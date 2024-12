All Around the World: 15 μυθιστορήματα μεταφρασμένης λογοτεχνίας από το 2024

Τα πιο συναρπαστικά, τα πιο αξιομνημόνευτα, τα πιο πολυσυζητημένα της χρονιάς, εκείνα που κατέχουν πλέον ξεχωριστή θέση στην βιβλιοθήκη μας και μέσα μας. Του Θανάση Μήνα.