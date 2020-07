Η Ιστορία Της Creation Records Σε 10 + 1 Δίσκους

Λίγο πριν την προβολή του ντοκιμαντέρ Upside Down: The Creation Records Story απόψε στο Backstage Film Festival , η Ελένη Τζαννάτου επιλέγει τους 10+1 δίσκους που διαμόρφωσαν τον ήχο του label που άλλαξε το indie όπως το ξέραμε.

Πολλά έχουν γραφτεί στην (και για την) indie μυθολογία, πάντως, λίγα ανεξάρτητα label κατάφεραν να υπάρξουν τόσο σημαντικά και επιδραστικά όσο η Creation Records. Η δισκογραφική, δηλαδή, που ένας πιτσιρικάς Σκωτσέζος ονόματι Alan McGee αποφάσισε να ξεκινήσει κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 στο Λονδίνο.

Από τότε και για περίπου μια 15ετία η Creation λειτούργησε σαν κομήτης από κάθε άποψη: εκεί γεννήθηκε το shoegaze, εκεί η acid house βρήκε το δρόμο της σε μπάντες που κρατούσαν όργανα, από εκεί ξεπήδησε το φαινόμενο των Oasis που μαζί με μια χούφτα ακόμη μπάντες αποτέλεσαν την brit pop. Τα γραφεία της Creation στο κακόφημο τότε Χάκνεϊ έγιναν για μερικά χρόνια το σημείο συνάντησης όλων των άσωτων που ήθελαν λίγο ακόμα -ή και πολύ- από το τρίπτυχο του “sex, drugs & rock ‘n’ roll”. Κάτι που κόντεψε να στοιχίσει τη ζωή του αφεντικού της, του ανθρώπου που υπήρξε σχεδόν το Α και το Ω σε αυτό το label… Η εταιρεία πέρασε από το ζενίθ (φλερτάροντας και με την «άλλη», εμπορική πλευρά) στο ναδίρ, με την ίδια ταχύτητα που κάποια χρόνια νωρίτερα τα ονόματα του ρόστερ της είχαν γίνει τα απόλυτα darlings του εναλλακτικού τύπου.

Τέτοιες ιστορίες, βέβαια, είναι πολύ καλύτερο να τις ακούς από την ίδια την πηγή και αν την αναζητάτε, θα τη βρείτε στο ντοκιμαντέρ Upside Down: The Creation Records Story (2010) του Danny O' Connor, στο οποίο παρελαύνουν όλες οι σημαντικές φιγούρες της Creation Records

Επειδή, όμως, αυτό που τελικά μένει είναι η μουσική, συγκεντρώσαμε 10+1 δίσκους που διαμόρφωσαν τον ήχο της Creation -για να μην πούμε και τα μισά 90s- για την κατάλληλη προθέρμανση...

Jesus and Mary Chain - Upside Down (1984)

Πρόκειται για single κι όχι για δίσκο, αλλά είναι η κυκλοφορία που άρχισε να βάζει την Creation στο δισκογραφικό χάρτη ως «σοβαρό παίκτη». Ύστερα από κάποια άγουρα singles που προηγήθηκαν στο label, οι αδερφοί Reid βρέθηκαν στο δρόμο του Alan McGee, έβαλαν το θόρυβο στην pop εξίσωση (και με αυτό το track έδωσαν φυσικά το όνομα στο ντοκιμαντέρ για την Creation...) και κάπως έτσι, ξεκίνησαν όλα…

Felt - Forever Breathes The Lonely Word (1986)

Ένα από τα δυνατότερα αλλά όχι κραυγαλέα χαρτιά της Creation που το label «τσίμπησε» από την Cherry Red, οι Felt στο magnum opus τους έπαιξαν μαστόρικα με την jangle pop και μέσα σε όλα, μας χάρισαν και έναν από τους ωραιότερους τίτλους δίσκου που κυκλοφορούν εκεί έξω.

