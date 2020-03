Γεια από τη Στοκχόλμη. Όπως ξέρεις, μόλις κυκλοφορήσαμε το EP Common Sense και ετοιμαζόμαστε για την περιοδεία. Σαν μπάντα ετοιμαζόμαστε σε ό,τι αφορά το μουσικό μέρος, ενώ σε ό,τι αφορά τα πρακτικά ζητήματα φροντίζει για όλα το σπουδαίο μας management, ώστε εμείς να επικεντρωθούμε στο δικό μας κομμάτι. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με την επικείμενη περιοδεία!Μπορούν να περιμένουν δωρεάν μπαλόνια! Πλάκα κάνω... Πάντα προσπαθούμε να δίνουμε το 100% σε κάθε εμφάνιση και το ίδιο ισχύει για την Αθήνα. Αλλά εσείς, μάγκες, θα είστε οι πρώτοι που θα ακούσετε ζωντανά κανά-δυο νέα τραγούδια.Προσπαθούμε οι live εκδοχές να είναι όσο πιο κοντά γίνεται σε εκείνες του άλμπουμ, αλλά πάντα επιτρέπουμε στους εαυτούς μας κάποιες ελευθερίες, όποιες κι αν είναι αυτές. Και έχουμε παίξει τόσο πολύ μαζί, ώστε όλοι μας προσαρμοζόμαστε στιγμιαία σε κάτι τέτοιο.Κάποια τραγούδια, όπως το “Just Like You”, στον δίσκο έχουν ηλεκτρονικό μπάσο, αλλά στο live αυτή η μπασογραμμή παίζεται από το όργανο. Σε άλλα πάλι κομμάτια μάς αρέσει να κάνουμε μεγαλύτερα break αν νιώσουμε έτσι, ενώ σε κάποια τρίτα, όσα π.χ. έχουν μακρά τελειώματα, μπορεί να τα παίζουμε για 10 λεπτά αν θελήσουμε να έχουν ένα τέτοιο vibe. Οπότε είμαστε ταυτόχρονα αφοσιωμένοι στο να παίζουμε το υλικό όσο το δυνατόν πιο κοντά στη στουντιακή του εκδοχή, αλλά και στο να επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να είναι ελεύθεροι.Νιώθουμε πολύ ταπεινοί μπροστά στην τεράστια αποδοχή που είχε το άλμπουμ, όπως και οι περιοδείες και οι συναυλίες τις οποίες παίζουμε, αλλά και από την αλληλεπίδραση με τους fans. Οπότε δεν υπάρχουν πολλά για να «αντιμετωπίσουμε». Είμαστε απλώς χαρούμενοι που οι άνθρωποι ανά τον κόσμο το απολαμβάνουν.Τα τραγούδια συχνά έρχονται από την ιδέα ενός, κι έπειτα συνήθως όλοι συνεισφέρουμε στις ενορχηστρώσεις κτλ. Κατά την ηχογράφηση υπάρχει επίσης σημαντική συμμετοχή από τους παραγωγούς μας.Δεν θα αποκαλούσα τη μουσική μας κιθαριστική, θα την έλεγα μάλλον ρυθμική. Προέρχομαι από την πανκ σκηνή και φυσικά θα λυπόμουν αν η punk/hardcore σκηνή πέθαινε. Αλλά όσο υπάρχουν σκατά στον κόσμο, θα υπάρχει και το πανκ. Και τα σκατά στοιβάζονται ολοένα και περισσότερο, οπότε δεν ανησυχώ καθόλου.Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο τρομακτικά και φαίνεται ότι πάμε προς τα πίσω σε ό,τι αφορά μια κοινωνία ισότητας –είτε μιλάμε για το χρώμα του δέρματος, είτε για το φύλλο κ.ο.κ. Και θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Όμως οι πλούσιοι εξακολουθούν να γίνονται πλουσιότεροι, οι άνθρωποι υπόκεινται σε ρατσισμό περισσότερο απ’ ό,τι 10 χρόνια πριν και το νέο φεμινιστικό κίνημα δέχεται επίθεση από άνδρες που αρνούνται να παραδώσουν τα προνόμιά τους. Οι άνθρωποι ταΐζονται με φόβο και μίσος, αντί για αποδοχή και αγάπη.Είναι ο Sebastian Murphy εκείνος που γράφει τους στίχους, οπότε φοβάμαι ότι δεν μπορώ να απαντήσω σωστά στο ερώτημα... Πάντως ο Sebastian πήγε στο σχολείο, οπότε νομίζω ότι αναφέρεται περισσότερο σε μια ιδέα. Θυμήσου, το τραγούδι "Just Like You" ξεκινά με τους στίχους «It was all a dream».Ηχογραφούμε έναν σκασμό τραγούδια, και θα μείνω εκεί προς το παρόν. Θα δείτε και θα ακούσετε τι θα προκύψει. Κατά τα άλλα, το πρόγραμμα λέει περιοδεία, περιοδεία, περιοδεία, απλά με λίγες διακοπές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.