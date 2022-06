Το Release Athens υποδέχεται τους Jinjer και τους Vended, το Σάββατο 23 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Θα πλαισιώσουν δύο θρυλικά συγκροτήματα, τους Slipknot και Sepultura, σε μία συνολική παραγωγή τεραστίων διαστάσεων, με την οποία θα κλείσει το φεστιβάλ για το 2022. Το lineup της ημέρας συμπληρώνουν ιδανικά οι Maplerun και Project Renegade.

Με καταγωγή από το Ντονέτσκ και έδρα το Κίεβο, οι Ουκρανοί Jinjer είναι μια από τις πιο καυτές και πιο επιτυχημένες μπάντες του σύγχρονου metal, με πάνω από 250 εκατομμύρια streams και ασταμάτητες περιοδείες σε κάθε γωνιά του κόσμου. Από το ξεκίνημά τους, το 2010, και μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει τέσσερα studio albums που γνώρισαν τεράστια επιτυχία και αποθεώθηκαν από σύσσωμο το μουσικό τύπο.

Προερχόμενοι από μια χώρα χωρίς ιδιαίτερη παράδοση στον σκληρό ήχο, έκαναν από την αρχή τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο, πολλές φορές ξεπερνώντας τους συμβατικούς κανόνες του heavy metal, με σημείο αναφοράς τη φωνή και την παρουσία της εξαιρετικής τραγουδίστριας Tatiana Shmayluk. Η στάση τους γίνεται σαφής στο πολυσυζητημένο τελευταίο τους άλμπουμ, “Wallflowers” (2021). Ο δίσκος δεν είναι απλά ένα πολύ προσεκτικά μελετημένο επόμενο βήμα για το συγκρότημα, αφού πάνω απ’ όλα μοιάζει ως το ιδανικό soundtrack των τελευταίων ετών και των όσων ζήσαμε την περίοδο της πανδημίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Jinjer είχαν αρχικά λάβει την απόφαση να σταματήσουν την περιοδεία τους, λόγω των γεγονότων στην πατρίδα τους. Έχοντας πλέον λάβει ειδική άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ουκρανίας, συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους θέλοντας να ευαισθητοποιήσουν το κόσμο ώστε σύντομα να σταματήσει ο πόλεμος. Τους υποδεχόμαστε με χαρά σε αυτή την τελευταία ημέρα του Release Athens 2022, τόσο διότι μοιραζόμαστε μαζί τους αυτή την ελπίδα όσο και γιατί αποτελούν μία από τις πλέον ανερχόμενες και συναρπαστικές heavy metal μπάντες της εποχής μας.

Οι Vended σχηματίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2018, στο Des Moines της Iowa, και αποτελούνται από τους Cole Espeland (κιθάρα), Griffin Taylor (φωνή), Simon Crahan (drums), Jeremiah Pugh (μπάσο) και Connor Grodzicki (κιθάρα). Κι αν κάτι σας θυμίζει η καταγωγή του γκρουπ, αυτό συμβαίνει γιατί δύο από τα μέλη των Vended, o τραγουδιστής και ο ντράμερ, είναι , αντίστοιχα, οι γιοι των Corey Taylor και Shawn “Clown” Crahan των αξεπέραστων Slipknot.

Μεγαλωμένοι, στην κυριολεξία, μέσα στο metal, οι Vended δεν κρύβουν πως θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο και σε κανέναν δεν θα έκανε εντύπωση αν τα κατάφερναν. Με την ακρίβεια και την ταχύτητα του rhythm section, τις άγριες κιθάρες και τα γεμάτα ειλικρίνεια φωνητικά, μοιάζουν ικανοί να τα καταφέρουν. Μετά από δύο χρόνια σκληρής δουλειάς, οι Vended έδωσαν την πρώτη τους sold out συναυλία τον Μάρτιο του 2020 και μετά την αναγκαστική διακοπή, ελέω Covid-19, επέστρεψαν πιο δυνατοί και πεινασμένοι από ποτέ.

Ελάτε από νωρίς για να δείτε και εσείς από κοντά πως μοιάζει η νέα γενιά του metal. Αυτή είναι μόνο η αρχή.

Οι Maplerun δημιουργήθηκαν το 2007, στην Αθήνα. Το alternative metal κουαρτέτο με τις πολυσυλλεκτικές επιρροές (Metallica, Porcupine Tree, System of a Down, Radiohead, Tool κτλ.) έχει κυκλοφορήσει τρεις δίσκους και έχει συμμετάσχει σε μεγάλα φεστιβάλ πλάι σε σπουδαία ονόματα όπως Judas Priest, Monster Magnet, Rotting Christ, Shadow Gallery, Skindred κ.α.

Οι Project Renegade είναι ένα metal συγκρότημα από την Αθήνα, το οποίο δημιουργήθηκε από τους Marianna (φωνή) και Ody (drums) και συμπληρώθηκε στη συνέχεια με τους Philipp (κιθάρα) και Jay (μπάσο). Έχουν συμμετάσχει σε πολυάριθμα φεστιβάλ του εξωτερικού και της Ελλάδας και έχουν μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως Evanescence, Bullet For My Valentine, Harakiri for the Sky, Mayan και Beyond the Black μεταξύ άλλων.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 65€. Παρά τη μεγάλη χωρητικότητα της Πλατείας Νερού, είναι απαραίτητο να σας επισημάνουμε πως οι ενδιαφερόμενοι καλό θα ήταν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους το συντομότερο δυνατό.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 160€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα τρία διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

Slipknot, Sepultura, Jinjer, Vended, Maplerun, Project Renegade (23/7/22, Πλατεία Νερού) + Judas Priest, Cradle of Filth, Dead Daisies, Black Soul Horde (15/7/22, Πλατεία Νερού) προς 95€ (κέρδος 20€)

Slipknot, Sepultura, Jinjer, Vended, Maplerun, Project Renegade (23/7/22, Πλατεία Νερού) + Clutch, The Hellacopters, Blues Pills, Deaf Radio, ΛΔΛΜ (19/7/22, Πλατεία Νερού) προς 85€ (κέρδος 15€)

Slipknot, Sepultura, Jinjer, Vended, Maplerun, Project Renegade (23/7/22, Πλατεία Νερού) + Sabaton, Blind Guardian, Epica, Enemy of Reality, The Silent Rage (21/7/22, Πλατεία Νερού) προς 95€ (κέρδος 20€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλώσιμα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.