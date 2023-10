Συνθέσεις με αφετηρία τον ήχο των Fall και των The The, διθύραμβοι διά στόματος Iggy Pop και μια απρόσμενη φιλία με την Dua Lipa: Οι Hotel Lux έρχονται στην Αθήνα με σαφώς βαρύ βιογραφικό.

Φτάνοντας από το Πόρτσμουθ στο αναβράζον δημιουργικά γύρω από το ορόσημο του "The Windmill" κιθαριστικό Λονδίνο δεν άργησαν να δουν το πρώτο τους ΕΡ με τίτλο Barstool Preaching να γίνεται δεκτό με τους καλύτερους οιωνούς: ενθουσιώδης κριτική, o Iggy Pop να τους χαρακτηρίζει ραδιοφωνικά ως τη νέα του αγαπημένα συνήθεια, τα πρώτα bookings για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού να αρχίζουν να πέφτουν. Και παρότι η πανδημία «πάγωσε» ένα μεγαλεπήβολο ξεκίνημα για την μπάντα που πήρε το όνομά της από ένα σοβιετικό κατάλυμα-κομμουνιστικό καταφύγιο η επανεκκίνηση τους πήρε αμέσως μπροστά με την επιστροφή στη μουσική «κανονικότητα». Το άλμπουμ τους Hands Across The Creek κυκλοφόρησε στις αρχές του 2023 με παραγωγό τον Bill Ryder-Jones (Arctic Monkeys) και υπήρξε μια ξεκάθαρη δήλωση ότι το συγκρότημα απομακρύνεται σιγά σιγά από τις pub rock ρίζες του και παίρνει την κιθαριστική μορφή που, για κάποιους, αναμενόταν: το κάνει, δε, πολύ καλά, με υλικό στο οποίο διακρίνονται οι επιρροές των Ian Dury, Art Brut και Felt αλλά και η αγάπη που τρέφουν για την α λα Pete Doherty brit pop που τους ανέθρεψε.

Κατευθείαν λοιπόν από τα κύματα της προχωρημένης άνοιξης του νέου βρετανικού ήχου οι Hotel Lux καταφτάνουν και στην Ελλάδα, την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου στην σκηνή της Death Disco, καταθέτοντας λίγες μέρες πριν στο Avopolis όσα πάνω-κάτω χρειάζεται να ξέρουμε γι' αυτούς. Κυρίως ότι έχουν χιούμορ. Κάτι που συνήθως σημαίνει και στιλ.

Αρκετά έγκριτα μουσικά media σας έχουν αποκαλέσει «την επόμενη σπουδαία μπάντα από το Λονδίνο». Πώς αισθάνεστε γι’ αυτό; Κατ’ αρχάς αισθάνεστε έτσι;

Πρώτη φορά το ακούμε αυτό, ωστόσο όποιος το ισχυρίζεται σίγουρα αξίζει μια αύξηση μισθού.

Φτάσατε στο Λονδίνο από το Πόρτσμουθ τη στιγμή που το αποκαλούμενου post – Brexit κιθαριστικό κύμα γιγαντωνόταν γύρω από το ορόσημο του “The Windmill”. Πώς ξεκίνησαν όλα για εσάς σε μια σκηνή «πεινασμένη» για κιθάρες ξανά;

To Λονδίνο ήταν σίγουρα το μέρος όπου έπρεπε να έρθουμε για να κάνουμε τη μουσική που κάνουμε. Ήμασταν αρκετά τυχεροί ούτως ώστε να παίξουμε το πρώτο μας show στο “The Windmill” κάτι που μας ανέβασε στο τρένο των συγκροτημάτων αυτής της σκηνής. Κάναμε πάρα πολλούς καλούς φίλους κατά τη διάρκεια αυτών των «ένδοξων» τελευταίων χρόνων.

Είναι αλήθεια ότι πήρατε το όνομά σας από το σοβιετικό “Hotel Lux” στη Μόσχα; Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, ποια είναι η ιστορία πίσω από το όνομα;

Ναι είναι η αλήθεια πήραμε το όνομά μας από το κομμουνιστικό καταφύγιο “Hotel Lux” στη Μόσχα. Δεν υπάρχει κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία από πίσω, ήμασταν απλώς 17 χρονών, και ψάχναμε στο Wikipedia ονόματα για τη μπάντα κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Αγγλικών. Απλώς σκεφτήκαμε ότι το “Hotel Lux” μας έκανε.

Το ντεμπούτο album σας Hands Across Creek ακούγεται σαν μια δήλωση ενηλικίωσης. Είναι έτσι; Είναι ένα πρώτο album όπως το ονειρευόσασταν;

Ναι το Hands Across Creek είναι η πρώτη στιγμή που νιώσαμε να πατάμε στα πόδια μας ως μπάντα. Πριν από αυτό ήμασταν κυρίως μια μίμηση των επιρροών μας αλλά με αυτό το album ο ήχος μας έγινε πραγματικά ήχος Hotel Lux.

