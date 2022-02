Με αφορμή το τραγούδι "Love is in my room", η Αγγελική Λάλου επισκέφθηκε το μουσικό δωμάτιο της Amalia & The Architects

Ένα από τα τραγούδια που έχω πιάσει τον εαυτό μου να τραγουδάω πολύ συχνά ή που χαίρομαι ιδιαίτερα όταν το πετυχαίνω στο ραδιόφωνο είναι το Love is in my room, αυτό με κινητοποίησε να θέλω να μάθω περισσότερα για τη δημιουργό του, η οποία μου είχε ήδη κεντρίσει την προσοχή με το Save our heads. Έτσι χάρηκα πολύ όταν κατάφερα να εντοπίσω την Amalia & The Architects και να ξεκλέψω λίγο από τον χρόνο της για μερικές ερωτήσεις. Κι είμαι σίγουρη ότι θα την αναζητήσω ξανά πολλές φορές στο μέλλον. Το εύχομαι τουλάχιστον. Προς το παρόν ας αρκεστούμε στις παρακάτω απαντήσεις:

Πες μας λίγα λόγια για σένα. Πότε άρχισες να ασχολείσαι με τη μουσική;

Πρώτη μου επαφή ήταν το πιάνο όταν ήμουν 7 χρονών. Ήθελα κιθάρα αλλά μου λέγανε όλοι να ξεκινήσω από πιάνο, οπότε μετά από 2 χρόνια το άφησα. Μετά, πριν περάσω στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, άρχισα μόνη μου να μαθαίνω κιθάρα, με βίντεο από το ίντερνετ. Ήταν το αγαπημένο μου πράγμα!

Πώς αποφάσισες να τολμήσεις να βγεις προς τα έξω και πες μας για τη μουσική σου πορεία;

Όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο είχα ήδη γράψει αρκετά τραγούδια και αποφάσισα να τα επικοινωνήσω σε live. Βρήκα ένα μαγαζί στου Ζωγράφου, όπου έμενα, πήγα με ένα ντέμο μου σε CD και έκλεισα το πρώτο μου live. Ένα από τα τραγούδια που είχα σε αυτό το ντέμο ήταν το Thieving Star το οποίο και ηχογράφησα μετά κανονικά με τον Νίκο Αγγλούπα μαζί με το Ophelia. Σταδιακά βρήκα άτομα για να παίζουμε τα κομμάτια μου (τυχαία σπούδαζαν αρχιτεκτονική) και από εκεί βγήκε το Amalia & The Architects. Μετά από διαφορα live σε μπαρ και σε μικρές σκηνές ανοίξαμε το 2018 τα live της Anna Calvi και της Courtney Barnett. Το τελευταίο είναι από τις πιο όμορφες εμπειρίες της ζωής μου. Με την πανδημία αλλά και λόγω σπουδών έχουμε χαθεί κάπως αλλά κρατάω το όνομα γιατί μου αρέσει και υπάρχει πάντα η πιθανότητα συνεργασίας.

Ποια είναι τα μουσικά ακούσματα και ποιες βλέπεις να είναι οι μουσικές επιρροές που γράφουν μέσα σου περισσότερο;

Τα τελευταία χρόνια έχω επηρεαστεί περισσότερο από τους Morrissey, Leonard Cohen, The National και Nick Cave. Ακούω από post-punk και indie rock μεχρι folk και indie pop. Κυρίως θέλω να μου μιλάει ο στίχος.

Πώς γράφεις τα τραγούδια σου και τι σε εμπνέει;

Ξεκινάω από τον στίχο, από πράγματα που με απασχολούν και με προβληματίζουν είτε θετικά είτε αρνητικά. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοούμε με τη λέξη «έμπνευση», ίσως την κινητήριο δύναμη που ενεργοποιεί τη δημιουργία; Αν ναι τότε είναι η ανάγκη. Για κατανόηση ενός βιώματος, για επικοινωνία, για μεταμόρφωσή του, για ομορφιά και για πολλά άλλα πράγματα.

Τι είναι για σένα μουσική;

Θα απαντήσω λίγο ανάποδα, οι λέξεις για εμένα είναι επιτηδευμένη μουσική. Οπότε στο τραγούδι που συνδυάζει τα δυο έχουμε τη συνοδεία συγκεκριμένων σκέψεων από ένα μυστικό και ευχάριστο μέσο. Η μουσική κάνει αυτό που δεν μπορούν να κάνουν οι λέξεις, οπότε όταν συνδυάζεται με αυτές άρτια είναι ότι καλύτερο.

5 αγαπημένα τραγούδια σου ανάλογα με την ψυχική σου κατάσταση: χαρά, λύπη, ηρεμία, νιρβάνα και ερωτική διάθεση;

Ποτέ δε νιώθω κάτι από αυτά αποκλειστικά. Το Razzmatazz των Pulp για παράδειγμα με χαροποιεί πολύ αλλά ταυτόχρονα μου εκφράζει και θυμό. Το Conversation 16 των National με συνοδεύει στη λύπη αλλά με κάνει να νιώθω και ασφάλεια. Το Well Tempered Clavier του Μπαχ, παιγμένο από Glenn Gould, με υπερδιεγείρει εγκεφαλικά. Νομίζω ηρεμία και ερωτισμό είναι ικανά τα περισσότερα τραγούδια να προκαλέσουν ανάλογα με τις συνθήκες.

Πώς προέκυψε το Love is in my room;

Ήθελα να γράψω έναν μη ουσιοκρατικό ορισμό για την αγάπη και παράλληλα με τη σχέση μου περνάγαμε τέλεια μέσα στο δωμάτιό μου, συζητώντας, διαβάζοντας, τρώγοντας, βλέποντας ταινίες κλπ., οπότε μου φάνηκε ταιριαστό.

Είμαστε κοντά στο να δούμε ένα ολοκληρωμένο cd; Πόσο σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο;

Έχω ηχογραφήσει αρκετό υλικό αλλά λόγω ανωτέρας βίας δεν έχω καταφέρει ακόμα να το κυκλοφορήσω. Ελπίζω όμως μετά το Φεβρουάριο να βγει το πρώτο μου άλμπουμ.

Πώς πέρασες τις καραντίνες και το διάστημα της πανδημίας; Σε μπλόκαρε ή σου έδωσε κίνητρα δημιουργίας;

Και τα δύο, με την έννοια ότι πάντα αυτό που με μπλοκάρει προσπαθώ να το διαχειριστώ μέσω τραγουδιού.

Ποια είναι τα σχέδιά σου ως Amalia και ποια μαζί με τους Architects?

Το project Amalia & The Architects είναι προσωπικό, δηλαδή δεν κάνω σχέδια ως Amalia πια. Προς το παρόν μουσική και στίχους γράφω μόνη μου αλλά το όνομα The Architects σημαίνει ότι υπάρχει χώρος να συνεργαστώ και πιο στενά με όποιον το θελήσει και υπάρξει χημεία.

Μια ευχή για τη νέα χρονιά;

Υγεία και να ξέρουμε τι θέλουμε.

Cover Photo by Sophia Throuvala

