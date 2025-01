Στον κόσμο των Cosmonuts

Sebastian Bach - Child Within The Man

To debut album τους Cosmic Anthology κυκλοφόρησε μόλις τον Δεκέμβριο και παρουσιάστηκε live στην Αρχιτεκτονική. Το video clip του "Menace" είναι ενδεικτικό της αισθητικής και «λογικής» του σχήματος, με την κάμερα να εστιάζει τόσο στον frontman της μπάντας Δημήτρη Καπουράνη -τον νεαρό ηθοποιό που έγινε γνωστός μέσα από τη δουλειά του στην τηλεόραση και το θέατρο-, όσο και στους fans των Cosmonuts που τραγουδούν το κομμάτι στον φακό, με τον δικό τους τρόπο.

Θελήσαμε να γνωρίσουμε καλύτερα το ελληνικό γκρουπ κι έτσι στείλαμε μερικές πιο προσωπικές ερωτήσεις για να μπούμε -πού αλλού;- στον κόσμο τους. Οι Δημήτρης Καπουράνης (Vocals), Χρήστος Κλαριδόπουλος (Bass), Γιάννης Πανηγυράκης (Lead Guitar), Πέτρος Πανηγυράκης (Rhythm Guitar) και Αλέξανδρος Σταθάκης (Drums) ανέλαβαν τις απαντήσεις.

Ποιο βιβλίο βρίσκεται στο κομοδίνο σου;

Δεν είναι ακριβώς κομοδίνο - δίπλα στο κρεβάτι μου έχω ένα αναλόγιο και πάνω έχω το μονόγραμμα του Ελύτη, το Ο Μαύρος Πύργος του Steven King (I) και κάποια ποιήματα του Λειβαδίτη.

Ποιος δίσκος βρίσκεται στο πικάπ σου;

Μετά από μια χριστουγεννιάτικη μάζωξη, αυτός:

Τελευταίο πράγμα που φάγατε όλοι μαζί (μετά από πρόβα, ηχογράφηση ή απλή συνάντηση)

Πρέπει να ήταν καλαμάκια σε ένα μαγαζί απέναντι από το ΠΛΥΦΑ.

Ξέρει ο κάθε ένας από εσάς ποιο είναι το αγαπημένο ποτό του άλλου;

Γιάννης, Πέτρος και Χρήστος Τζιν Τόνικ , Αλεξ και Δημήτρης Ουίσκι. Ξέρουμε σίγουρα τους καφέδες ο ένας του άλλου.

Πόσο συχνά κάνετε πρόβες, πού, τι ώρα, τι κάνετε μετά την πρόβα;

Κάνουμε 3 φορές την εβδομάδα άπογευματα πριν τις παραστάσεις.

Ρούχο ή αξεσουάρ που δεν μπορείς με τίποτα να αποχωριστείς;

Δυστυχώς η ευτυχώς το ρολόι μου.

Αγαπημένο κάδρο / φωτογραφία / πίνακας από το σπίτι σου;

Μια πυρογραφία του Τζόρνταν που έχουμε κρεμάσει στην κουζίνα μας.

Αν έμπαινα στο camera roll τι φωτό θα έβλεπα κυρίως;

Συνήθως πορτραίτα από φίλους σε πολύ άβολες θέσεις / πόζες και λίγα τοπία.

Έχετε group chat με το συγκρότημα; Δείξτε μας ένα random / αστείο screen shot από την συνομιλία.

Αγαπημένο spot στην Αθήνα;

Ρου ντε μαρσειγ.

Αγαπημένο μέρος στην Ελλάδα;

Κρήτη.

Αγαπημένος στίχος από το Cosmic Anthology;

You are too late for that summer.

Δείξτε μας backstage photos από τα γυρίσματα του video clip για το “Menace”.

Μια ταινία που σου άλλαξε τη ζωή;

Apocalypse now!, η σκηνή με τα ελικόπτερα και τη ζούγκλα που καίγεται με το "The End" των Doors να παίζει από πίσω. Εκκρηκτική σύνδεση.

Ένα τραγούδι που σου άλλαξε τη ζωή.

Let’s dance - David Bowie (βασικά όλος ο δίσκος) το πιο ελαφρύ pop hit που ταυτόχρονα κουβαλάει τόσο βάθος που όσο και να το ακούσεις δεν σταματάει ποτέ να σε εκπλήσσει

Αν ήσουν τώρα 15 ποιον/ποια θα ήθελες σε γιγαντοαφίσα στο δωμάτιό σου;

Όπως και στα 15, Αστερίξ και Οβελίξ.

Ποια ήταν η καλύτερη μέρα του 2024;

Κάθε μέρα που η πρόβα αρκούσε για να νιώσεις πλήρης.

Και η χειρότερη;

Κάθε μέρα που η πρόβα αρκούσε για να μη θες να υπάρχεις

Τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις πριν κοιμηθείς και το πρώτο μόλις ξυπνήσεις;

Reels - ενοχές που δεν κάνω πρωινό ear training, ή κάτι άλλο παραγωγικό - Reels.

Τι έχεις στις τσέπες σου;

Κινητό πορτοφόλι κλειδιά, και σκουπιδάκια που κουβαλάω για να σιγουρευτώ ότι πάνε σε κάδο.

Το debut album των Cosmonuts, Cosmic Anthology, κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.