Budgerigar, πώς καταφέρνει κανείς να παρουσιάσει τη μπάντα χωρίς να κάνει σαρδάμ;

Θα εκμυστηρευτώ το εξής. Από τη στιγμή που έπεσε στο τραπέζι η ιδέα να γνωριστούμε, μέσω του Avopolis, με τους Budgerigar, ήθελα οπωσδήποτε να τους συναντήσω δια ζώσης. Να περάσουμε ένα απόγευμα μαζί, να πάρω μία γεύση αυτής της δημιουργικής και αεικίνητης παρέας, η οποία φτιάχνει funk και ψυχεδελικό indie rock, με νοσταλγικές μελωδίες και επιρροές από τα ‘70s και τα ‘80s. Όμως, ο ένας είχε υποχρεώσεις με τη Λυρική, ο άλλος έπρεπε να ολοκληρώσει κάποιο mastering στο στούντιο, ο τρίτος έπαιζε σε μία παράσταση, ο τέταρτος... καταλαβαίνετε.

Πίσω από τους Budgerigar κρύβονται τέσσερις νέοι άνδρες που εμπλέκονται με πολλούς και ενίοτε ανατρεπτικούς μεταξύ τους τρόπους με τη μουσική. O Χρήστος Φουσέκης, o Θανάσης Αλεξανδρής, ο αδελφός του Νίκος Αλεξανδρής και ο Γιώργος Κοκοτσάκης βρίσκονται πίσω από περισσότερα από ένα project, αλλά φαίνεται πως σε όλα βάζουν ενθουσιασμό και μεράκι. Οι Budgerigar, δε, φέρνουν ένα επιπλέον ρετρό στοιχείο στο προσκήνιο, το οποίο άλλωστε μας έκανε να τους ξεχωρίσουμε και στο περσινό Athens Music Week.

Με αφορμή την ζωντανή τους εμφάνιση αυτό το Σάββατο, 18 Ιανουαρίου στη Death Disco, μαζί με τον Bhukhurah, τους ζήτησα να απαντήσουν σε μερικές από τις ερωτήσεις μου – κυρίως σε αυτές που θα τους έκανα off the record.

Ποια είναι η έμπνευση πίσω από το όνομα σας και πώς καταφέρνει κανείς να παρουσιάσει τη μπάντα χωρίς να κάνει σαρδάμ;

Το όνομα μιας μπάντας καμία φορά εμφανίζεται από μόνο του, τελείως απρόσμενα. Στη δίκη μας περίπτωση, ο αλγόριθμος της Google μας το εμφάνισε ως το “tip της ημέρας” στη οθόνη του κινητού. “Budgerigar” είναι το παπαγαλάκι με το μεγαλύτερο λεξιλόγιο! Το παπαγαλάκι για εμάς συμβολίζει τόσο περιορισμό αλλά και ομορφιά. Είναι μια συνθήκη. Όλοι έχουμε περιορισμένο λεξιλόγιο, τρόπο σκέψης και έκφρασης, αλλά στα πλαίσια της ανθρώπινης επικοινωνίας περνάει απαρατήρητο. Στα παπαγαλάκια όμως το βλέπουμε ως κάτι όμορφο και μοναδικό. Το σαρδάμ είναι αναμενόμενο! Τουλάχιστον στα ελληνικά σύνορα.

Και οι τέσσερις ασχολείστε με διάφορους (και ταυτόχρονους) τρόπους με τη μουσική. Με ποια project εμπλέκεστε και τι παραπάνω προσφέρει, κυρίως σε προσωπικό επίπεδο για εσάς, η συγκεκριμένη μπάντα;

Είμαστε μια παρέα μουσικών που μας αρέσει να πειραματιζόμαστε και να παίζουμε μαζί με άλλους. Αυτό το έχουμε πετύχει μέσω του studio μας στο Χολαργό (Naiads Productions), όπου εκεί έχουν ξεκινήσει οι περισσότερες συνεργασίες μας. Κάποιες από αυτές είναι οι Ledeloue, OyteKan, Turboflow3000, Noodles, Xanthi και ο Akylas. Σε προσωπικό επίπεδο αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι πάντα θέλαμε να έχουμε μια rock μπάντα. Να παίζουμε περίεργα πράγματα εκτός καλουπιού και να μην κυνηγάμε το mainstream. Αυτό το έχουμε βρει στους Budgerigar. Δεν υπάρχει ιεραρχία και έχουμε τους ίδιους στόχους. Στο μουσικό κομμάτι δίνεται στον καθένα ο χώρος να εκφραστεί ελεύθερα και υπάρχει ένας αυθορμητισμός που για εμάς είναι αναγκαίος. Και τέλος μέσα από την μπάντα όλοι μας ανθίζουμε μουσικά και τεχνικά.

Νοσταλγικές μελωδίες, μια δόση 70s αισθητικής και λιγάκι ψυχεδέλεια. Ποιες είναι οι επιρροές σας στο συγκεκριμένο project;

Κάποιες επιρροές που μας έρχονται τώρα είναι οι Beatles, Radiohead, The Strokes, Grateful Dead, Prince, Parliament-Funkadelic, King Gizzard and the Lizard Wizard, Queens of the Stone Age, BADBADNOTGOOD και La Femme.

