Οι Muse είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι απολαμβάνουν να αποτίνουν φόρο τιμής σε αγαπημένα τους συγκροτήματα και καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια των ζωντανών τους εμφανίσεων, με το τελευταίο τους tribute να είναι αφιερωμένο στους Slipknot. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του φετινού Isle of Wight Festival, ο Matt Bellamy και η παρέα του ενσωμάτωσαν το “Duality” των Slipknot στο κομμάτι τους, “Won’t Stand Down”, εντυπωσιάζοντας το κοινό με τη metal στροφή τους.

Αυτό δεν ήταν βέβαια και το μόνο τους tribute στη συναυλία, με τους ίδιους να παρουσιάζουν ένα set 21 κομματιών, πολλά από τα οποία περιείχαν snippets κομματιών όπως το “Back in Black” των AC/DC, “Know Your Enemy” των Rage Against The Machine, “Foxey Lady” του Jimi Hendrix και “Sweet Child O’ Mine” των Guns N’ Roses.

Tο “Duality” των Slipknot, που προέρχεται από τον δίσκο Vol. 3: (The Subliminal Verses) του 2004, χρησιμοποιήθηκε ως outro του “Won’t Stand Down”, το οποίο και αποτελεί το πρώτο single των Muse από τον επικείμενο δίσκο τους, Will Of The People.

Δείτε εδώ το σχετικό fan footage:

Η πλήρης setlist των Muse από την εμφάνισή τους στο Isle of Wight Festival:

‘Will Of The People’

‘Interlude’

‘Hysteria’ (AC/DC’s ‘Back In Black’ riff and more)

‘[Drill Sergeant]’

‘Psycho’

‘Pressure’

‘Citizen Erased’

‘Won’t Stand Down’ (Slipknot’s ‘Duality’ riff outro)

‘The Gallery’

‘Compliance’

‘Thought Contagion’

‘Time Is Running Out’

‘Nishe’

‘Madness’

‘Supermassive Black Hole’ (Jimi Hendrix’s ‘Foxey Lady’ riff outro)

‘Plug In Baby’ (Guns N’ Roses’ “Sweet Child O’ Mine” outro)

‘Behold, The Glove’ (Matt Bellamy song)

‘Uprising’

‘Prelude’

‘Starlight’

Encore:

‘Kill Or Be Killed’

‘Knights Of Cydonia’ (Ennio Morricone’s ‘Man With A Harmonica’ intro)