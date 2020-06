Η ομάδα των μουσικών που έπαιξε στους δίσκους των The Beach Boys, Phil Spector, Frank Sinatra, Nancy Sinatra, Sonny & Cher, Elvis, The Monkees και καθόρισε τον ήχο των '60s και των '70s.

Το ντοκιμαντέρ The Wrecking Crew! (Denny Tedesco, 2008), με την ομάδα των μουσικών που έπαιξε στους δίσκους των The Beach Boys, Phil Spector, Frank Sinatra, Nancy Sinatra, Sonny & Cher, Elvis, The Monkees κ.α., είναι από τα must-see του Backstage Festival.

Κατά τη διάρκεια των '60s και των '70s κυρίως, οι παραγωγοί του Los Angeles ήθελαν να έχουν standby μουσικούς για τις αμέτρητες ηχογραφήσεις τους. Οι The Wrecking Crew δεν ήταν απλώς ευέλικτοι μουσικοί που μπορούσαν να πιάσουν και να εξελίξουν τη βασική μελωδία, αλλά καθόρισαν με τον τρόπο τους τον ήχο πολλών pop κομματιών, ακόμα και διαφημιστικών.

Εδώ μας περιγράφουν τις εμπειρίες τους από κλασικές ηχογραφήσεις, ζωντανεύοντας μια ολόκληρη εποχή.

Δευτέρα 29/6, δωρεάν προβολή στις 22:00



