγελματισμό και καλό συγχρονισμό, τον οποίον θα εκτιμούσαν όσα παιδιά μεγάλωσαν με Linkin Park και Green Day. Το στιγμιότυπο μάλιστα που, ήταν το αποκορύφωμα σε μια εμφάνιση που δεν μπορείς να βρεις κάτι να της προσάψεις.Οι Papa Roach εμφανίστηκαν στη σκηνή χωρίς τον κιθαρίστα τους, ο οποίος είχε. Ωστόσο έδωσαν στο κοινό αυτό ακριβώς που ήθελε.Ακόμη κι αν σε στιγμέςη «αλητήρια» εκκεντρικότητα της μπάντας, ακόμη κι αν η αδρεναλίνησε πολλά τραγούδια, το σίγουρο είναι ότι, δεν χολοσκάνε να κάνουν οικονομία δυνάμεων και. Η επιτυχία τους, ήδη από την εποχή του lovehatetragedy (2002), δεν είναι τυχαίο γεγονός.Από το "Dead Cell" και το "Blood Brothers", μέχρι το "Feel Like Home" και το "Getting Away With Murder", οήταν εξαιρετικός στο μικρόφωνο. Παρέδωσε έτσι, γεμάτο με κοφτά κιθαριστικά riffs μιλιταριστικής ακρίβειας, τα οποία απέδειξαν ότι πατάνε. Σε μια καλά στημένη και απόλυτα χορταστική συναυλιακή βραδιά, γεμάτη με all-American κιθάρες και μουσική σπιρτάδα, για ένα κοινό που έφυγε από τον χώρο χαμογελαστό και ικανοποιημένο.