Ride - Nowhere (1990)

Αν οι My Bloody Valentine είναι οι βασιλιάδες του shoegaze, τότε οι Ride είναι οι πρίγκιπες. Τρανή απόδειξη, το ντεμπούτο τους που μας έκανε να κοιτάξουμε εμμονικά τα παπούτσια μας. Ποιος να ήξερε τι μας περίμενε την επόμενη χρονιά…

My Bloody Valentine - Loveless (1991)

...μας περίμενε αυτό. H δημιουργία του δίσκου υπήρξε αρκετά ταραχώδης για να χαρακτηρίσει κανείς εύκολα το Loveless το Rumours του indie. Όχι, οι My Bloody Valentine δεν ξεμαλλιάστηκαν μεταξύ τους, αλλά ο Kevin Shields κόντεψε να...τινάξει την μπάνκα του McGee στον αέρα, αλλάζοντας συνεχώς στούντιο ηχογραφήσεων και χρεώνοντας την εταιρεία υπέρογκα ποσά. Και κάπως έτσι, φτιάχτηκε ένας από τους σημαντικότερους κιθαριστικούς δίσκους όλων των εποχών…

Primal Scream - Screamadelica (1991)

Ο δίσκος που έβαλε τέλος στο δίλημμα κιθάρες/κονσόλες. Οι πρώτες μπήκαν στα κλαμπ, οι δεύτερες στα ακουστικά όσων μεγάλωσαν με πόστερ ροκ σταρ πάνω από το κρεβάτι τους, η acid house γλίστρησε στο indie, o Andrew Weatherall έκατσε στην καρέκλα του παραγωγού και άλλαξε τα φώτα στους Σκωτσέζους που ως τότε, μας είχαν δείξει τις flower power προσδοκίες τους και την αγάπη τους για τον Jagger…

Sugar - Copper Blue (1992)

Πίσω από τους Sugar κρύβεται φυσικά ο Bob Mould, που μετά τους Hüsker Dü, κατέβασε τα γκάζια, ανέβασε τη μελωδία και έφτιαξε τον δίσκο τον alternative, τον παλιό, τον ορθόδοξο. Όπως είχε πει ο Mould, αυτός ο δίσκος δεν θα ήταν ο ίδιος αν δεν άκουγε το Nevermind των Nirvana...

Teenage Fanclub - Bandwagonesque (1993)

Επειδή λίγη καλή power pop ποτέ δεν έβλαψε κανέναν, οι Teenage Fanclub πήραν το μάθημά τους από τους Big Star, το έφεραν στα μέτρα τους και έγραψαν έναν από τους πιο δυνατούς δίσκους στον κατάλογο της Creation, που βρήκε μεγάλη απήχηση και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Swervedriver - Mezcal Head (1993)

Χαρακτηρίστηκαν shoegaze αν και φλέρταραν απροκάλυπτα με το grunge που την ίδια περίοδο έκανε τις αμερικάνικες δισκογραφικές να τρίβουν τα χέρια τους και τους αμερικανούς έφηβους να κάνουν εικόνισμα τον Kurt Cobain. Καμία έκπληξη που ήταν και ο δίσκος που έκανε το μεγάλο εμπορικό breakthrough της Creation στις ΗΠΑ...

Slowdive - Souvlaki (1993)

Η μπάντα που συμπληρώνει την τριάδα των μεγάλων του shoegaze, πρόσθεσε μπόλικη dream pop στη συνταγή, έκανε τα απανταχού μελαγχολικά εναλλακτικά τυπάκια να ερωτευτούν τη φωνή της Rachel Goswell, ενώ έβαλε το εθνικό μας φαγητό στα ράφια των indie δισκάδικων ανά τον κόσμο...

Oasis - Definitely Maybe (1994)

Η αρχή των «παχιών αγελάδων» για την Creation, αλλά και το νεύμα για την αρχή του τέλους. Όταν ο McGee ανακάλυπτε μερικούς κωλοπαιδαράδες από το Μάντσεστερ με βαριά προφορά και αρκετό τουπέ, μάλλον δεν περίμενε πως σε χρόνο ντε-τε οι Oasis θα γέμιζαν στάδια, για λίγο θα γινόντουσαν η μεγαλύτερη μπάντα στον πλανήτη και οι πολυεθνικές θα καιροφυλαχτούσαν στη γωνία…

Jesus and Mary Chain - Munki (1998)

O δίσκος με τον οποίο η Creation σχεδόν έριξε την αυλαία. Το Munki ήταν τελικά και ο τελευταίος δίσκος των Jesus and Mary Chain για τα σχεδόν επόμενα 20 χρόνια και το Damage and Joy με το οποίο επέστρεψαν το 2017. Αλλά η Creation, λίγο πριν σταματήσει, επέστρεψε εκεί από όπου ξεκίνησε. Ένα χρόνο μετά, ήρθε το XTRMNTR των Primal Scream και μαζί με αυτό, η Creation στη νέα χιλιετία αποτέλεσε παρελθόν.

Τα υπόλοιπα θα τα μάθετε στο Upside Down: The Creation Records Story (2010) του Danny O' Connor



