Οι dälek μιλούν στο Avopolis πριν την εμφάνισή τους στην Αθήνα

Ο ήχος των dälek είναι σαν να συσσωρεύεται σε μια χαμηλής συχνότητας μάζα. Συχνά μπορεί να σε πιέζει σαν αέρας σε ένα δωμάτιο που δεν έχει παράθυρα, μέχρι που κάτι μέσα σου αναγκάζεται να κουνηθεί. Όχι απαραίτητα για να χορέψει, αυτό θα ήταν πολύ εύκολο, αλλά για να αισθανθεί που γέρνει το βάρος της μουσικής τους. Από την αρχή της μπάντας τα κομμάτια τους δεν είναι απλώς ένας hip-hop ρυθμός με industrial ηχοτοπία να ντύνουν τις αργόμπιτες ρίμες, αλλά περισσότερο μια μορφή καλλιτεχνικής επιμονής. Μια υπενθύμιση ότι κάτι συνεχίζει να υπάρχει, ακόμη κι όταν όλα γύρω μοιάζουν να έχουν καταστραφεί.

Φυσικά, η μουσική τους δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να «χωρέσει». Ούτε καν να αντιπαρατεθεί με όρους σκηνής. Σαν να προέκυψε από μια ανάγκη που δεν διαπραγματεύεται με genres, συνεργασίες ή προσδοκίες. Γι’ αυτό και μπορεί να σταθεί δίπλα σε metal, να περάσει από την Ipecac του Mike Patton, να συνομιλήσει με τους Faust χωρίς ποτέ να αλλάξει δέρμα. Ό,τι κι αν ακουμπά, το μετατοπίζει.

Ανάμεσα, λοιπόν, στο hip-hop και σε κάτι που δεν έχει όνομα, οι dälek έχτισαν έναν ήχο που θέλει μόνο να αντέξει. Παραγωγικά είναι πολύ πυκνός, σχεδόν αρχιτεκτονικός, αλλά ταυτόχρονα είναι τόσο άμεσος, σαν να σε χτυπάει το ρεύμα πριν προλάβεις να καταλάβεις από που. Και οι στίχοι τους δεν τρέχουν για να εξηγήσουν, λειτουργούν ως πίεση δεύτερου επιπέδου. Λιγότερο αφήγηση και περισσότερο διείσδυση.

Για τους dälek, ο ήχος είναι η μισή πρόταση. Η ατμόσφαιρα δεν υπάρχει εκεί για να ντύνει τον λόγο, ίσως και να τον συνεχίζει εκεί που σταματά. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο dälek (Will Brooks) συμμετέχει τόσο στην παραγωγή όσο και στους στίχους δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, αλλά μια σταθερά στην ιστορία του ονόματος: αρνείται τον διαχωρισμό ανάμεσα σε MC και producer που, όπως έχει πει, αποδυναμώνει τη μουσική. Ένα κομμάτι μπορεί να διαρκεί δέκα λεπτά και οι λέξεις να καταλαμβάνουν μόνο ένα, το υπόλοιπο το λέει ο ήχος, σε μια γλώσσα που πιθανόν δεν μεταφράζεται σε λίγες λέξεις. Γι’ αυτό και η φωνή του δεν διεκδικεί πάντα το προσκήνιο, δεν υπάρχει ανάγκη για επίδειξη, ούτε για το στερεότυπο του MC που πρέπει να κυριαρχεί στο mix. Περισσότερο κοντά στη λογική των My Bloody Valentine παρά στο «karaoke» της παραδοσιακής ραπ, οι dälek αντιμετωπίζουν το τραγούδι ως ένα ενιαίο σώμα, όπου νόημα, θόρυβος και σιωπή συνυπάρχουν. Οι συνεργασίες τους, από τους Faust μέχρι τον Charles Hayward των This Heat, lειτουργούν με την ίδια αρχή: κοινή αντίληψη, όχι κοινό genre. Kάπου εκεί, ανάμεσα στην πειθαρχία και την πλήρη άρνηση κανόνων, μένει κάτι σχεδόν απλό: κάνε αυτό που έχεις να κάνεις, αρκεί να έχεις κάτι να πεις.

