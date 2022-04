Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που η Inner Ear Records εντόπισε μια πολύ ιδιαίτερη (δεύτερη) φωνή σε δίσκο των My Wet Calvin, ρωτώντας την εν συνεχεία αν έχει δικό της υλικό. Δέκα χρόνια αργότερα, τρεις δίσκους και πολύ χορό -συνοδεία των υπερ-singles “Picking Words”/”Works for You”- αργότερα, η Σtella περνάει δισκογραφικά στη αντίπερα όχθη του Ατλαντικού υπογράφοντας στην ιστορική αμερικάνικη ετικέτα της Sub Pop Records – μια μεταγραφή-ορόσημο για την εγχώρια ανεξάρτητη ποπ σκηνή που μας παραπέμπει συνειρμικά στη μεταπήδηση του Larry Gus στην DFA Records το 2012. Προσφέρει δε μια καλή ευκαιρία να μάθουμε από την ίδια τη Σtella ποιες κυκλοφορίες της Sub Pop κατέχουν ξεχωριστή θέση στο αέναο soundtrack του εγκεφάλου της:

1. Nirvana – Bleach (1989)

"Το Bleach το αγόρασα σε CD ίσως το 1994-95 μετά από τη μεγάλη στεναχώρια που πέρασα όταν πέθανε ο Kurt Cobain, και ήταν το μόνο άλμπουμ των Nirvana που δεν είχα ακούσει μέχρι τότε. Όταν το άκουσα είχα σκεφτεί πως ήταν φοβερό άλμπουμ, ίσως το αγαπημένο μου των Nirvana και αναρωτιόμουν γιατί δεν το είχα πάρει ακούσει/αγοράσει νωρίτερα".

2. Iron & Wine – The Shepherd’s Dog (2007)

"Αυτός ο δίσκος μου άρεσε γιατί ήταν κάπως folk με έναν σύγχρονο τρόπο (στα αυτιά μου) και αρκετά ήρεμος, αλλά και δυνατός μαζί. Νοσταλγικός θα έλεγα. Τα αγαπημένα μου κομμάτια ήταν το “Boy With A Coin” και το “House by the Sea”.

3. Beach House – Teen Dream (2010)

"Πω πω, τι ωραία που ήταν όταν βγήκε αυτός ο δίσκος. Ήταν στην αρχή της δεκαετίας, που έτσι και αλλιώς σήμαινε μια νέα εποχή και αυτός ο δίσκος ήταν ακριβώς αυτό. Μου άρεσαν πολύ οι κιθάρες και ο τρόπος που τραγουδούσε η Victoria. Τότε έμαθα τον όρο Dream Pop, and I liked the sound of that… Το αγαπημένο μου κομμάτι ήταν το "Silver Soul"."

4. Washed Out – Paracosm (2013)

"Αυτός ο δίσκος μου άρεσε γιατί είχε μια πολύ δροσερή αίσθηση και έβρισκα πολύ ενδιαφέρον το γενικότερο soundscape. Είχα τότε μάθει για τον Washed Out και μου άρεσε αρκετά η φωνή του. Το αγαπημένο μου κομμάτι από αυτόν τον δίσκο είναι το “All I Know”".

5. Father John Misty – Real Love Baby (2016)

"Δεν είναι δίσκος αλλά είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια που έχουν κυκλοφορήσει στην Sub Pop και δεν θα μπορούσα να μην το αναφέρω! Όταν το είχα πρώτο ακούσει νόμιζα πως ήταν κάποιο παλιό κομμάτι – παλιά επιτυχία που κάπως μου είχε ξεφύγει. Με συγκινεί πολύ αυτό το τραγούδι και σίγουρα μου αρέσει η παραγωγή που ακούγεται κάπως vintage".

Bonus track - info, η Sub Pop έχει γίνει με τον καιρό διαβόητη για την εξής μέθοδο απόρριψης καλλιτεχνών: εάν κάποιος στείλει demo του και δεν τους αρέσει, του στέλνουν πίσω στην ψύχρα επιστολή που ξεκινάει με το διακριτικό “Dear Loser…” – πώς να ξεκίνησε άραγε το acceptance letter της Σtella από τη Sub Pop;

"Σχετικά με το rejection letter της Sub Pop, δεν γνώριζα για αυτό μέχρι και πρόσφατα. Απ’ ότι πληροφορήθηκα όμως, αυτό είναι κάτι που συνέβαινε στα 90’ς και είχε μια χιουμοριστική διάθεση, αφού η χρήση της λέξης "loser" από την Sub Pop πηγαίνει πίσω στην ίδρυση του label και είχε ως σκοπό να γιορτάσει το γεγονός ότι ήταν όλοι απροκάλυπτα ο εαυτός τους, χωρίς να συμμορφώνονται με οποιεσδήποτε προκατασκευασμένη ιδέα του "φυσιολογικού".

Στη δική μου περίπτωση, όταν έστειλα το email μου στην Sub Pop το καλοκαίρι του 2018, έλαβα μια απάντηση 3 μήνες αργότερα, όπου ξεκινούσε με μια «συγγνώμη» (για την καθυστερημένη απάντηση) και στη συνέχεια ένα πολύ γλυκό μήνυμα (από τον VP της Sub Pop), που έλεγε πόσο του άρεσε η μουσική που του είχα στείλει και αν θα ήταν οκ με εμένα να τη μοιραστεί και με άλλα άτομα στην εταιρία. Φυσικά, χάρηκα πολύ με την απάντηση του, και έτσι ξεκίνησε η σχέση μου με την Sub Pop."