Στα επίκαιρα – ποιο ήταν το αγαπημένο σας άλμπουμ από τη χρονιά που πέρασε;

Θανάσης: In waves - Jamie xx, Γιώργος: Στο δρόμο που φυτρώναν φράουλες - Echo Tides, Νίκος: Tangk - IDLES, Χρήστος: Where's My Utopia - Yard Act.

Τη χρονιά που πέρασε, επίσης, οργανώσατε ένα πολυσυλλεκτικό live στο Ρομάντσο, όπου καλέσατε στη σκηνή μερικούς από τους φίλους σας : Ledeloue, Oytekan, Deezy (Turboflow3000), Ghetto Rock, Bizi Bakson. Αν μπορούσατε να συνεργαστείτε επί σκηνής με οποιαδήποτε/οποιοδήποτε καλλιτέχνη ανεξαρτήτως αναγνωρισιμότητας, ποιο άτομο/συγκρότημα θα καλούσατε;

Σίγουρα τον Prince, Thom Yorke, την Doechii και τον Παύλο Παυλίδη.

Ποιο ήταν το καλύτερο live που είδατε ποτέ;

Νίκος: KGLW, Θανάσης: Radiohead, Γιώργος: London Afrobeat Collective, Χρήστος: The Chemical Brothers.

Πείτε μας λίγα πράγματα για το EP σας We are Budgerigar, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024.

Ήταν πάντα το όνειρο μας να κάνουμε μια μουσική εξόρμηση και να ξεφύγουμε από τον βόμβο της Αθήνας. Το We Are Budgerigar το ηχογραφήσαμε ζωντανά σε ένα σπίτι στην Εύβοια. Μέσα σε τρεις μέρες στήσαμε στούντιο και με διάθεση μποέμ κοινοβίου ηχογραφήσαμε τον κορμό του ΕΡ.

Έχετε ήδη παρουσιάσει ένα νέο κομμάτι με τίτλο "Faith" από τον αέρα του Kosmos, σε αποκλειστικότητα. Τι άλλο να περιμένουμε από εσάς;

Την κυκλοφορία του στις 24 του μήνα μαζί, με ένα ιδιαίτερο video clip. Επίσης το "Faith" είναι το πρώτο single από τον πρώτο μας δίσκο που θα βγει μέσα στο 2025.

Και τι πρέπει να περιμένουμε από το live σας στις 18 Ιανουαρίου;

Το Σάββατο 18/1 παίζουμε μαζί με τον Bhukhurah στη Death Disco όπου θα παίξουμε δύο τραγούδια από τον επόμενο δίσκο, το "Faith" και το "We Dance". Επίσης να περιμένετε μερικά ενδιαφέροντα mash-up, ψυχεδελικά jams και καινούργιες κάλτσες Βudgerigar!

Μετά την έκρηξη του ελληνόφωνου στην εναλλακτική εγχώρια σκηνή, έχω την αίσθηση πως πλέον τα πράγματα έχουν αρχίσει κάπως να μοιράζονται. Ποιος είναι υπεύθυνος για τους αγγλικούς στίχους της μπάντας;

Τους αγγλικούς στίχους τους επιμελείται κυρίως ο Χρήστος. Το αγγλόφωνο δεν ήταν ακριβώς επιλογή, καθώς έτσι έχει μάθει να εκφράζεται μουσικά και στιχουργικά, κυρίως λόγω των ακουσμάτων του από μικρός. Στο "Faith" υπάρχουν και ελληνικοί στίχοι που γράψαμε όλοι μαζί, οπότε το έδαφος είναι γόνιμο και για άλλες γλώσσες.

Πώς μοιράζονται οι «ρόλοι» μέσα στη μπάντα κατά τη διάρκεια της δημιουργικής σας διαδικασία;

Καταρχήν δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συνταγή στη δημιουργία. Το κάθε κομμάτι έχει την δική του ιστορία. Συνήθως θα φέρει ο Χρήστος μια ιδέα στην κιθάρα μαζί με στίχους, και μετά με τον Νίκο εμπλουτίζουν με κιθάρες και σχεδόν ταυτόχρονα ο Θανάσης με τον Γιώργο θα δουλέψουν το groove. Άλλες φορές συναντιόμαστε στο στούντιο και τζαμαρουμε για τρεις ώρες και βγαίνουμε με τραγούδι.

Τέλος, μιας και είστε πρωτίστως μία παρέα φίλων που φτιάχνουν μαζί μουσική. Αν έπρεπε να αποδώσετε ένα ρόλο ή χαρακτηρισμό στον καθένα από εσάς, ποιος θα ήταν αυτός;

Αρχικά πρώτα γίναμε μπάντα, και μέσω της μουσικής γίναμε φίλοι και τώρα οικογένεια. Ο Θανάσης είναι ο mister maestro, ο Νίκος η ήρεμη δύναμη, ο Γιώργος η ψυχή της παρέας και ο Χρήστος ο ρομαντικός ταξιδιώτης.

Οι Budgerigar και ο Bhukhurah εμφανίζονται στην Death Disco το Σάββατο 18 Ιανουαρίου. Περισσότερα εδώ.