Για τους dälek, η σχέση με το hip-hop είναι μια μνήμη σε σταθερή εγρήγορση. Κάτι που ιδανικά θα πρέπει να λειτουργεί ως γέφυρα, και όχι ως μουσείο. Να σε γυρίζει πίσω, για να θυμηθείς τι σήμαινε κάποτε να λες κάτι. Public Enemy, Boogie Down Productions, όλα αυτά όχι ως απλές συμβολικές αναφορές, αλλά ως υπενθύμιση ότι το hip-hop είχε κάποτε βάρος, θέση, και κατεύθυνση. Και ότι αυτό το βάρος δεν χάθηκε επειδή δεν υπάρχει, αλλά επειδή δεν το ψάχνει πια κανείς. Η απογοήτευση, στους στίχους του Brooks, δεν κρύβεται πάντα. Όχι, φυσικά, απέναντι στη νέα γενιά, αλλά απέναντι σε μια κουλτούρα που επιβραβεύει το ρηχό και τιμωρεί κάθε ιδιαίτερη πρόθεση. Κάποτε η ευφυΐα ήταν αρετή, τώρα μοιάζει σχεδόν με μειονέκτημα. Σαν να πρέπει να παίξεις έναν ρόλο, να χωρέσεις σε ένα στερεότυπο για να υπάρξεις. Κι όμως, η επιθυμία παραμένει απλή: περισσότεροι καλλιτέχνες που λένε κάτι, που θυμούνται τι είναι ένα beat, τι είναι μια μπασογραμμή, τι σημαίνει ρυθμός που σε κρατά και δεν σε εξαντλεί. Το boom bap όχι ως είδος, αλλά ως αίσθηση.

Μίλησα με τον dälek για τη ζωή στην Αμερική του σήμερα, για τη θέση τους μέσα σε μια κουλτούρα που έχει ήδη εμπορευματοποιήσει τα σύμβολά της, και για το τι σημαίνει να συνεχίζεις να δημιουργείς μέσα σε έναν κόσμο που ακούει όλο και λιγότερο.Υπάρχει η αυτογνωσία μέσα σε αυτά που λιτά απαντάει, υπάρχει και η υποψία ότι ίσως μιλά ήδη σαν «ο μεγαλύτερος» που γκρινιάζει για τους νεότερους. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ξέρει ότι υπάρχει ακόμα καλή μουσική, και πως υπάρχει ακόμα κάτι ζωντανό εκεί έξω. Απλώς είναι θαμμένο κάτω από στρώματα θορύβου που δεν λένε τίποτα. Και η κούραση δεν έρχεται από την έλλειψη, αλλά από το σκάψιμο. Γιατί τελικά, το πρόβλημα δεν είναι αν ένα κομμάτι είναι άμεσο ή «πιασάρικο». Το πρόβλημα είναι όταν τελειώνει με την πρώτη ακρόαση. Όταν δεν έχει τίποτα να σου αποκαλύψει δεύτερη φορά, τρίτη, εκατοστή. Η πραγματική μουσική, αυτή που μένει, είναι εκείνη που συνεχίζει να σου μιλάει όταν όλα τα υπόλοιπα έχουν ήδη σωπάσει.

Οι dälek εμφανίζονται στο ΑΝ Club στις 13 Μαΐου, φέρνοντας μαζί τους το νέο τους άλμπουμ και την ωμή του ένταση. Στον πυρήνα του Brilliance of a Falling Moon υπάρχει μια απλή αλλά δύσκολη θέση: μέσα στον παραλογισμό, δεν στρέφεις το βλέμμα αλλού. Μένεις παρών, συντονίζεσαι, αντιδράς. Τη βραδιά ανοίγει ο MC Yinka, με το πρόσφατο άλμπουμ Diving στις αποσκευές του.

- Οι dälek μου θύμιζαν πάντα κάτι που αρνείται να υποκύψει, παρά μια νέα τάση στο είδος της μουσικής που παίζουν. Κοιτάζοντας πίσω, πιστεύετε ότι αυτή η διάρκεια οφείλεται σε κάποιο πείσμα, σε μια πίστη ή απλώς στο ότι δεν χωρούσατε πουθενά αλλού;

Νομίζω ότι φτιάξαμε τον δικό μας δρόμο και βρήκαμε τους δικούς μας ανθρώπους. Διατηρώντας τη δική μας φωνή και τον δικό μας ήχο, καταφέραμε να συνεχίζουμε να δημιουργούμε μουσική μέσα στα χρόνια.

