Τους Pet Shop Boys συνάντησε στη σκηνή του Glastonbury 2022 ο Olly Alexander των Years & Years, σε μια εμφάνιση έκπληξη στο Other Stage του φεστιβάλ.

Ο τραγουδιστής και πρωταγωνιστής της LGBTQI+ σειράς του Channel 4, “It’s A Sin”, συναντήθηκε με το συγκρότημα που έγραψε το εμβληματικό κομμάτι του 1987 και ενέπνευσε τον τίτλο της, με αυτό να ακούγεται φυσικά και ως soundtrack σε αυτήν στην αυθεντική του εκτέλεση, αλλά και σε διασκευή των Years & Years.

Δείτε εδώ την εμφάνισή τους στο Glastonbury 2022:

What a moment 🧡@alexander_olly joined @petshopboys for this spectacular performance of Dreamland on the Other Stage.



Watch on @BBCiPlayer | Listen on @BBCSounds pic.twitter.com/S0e0QX1MFz