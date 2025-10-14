Everlies 2025: Πρώτο βραβείο για τον "Δράκουλα" των Εκδόσεων ΟΞΥ

Mogwai στο Floyd: Εκεί όπου η σιωπή ουρλιάζει και ο ήχος λυτρώνει

Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση για μια έκδοση που αναδεικνύει εκ νέου το κλασικό αριστούργημα μέσα από προσεγμένο σχεδιασμό, εξαιρετική επιμέλεια και παρουσίαση υψηλής αισθητικής -η οποία φυσικά οφείλεται και στην καταπληκτική εικονογράφηση του βραβευμένου Luis Scafati- στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις συλλεκτικές σειρές των Εκδόσεων Οξύ.

Τα Βραβεία Everlies, θεσμός αφιερωμένος στο φανταστικό, την επιστημονική φαντασία και τον τρόμο, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του είδους στην Ελλάδα. Οι νικητές αναδεικνύονται μέσα από ψηφοφορία του κοινού, γεγονός που καθιστά τη βράβευση του Δράκουλα ακόμη πιο ουσιαστική, ως ένδειξη της διαχρονικής αγάπης των αναγνωστών για το εμβληματικό έργο του Stoker.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο Fantasy Festival, το ετήσιο φεστιβάλ του φανταστικού που συγκεντρώνει δημιουργούς, εκδότες και φίλους της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου και των τεχνών του φανταστικού. Την τελετή απονομής παρουσίασε η bookstagrammer Εβίτα Αγγελοπούλου (@thebookwhimsies). To βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του Ομίλου Brainfood και των εκδόσεων Οξύ, ο εμπορικός διευθυντής Νίκος Κουτουλάκης

Λίγα λόγια για την έκδοση:

Ο "Δράκουλας" των εκδόσεων Οξύ κυκλοφορεί σε πολυτελή σκληρόδετη μορφή, με ανανεωμένη μετάφραση, εικαστική επιμέλεια και προσεκτική τυπογραφία, συνδυάζοντας την κλασική λογοτεχνία του τρόμου με τη σύγχρονη αισθητική των ειδικών εκδόσεων του οίκου.