- Το πειραματικό hip-hop, όμως, σήμερα μοιάζει σχεδόν με μια ξεχωριστή κατηγορία. Όταν ξεκινούσατε, δεν ήταν έτσι. Πώς βλέπετε το γεγονός ότι τα περιθώρια στα οποία κινηθήκατε έχουν σταδιακά γίνει μια ολόκληρη «σκηνή»;

Είναι ωραίο συναίσθημα. Όταν ξεκινήσαμε, δεν ήταν ότι εγώ και ο Okto προσπαθούσαμε να φτιάξουμε το πιο «περίεργο» πράγμα που μπορούσαμε, απλώς κάναμε μουσική που ακουγόταν σε εμάς σωστή. Το ότι πλέον υπάρχουν τόσοι άνθρωποι με παρόμοια αντίληψη, που ο καθένας κάνει το δικό του, είναι κάτι πραγματικά όμορφο να το βλέπεις.

Absence by Dälek

- Ο θόρυβος, η παραμόρφωση και αυτή η πυκνότητα στη μουσική σας δεν έμοιαζαν ποτέ να υπάρχουν απλώς για την αισθητική τους. Τι σημαίνει για εσάς σήμερα ο θόρυβος; Είναι διαμαρτυρία, είναι μια εσωτερική κατάσταση ή κάτι εντελώς άλλο;

Υπάρχει μια ομορφιά μέσα στην αγριάδα και την τραχύτητα αυτού που αποκαλούμε «θόρυβο». Μεταφέρει μια δύναμη και ένα βάθος που μερικές φορές οι λέξεις δεν μπορούν να τα αποδώσουν.

- Με τα χρόνια, το hip-hop έχει γίνει πιο γρήγορο, πιο αναλώσιμο, και φυσικά, πιο προσαρμοσμένο στη λογική των αλγορίθμων. Τι χρειάζεται πιστεύεις, σε επίπεδο σκέψης αλλά και πράξης, για να συνεχίζετε να φτιάχνετε αργούς, βαρείς και απαιτητικούς δίσκους μέσα σε αυτό το περιβάλλον;

Πάντα υπήρχε ένα "pop" στοιχείο στη μουσική, ανεξάρτητα από το είδος. Αυτό συνήθως είναι το πιο αναλώσιμο, αλλά δεν είναι απαραίτητα και το λιγότερο σημαντικό. Όλα έχουν τον ρόλο τους. Δεν πίστεψα ποτέ ότι όλα πρέπει να ακούγονται σαν αυτό που κάνουμε εμείς. Εμείς φτιάχνουμε τη μουσική που μας ακούγεται σωστή. Και αυτή η μουσική βρίσκει το κοινό της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η μουσική είναι κάτι βαθιά υποκειμενικό. Αυτό που αγγίζει έναν άνθρωπο μπορεί να μην λέει τίποτα σε κάποιον άλλον, οπότε δεν μπορείς να ασχολείσαι με όλα αυτά. Κάνεις την τέχνη που κάνεις και αυτή βρίσκει αυτούς που πρέπει να τη νιώσουν, με καταλαβαίνεις έτσι;

- Βεβαίως, και αυτό άλλωστε δείχνει και η αίσθηση μια "αντοχής" στη δισκογραφία σας. Δεν θα μιλούσα για θρίαμβο, αλλά θα επέμενα στην "επιμονή". Βλέπετε τη δουλειά σας ως μουσική επιβίωσης;

Η μουσική μου ήταν πάντα ανυπότακτη, αλλά ταυτόχρονα είχε και μια ελπίδα μέσα της. Είναι μουσική για ανθρώπους που βρίσκονται σταθερά μέσα στον αγώνα. Σε προσωπικό επίπεδο, τη δημιουργώ για να κρατήσω μια αίσθηση κανονικότητας. Το ότι αγγίζει και άλλους είναι πραγματικά ταπεινωτικό. Όπως λέω και στον νέο δίσκο μας: «αυτές είναι εκφράσεις αγάπης».

- Η μουσική σας μοιάζει σχεδόν σωματική. Σε αγκαλιάζει, σε πιέζει, σε περικλείει, σε καταπίνει. Σαν να είναι κάτι χτισμένο γύρω σου, όχι απλώς για να το ακούς. Το βλέπετε πιο κοντά στο sound design ή παραμένει τραγούδι;

Για μένα, είναι απλά τραγούδια.

HAYWARDxDÄLEK by HAYWARDxDÄLEK

- Έχετε συνεργαστεί με καλλιτέχνες από πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα, πιο πρόσφατα με τον Charles Hayward από τους σπουδαίους This Heat. Τι είναι αυτό που ψάχνετε σε έναν συνεργάτη;

Σε έναν βαθμό, έχει να κάνει με το να δουλεύεις με κάποιον που πραγματικά θαυμάζεις. Αλλά, συνολικά, αυτό που ψάχνω είναι άνθρωποι με τους οποίους υπάρχει κοινή αντίληψη, ένα κοινό «δέσιμο», πέρα από είδη και ταμπέλες.

