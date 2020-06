Το End of the Century: The Story of the Ramones (2003) των Jim Fields και Michael Gramaglia είναι το καλύτερο ντοκιμαντέρ για την πορεία των Ramones από τις αρχές των '70s μέχρι τη διάλυσή τους το 1996.

Εμφανίζονται οι Rick Rubin, Tommy Ramone, Dee Dee Ramone, Johnny Ramone, Joey Ramone, The Stooges, Debbie Harry, Andy Warhol, Joe Strummer, Mick Jones, Phil Spector και πολλοί πολλοί άλλοι.

Τετάρτη 1/7, δωρεάν προβολή στις 22:00 στο www.avopolis.gr/backstage

Λίγα λόγια για το Backstage Festival

Από τις 22 Ιουνίου και μέχρι τις 19 Ιουλίου, το Avopolis μετατρέπεται στο δικό σας home cinema, χωρίς περιορισμούς και χωρίς υποχρέωση εγγραφής. Φτιάχνετε τον δικό σας σκηνικό, κάθεστε στον καναπέ, αυξάνετε την ένταση και απολαμβάνετε. Κάθε βραδιά γίνεται μια interactive μουσικοκινηματογραφική εμπειρία, με δώρα, ειδικές προσφορές και trivia.

Έτσι, καθημερινά στις 22:00, στο Avopolis θα προβάλλεται εντελώς δωρεάν, μια ταινία μουσικού ενδιαφέροντος, με ελληνικούς υπότιτλους, κορυφαία ποιότητα εικόνας και δυνατότητα full screen mode, με σύνθημα το "Films louder than Music".

