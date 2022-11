Pop Culture Weekly: τότε που ο Παπακαλιάτης τα βρήκε με το Netflix και ο Σεφερλής με το The Office

Εκτός αν ζείτε κάτω από μία πέτρα, θα γνωρίζετε ήδη πως το "Maestro" του Χριστόφορου Παπακαλιάτη είναι και επισήμως η πρώτη ελληνική σειρά που γίνεται διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix (στις 19 Δεκεμβρίου σε Ελλάδα και Κύπρο και αρχές του 2023 παγκοσμίως). Σημειώνουμε τους followers της Κλέλιας στο Instagram (185 χιλιάδες) για να τους ελέγξουμε ξανά γύρω στον Μάρτιο, συστήνουμε σε ΟΛΑ τα sites ανεξαρτήτως θεματικής να ανεβάσουν συνταγή για παστίτσιο στα αγγλικά (καθώς είναι πολύ πιθανό να την αναζητούν οι θεατές, όπως μετά την προβολή του "The Queen's Gambit" αναζητούσαν «πώς παίζεται το σκάκι») και εγκαταλείπουμε οριστικά τα πλάνα για διακοπές στους Παξούς (ίσως και για πάντα). Ενδεικτικά, το ξενοδοχείο San Domenico Palace στην Taormina της Σικελίας όπου γυρίστηκε η δεύτερη σεζόν του "The White Lotus" του HBO -η οποία ξεκίνησε να προβάλλεται μόλις πριν από δύο εβδομάδες- είναι "fully booked" για μήνες.

Οι επικριτές του Παπακαλιάτη (οι οποίοι ως επί το πλείστον είναι άτομα που έχουν άποψη χωρίς να έχουν δει ούτε μία σειρά του) θεώρησαν υπερβολική την ομολογουμένως πανηγυρική αντίδραση του κόσμου στο άκουσμα της είδησης, ωστόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρωτιά ως σπουδαία για τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους είναι σπουδαία; Είναι σημαντικό κατόρθωμα για τη Foss Productions, αφού κατάφερε να ανοίξει δίοδο επαφών με το Netflix, το οποίο έχει πολιτική να μη δέχεται "unsolicited material", δηλαδή υλικό που δεν έχει προκύψει από συζητήσεις εντός της εταιρείας. Είναι ένα πρώτο βήμα ως προς την διάδοση ελληνικών παραγωγών σε διεθνή κοινά. Είναι ανέλπιστα μεγάλη έκθεση για τους ηθοποιούς που συμμετέχουν στη σειρά, μεταξύ των οποίων ο Φάνης Μουρατίδης, ο Γιάννης Τσορτέκης, η Μαρία Καβογιάννη αλλά και οι ανερχόμενοι Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστης Χαλκιάς και Γιώργος Μπένος. Είναι μια έναρξη ζυμώσεων μεταξύ Ελλήνων επαγγελματιών που εργάζονται στο χώρο της τηλεοπτικής μυθοπλασίας και στελεχών του διεθνούς industry. Είναι κίνητρο προσέλκυσης ξένων κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα, η οποία ήδη έχει αρχίσει να θεωρείται τοπ προορισμός για γυρίσματα ταινιών και σειρών. Και τέλος πάντων, είναι μια αρχή.

Σε άλλα τηλεοπτικά νέα, o Μάρκος Σεφερλής, ο άνθρωπος με το χειρότερο χιούμορ (ίσως σε ολόκληρο τον πλανήτη) απέκτησε τα δικαιώματα του "The Office" και αναζητά ηθοποιούς για να το διασκευάσει στα ελληνικά. Το "The Office" θεωρείται μία από τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών, ξεκίνησε στη Μ.Βρετανία από το δίδυμο Ricky Gervais-Stephen Merchant και η αμερικανική βερσιόν του, με τον Steve Carrell στον ρόλο του διασημότερου αφεντικού στον κόσμο MIchael Scott, προβλήθηκε για 9 σεζόν από το 2005 ως το 2013 στο NBC πριν γίνει διαθέσιμο και στο Netflix. Να σημειώσουμε ότι και το "Super Mammy" του Σεφερλή, το οποίο προβάλλεται στον ΑΝΤ1 και είναι γεμάτο σεξιστικά, ρατσιστικά και αναχρονιστικά στερεότυπα, βασίζεται στην τηλεοπτική κωμική σειρά του BBC "Mrs Brown's Boys". Όπως έγραψε στο Facebook και ένας φίλος: «Δηλαδή το ελληνικό "That's what she said" θα είναι το «αχακαλόε;». Άβολο.

Κουβέρτα φόρεσαν στο κόκκινο χαλί του LACMA Art + Film Gala 2022 η Billie Eilish και ο επίσημα πλέον σύντροφός της Jesse Rutherford, τραγουδιστής των The Neighbourhood και κατά μια δεκαριά χρόνια μεγαλύτερός της. Gucci η κουβέρτα, πράγμα που κάνει το όποιο "statement" λιγότερο «γλυκούλι» ή cool, ίσως, αλλά τέλος πάντων αφενός τα tabloids θα το ξεσκίσουν αυτό το ειδύλλιο, αφετέρου ο έρωτας (κι ο χωρισμός, γιατί ποτέ δεν ξέρεις) έχουν γεννήσει συγκλονιστικά ποπ κομμάτια, έχουμε πίστη στο ταλέντο της Billie, αναμείνατε στις touch οθόνες σας.

Viral έγινε το προηγούμενο 24ωρο η συνέντευξη που παραχώρησε η Jennifer Aniston στο περιοδικό Allure (για το τελευταίο μάλιστα τεύχος του), καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που η ηθοποιός αποφάσισε να μιλήσει δημοσίως για το θέμα της μητρότητας. Η 53χρονη σταρ όλα αυτά τα χρόνια είχε επιλέξει να μην σχολιάζει τα κακεντρεχή σχόλια, αφήνοντας να επικρατήσει από το 2005 (!) η φήμη ότι ο Brad Pitt τη χώρισε επειδή εκείνος ήθελε να κάνει οικογένεια και εκείνη καριέρα. Η Aniston αποκάλυψε ότι προσπαθούσε για πάρα πολύ καιρό να μείνει έγκυος, δοκιμάζοντας διάφορες τεχνικές, καθώς και θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης, αλλά στάθηκε άτυχη και μετά από κάποια ηλικία αποφάσισε ότι «αυτό το πλοίο έχει σαλπάρει». «Θα έδινα τα πάντα για να μου είχε πει κάποιος: Κατάψυξε τα ωάρια σου. Κάνε μία χάρη στον εαυτό σου». Respect. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα μάτια μας από αυτό το πληγωμένο βλέμμα στη φωτογραφία του εξώφυλλου.

Κλείνουμε τη σημερινή στήλη με τον ημίθεο και γίγαντα Jason Momoa ο οποίος τα πέταξε (σχεδόν) όλα στην εκπομπή του Jimmy Kimmel για να του αποδείξει ότι το χαβανέζικο malo του το φοράει κάθε μέρα. Φήμες λένε πως όποιος δει το video μέχρι τέλους αρχίζει να παραμιλά στα dothraki.