- Από το πρώτο κομμάτι σας, το "Spiritual Healing", μέχρι και τα πιο πρόσφατα, η μουσική σας μοιάζει να γεννιέται μέσα στην πίεση, και όχι να την σχολιάζει από απόσταση. Πώς επηρεάζει το σημερινό πολιτικό κλίμα, σε πολύ πρακτικό και σχεδόν σωματικό επίπεδο, τον τρόπο που γράφετε και ηχογραφείτε;

Τι είναι η πολιτική, αν όχι οι αποφάσεις και οι πολιτικές που καθορίζουν την καθημερινότητά μας; Δεν είχα ποτέ την πολυτέλεια να «ξεχωρίσω» την πολιτική από τη ζωή μου. Όταν ήμουν 13, αστυνομικοί μου είπαν «γύρνα πίσω απ’ όπου ήρθες». Για την ιστορία, γεννήθηκα εδώ. Ακόμα πιο μικρός, θυμάμαι τον πατέρα μου να τον σταματούν επειδή «έμοιαζε με την περιγραφή». Το να με ρωτούν τι κάνω σε κάθε μέρος που βρισκόμουν ήταν κάτι σχεδόν δεδομένο μεγαλώνοντας, και, αν το σκεφτείς, στάθηκα και τυχερός. Τώρα, το 2026, μπορεί να χρειαστεί να αποδείξω την υπηκοότητά μου μόνο και μόνο λόγω της εμφάνισής μου. Παλιά ανησυχούσα για το αν θα με αφήσουν να μπω σε μια ξένη χώρα. Τώρα ανησυχώ για το αν θα με αφήσουν να επιστρέψω στη δική μου. Κι όμως, όσο κι αν σήμερα φαίνεται πιο ωμό, τίποτα από αυτά δεν είναι κάτι καινούριο. Οι μαύροι και οι καφέ Αμερικανοί τα λένε αυτά από την αρχή που σχηματίστηκε αυτή η χώρα. Απλώς τώρα αρχίζουν να αντιδρούν περισσότεροι, επειδή οι ίδιες τακτικές εφαρμόζονται και σε άλλους.

- Πολλοί καλλιτέχνες νιώθουν ότι πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στη σαφήνεια και τα πιο πολύπλοκες καταστάσεις όταν μιλάνε για την πολιτική. Εσείς πού τοποθετείστε ανάμεσα στον θυμό, την ασάφεια και την άρνηση;

Εγώ θα πω ότι αρνούμαι να αφήσω τον κόσμο να μου σκοτώσει τη χαρά με τη μισαλλοδοξία του. Θα ζήσω τη ζωή μου, θα τη χαρώ, μαζί με τους ανθρώπους που αγαπώ. Και μόνο αυτό, σήμερα, είναι από μόνο του μια πολιτική στάση. Όπως έχω πει, η μουσική μου είναι η θεραπεία μου. Θα συνεχίσω να λέω αυτά που πρέπει να ειπωθούν και αυτά που μου επιτρέπουν να στέκομαι κάπως ισορροπημένος μέσα στην καθημερινότητα.

- Το hip-hop σχηματίστηκε και ως πολιτική γλώσσα κάποιων πιο περιθωριοποιημένων ανθρώπων. Τι συμβαίνει με αυτή τη γλώσσα όταν ο καπιταλισμός καταναλώνει τα σύμβολά της πιο γρήγορα απ’ όσο μπορεί να απορροφήσει το νόημά της;

Νομίζω ότι μπερδεύεις την pop με την ίδια την κουλτούρα. Δεν υπάρχει καμία μορφή μαύρης μουσικής που να μην έχει εμπορευματοποιηθεί, αλλά αυτό που βρίσκεται από κάτω δεν εξαφανίζεται. Η κουλτούρα πάντα θα επιβιώνει για εκείνους που τη χρειάζονται. Και το hip-hop ως κουλτούρα είναι ακόμα εκεί, στα ίδια περιθώρια.