Την παραγωγή αυτού του album υπογράφει ο Bill Ryder Jones των Arctic Monkeys. Πώς ήταν η συνεργασία σας; Τι ρόλο έπαιξε στον προσανατολισμό του δίσκου;

Το ντεμπούτο album των The Coral ήταν ένας από τους πρώτους δίσκους που αγόρασα οπότε μόνο η ευκαιρία να δουλέψουμε με τον Bill στο δικό μας ντεμπούτο ήταν ειλικρινά μια τιμή. Η προσέγγιση του στην παραγωγή ήταν μια άσκηση ειλικρίνειας με έμφαση στο πώς ο καθένας από εμάς μπορεί να βγάλει τον καλύτερο εαυτό του. Νομίζω ότι αυτή η ειλικρίνεια αντανακλάται στον ήχο του album.

Στον ήχο σας συναντάμε και τη δημοφιλή και αγαπημένη εκ νέου από πολλές αναδυόμενες indie και post – punk μπάντες τεχνική της spoken word. Είναι κάτι που βοηθάει στην επικοινωνία του κοινωνικοπολιτικού στίχου; Όταν για παράδειγμα θέλετε να μιλήσετε για τον Jeremy Corbin ή το αγγλικό ποδόσφαιρο;

Η χρήση της spoken word ταιριάζει με τη φύση της φωνής μου, μου είναι πιο εύκολο από την παραδοσιακή έννοια του τραγουδιού, δεν τραγουδάω και τόσο καλά, οπότε έχει να κάνει περισσότερο με αυτό. Αλλά ναι υποθέτω ότι αυτή η φωνητική προσέγγιση επιτρέπει να γραφτούν ευκολότερα οι στίχοι και γι’ αυτό να επικοινωνηθούν και ευκολότερα.

Μιλώντας λοιπόν για ποδόσφαιρο και για παμπ ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος για να μαζεύεστε και να παρακολουθείτε αγώνες; Σε ποιο βαθμό αυτή η συνήθεια, αυτή η «παράδοση» έχει επηρεάσει τη βρετανική ροκ σκηνή;

Έχουμε μερικά μέρη στο Λονδίνο που συχνάζουμε. Το “Marquis of Grandby” στο New Cross είναι ένα ιδιαίτερο μέρος για όλους μας. Καλές αναμνήσεις από τις πρώτες μας μέρες στο Λονδίνο. Το “The Old Apple Tree” στο Peckham επίσης είναι η αγαπημένη μου pub στο Λονδίνο, όπως και το “Set Social” και το “Nags Head” συχνάζουμε και εκεί. Πολλές μπάντες που μας έχουν επηρεάσει προέρχονται από τη λεγόμενη “pub-rock” σκηνή των 70s οπότε είναι μια επιρροή που περνάει από μπάντα σε μπάντα.

Ανήκετε στη σκηνή του Λονδίνου, είστε ένα βρετανικό συγκρότημα που κατάφερε ωστόσο να «ανοίξει» τον ήχο του στο αμερικανικό κοινό παρά την πανδημία και τους περιορισμούς της. Πόσο διαφορετική είναι η Αμερική σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή αγορά σήμερα;

Η Αμερική ήταν μια σουρεαλιστική εμπειρία. Είναι δύσκολο να πω σε τι ακριβώς διαφέρουν οι δύο αγορές αλλά μπορώ να βρω ένα κοινό. Όπως και στην Ευρώπη, έτσι και στην Αμερική ο αυθεντικός αγγλικός ήχος μας είναι κάτι που εκτιμάται.

Παράλληλα έχετε κάνει μερικά τεράστια μουσικά icons να σας προσέξουν. Από τα εγκωμιαστικά σχόλια του Iggy Pop μέχρι τη «φιλία» σας με τη Dua Lipa. Πώς νιώθετε για αυτήν την crossover αποδοχή;

Τα σχόλια του Iggy Pop και η αναφορά του στη ραδιοφωνική του εκπομπή ήταν μια έκπληξη για εμάς. Δεν ξέραμε ότι θα συμβεί μέχρι που κάποιος μας το τουίταρε. Μέναμε μαζί με τον Cam και τον Sam εκείνον τον καιρό και θυμάμαι ότι βγήκαμε για ποτά να το γιορτάσουμε εκείνο το βράδυ. Σε ό, τι αφορά τη Dua Lipa δυστυχώς δεν μας απάντησε στο DM μας στο Instagram οπότε αυτή η «φιλία» δεν είναι στα καλύτερά της αυτή τη στιγμή.

Σας αρέσει να σκέφτεστε έξω απ’ το κουτί; Με ποιον έξω απ’ το κουτί θα θέλατε να συνεργαστείτε στο μέλλον και γιατί;

Ναι, νομίζω ότι αυτό το album ήταν λίγο έξω απ’ το κουτί σε ό, τι αφορά το γενικότερο genre στο οποίο συγκαταλεγόμαστε, ότι μετακινηθήκαμε ελαφρώς από την post punk ετικέτα. Ίσως όχι απαραίτητα «έξω απ’ το κουτί» αλλά προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε ό, τι αφορά τη συνεργασία των ονείρων μας είναι κάτι που θα προκαλούσε μεγάλη ένταση μεταξύ μας προκειμένου να απαντηθεί.

Πώς φαντάζεστε τους Hotel Lux σε δέκα χρόνια από τώρα;

Πιθανόν δισεκατομμυριούχους.

Οι Hotel Lux ανεβαίνουν στη σκηνή της Death Disco την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου. Περισσότερα εδώ.