- Ναι, εντάξει, αλλά μέσα στον σημερινό κόσμο της υπερέκθεσης η έννοια του «underground» μοιάζει όλο και πιο ασταθής. Δηλαδή αναρωτιέμαι είναι ακόμα εφικτό να υπάρχεις έξω από τα κυρίαρχα συστήματα ή πλέον η αυτονομία είναι περισσότερο ένα θέμα στρατηγικής;

Ναι... δεν ξέρω. Ο κόσμος έχει αλλάξει ριζικά από τότε που ξεκινήσαμε, αυτό είναι σίγουρο. Το ίντερνετ έχει ισοπεδώσει πολλά πράγματα, αλλά ταυτόχρονα έχει ανοίξει πρόσβαση σε κινήματα, κουλτούρες και τέχνη που κάποτε ήταν αυστηρά τοπικά. Δεν ξέρω αν οι «underground σκηνές» υπάρχουν με τον ίδιο τρόπο όπως παλιά, αλλά από την άλλη, είμαι ένας 50άρης. Δεν ξέρω τι φτιάχνουν σήμερα οι 15χρονοι, καταλαβαίνεις; Και, βασικά, αυτό που φτιάχνουν θα πρέπει να είναι για τους ίδιους, ακριβώς όπως ήταν το hip-hop για εμένα όταν μεγάλωνα. Από τη μία, η μουσική έχει χάσει την αξία της, έχει απογυμνωθεί από αυτή τη «σπανιότητά» της στο όνομα της ευκολίας. Αλλά στην πραγματικότητα η μουσική δεν είναι προϊόν. Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν άνθρωποι που τη βλέπουν έτσι, ως δρόμο για εύκολο χρήμα ή φήμη. Αλλά όσοι το κάνουν αληθινά, το κάνουν γιατί δεν μπορούν αλλιώς. Υπάρχει μια ακατανίκητη ανάγκη να δημιουργήσεις, να εκφραστείς. Ο ίδιος ο ήχος, ο ρυθμός, είναι μια γλώσσα που οι άνθρωποι έχουν ανάγκη. Οπότε, για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι έχει τόση σημασία το "underground" ή το "mainstream". Αυτό που μετράει είναι η ίδια η μουσική.

- Πιστεύεις ότι η τέχνη έχει ακόμα τη δύναμη να αναστατώνει, να διαταράσσει, ή μήπως η ίδια αναστάτωση έχει μετατραπεί σε ένα ελεγχόμενο θέαμα;

Η τέχνη έχει τη δύναμη να κρατάει έναν καθρέφτη μπροστά στον κόσμο και στην ανθρώπινη κατάσταση. Το αν θα κοιτάξουμε μέσα σε αυτόν, είναι καθαρά δική μας επιλογή.

- Έχει αλλάξει καθόλου για εσένα το νόημα της σιωπής σε έναν κόσμο που πνίγεται από θόρυβο και διαρκή αγανάκτηση;

Για μένα, η σιωπή έχει γίνει ο χρόνος όπου μπορείς να αποσυνδεθείς από αυτή την ατελείωτη ροή πληροφορίας. Κάποιες φορές είναι πραγματική σιωπή. Άλλες φορές είναι απλώς το να αφήνω στην άκρη το κινητό μου, το tablet, όλα αυτά, και να βυθίζομαι στον ήχο, ειρωνικά.

- Όταν όλα μοιάζουν πολιτικά, πώς αποφασίζεις τι να μη πεις;

Λες μόνο όσα πρέπει να ειπωθούν.

- Τώρα που επιστρέφετε στην πόλη μας, πώς φαντάζεστε αυτή τη νέα εμφάνιση στην Αθήνα; Πώς σας φαίνεται η πόλη; Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε σε όσους περιμένουν να σας ξαναδούν στη σκηνή;

Πάντα περνάμε υπέροχα στην Αθήνα. Καταπληκτικοί άνθρωποι και φοβερό φαγητό. Η πόλη, με έναν περίεργο τρόπο, μου θυμίζει το σκληρό πρόσωπο της Νέας Υόρκης όταν ήμουν παιδί. Οπότε πάντα ένιωθα σαν στο σπίτι μου εκεί. Γι' αυτό ανυπομονώ να επιστρέψω.

INFO: dälek • Live in Athens • "Brilliance of a Falling Moon" Spring Tour

Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

AN Club (Σολωμού 13-15, Εξάρχεια)

Doors open: 20.30

Opening act: Yinka

Τιμές εισιτηρίων:

€22 (early birds - sold out)

€25 (προπώληση)

€28 (ταμείο)

Προπώληση εισιτηρίων: More.com • Rhythm Records (Εμμανουήλ Μπενάκη 74, Εξάρχεια) • Monsterville (Αγ. Ειρήνης 13, Μοναστηράκι)