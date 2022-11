Pop Culture Weekly: τότε που η Heidi Klum ντύθηκε σκουληκαντέρα

Όχι, ο 50 Cent δεν επέστρεψε από την Αθήνα και είπε «τι να κάνω σήμερα, ας ανεβάσω ένα βίντεο για τις ομορφιές της Ελλάδας να το δουν οι εκατομμύρια followers μου». Οι αναρτήσεις έγιναν στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα αντισταθμιστικά που είχε ζητήσει ο ΕΟΤ, προκειμένου να στηρίξει χορηγικά την περιβόητη συναυλία που έδωσε την περασμένη Κυριακή στο ΟΑΚΑ ο Αμερικανός ράπερ, μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Αυτά. Συνεχίστε ό,τι κάνατε.

Όλο το Top 10 του αμερικανικού singles chart ανήκει στην Taylor Swift, με Νο1 το στριμαρισμένο ένα απιθανομμύριο φορές "Anti-Hero" (αρπάξτε το τηλεκοντρόλ και πάμε όλοι μαζί: "it's me, hi, I'm the problem it's me"). Προφανώς το ρεκόρ δεν αντανακλάται σε φυσικές πωλήσεις αλλά σε Spotify streams κι επίσης πρόκειται για ρεκόρ που δεν θα μπορούσε να σημειωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς εκεί συνειδητοποίησαν εγκαίρως την προβληματική κατάσταση (το 2017, τα 16 από τα 17 tracks του άλμπουμ του Ed Sheeran "÷" εμφανίστηκαν στο UK singles chart) και πέρασαν ειδικό κανονισμό που επιτρέπει να καταγράφονται στο Top 10 μόνο μέχρι τρία τραγούδια ανά άλμπουμ. Το νέο άλμπουμ της Swift "Midnights" σημείωσε την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του τις περισσότερες πωλήσεις που έχει καταφέρει άλμπουμ (την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του) εδώ και 7 (!) χρόνια, ενώ έσπασε και το ρεκόρ του "Harry's House" του Harry Styles για τα περισσότερα streams την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, αγγίζοντας τα 72,5 εκατομμύρια streams. Είναι φοβερά ενδιαφέρουσα η διαπίστωση ότι σε μια εποχή που όλοι οι καλλιτέχνες πασχίζουν να είναι προοδευτικοί, εκκεντρικοί, diverse, υπερσεξουαλικοί, "fluid", ρηξικέλευθοι, αρτιστίκ, πολιτικά ενεργοί, ακτιβιστές, «μοντέρνοι» με οποιοδήποτε τρόπο, εκείνη που στέφεται βασίλισσα είναι εκείνη που διατηρεί το πιο «καθαρό» πρόσωπο, μακριά από όλα αυτά, απολιτίκ και αποστασιοποιημένη, χαμογελαστή και relatable, χαριτωμένη και άσπιλη, εκείνη που της ταιριάζει καλύτερα το στέμμα της America's sweetheart γιατί μοιάζει, στην τελική, περισσότερο με πριγκίπισσα των παραμυθιών.

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA — Taylor Swift (@taylorswift13) October 31, 2022

Την πρώτη της "plus-size" ηρωίδα μας συστήνει η Disney, μέσα από την ταινία μικρού μήκους "Reflect", στο πλαίσιο των Short Circuit Experimental Films, μιας σειράς πειραματικών ταινιών, αφιερωμένες σε θέματα όπως η αυτοεκτίμηση και το "body positivity". Η Μπιάνκα λατρεύει τον χορό, αλλά δυσκολεύεται να αποδεχθεί το «διαφορετικό» σώμα της. Πώς θα βρει την αυτοπεποίθηση να γίνει μπαλαρίνα; Αν κι εσείς σκεφτήκατε «για μισό λεπτό ρε Disney, αυτό ακούγεται αναχρονιστικό», δεν είστε οι μόνοι.

Not a plus-size heroine in an emotional film about body dysmorphia. Please give fat people new stories. This is EXHAUSTING. https://t.co/7yKhtSZaIB — Evette Dionne (@freeblackgirl) October 27, 2022

Listen, @DisneyStudios, if you wanted to be really "progressive" your first "plus-size heroine" would not be in a film about body dysmorphia. She would just be in a film and doing stuff. Just show normal people doing stuff. — Ben Adam Climer (@How2DeEscalate) October 28, 2022

Το τελευταίο trend στο Tik Tok θέλει, λέει τα κορίτσια, να μάθουν να βάφονται σαν να έχουν μόλις βαλαντώσει στο κλάμα. Crying make-up λέγεται και χρησιμοποιεί υγρή σκιά και glitter σε στρατηγικά σημεία του προσώπου. Μισώ το Tik Tok, αλλά την ρομαντικοποίηση της κατάθλιψης τη μισώ ακόμα περισσότερο.

Με τον πιο φυσικό τρόπο έκανε coming out ο νέος Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Γιάννης Μόσχος, σε συνέντευξή του σε Κυριακάτικη εφημερίδα, όταν -ενώ είχε ανοίξει η συζήτηση γύρω από την επιθυμία του να γίνει το Εθνικό ένα θέατρο ανοιχτό σε όλα τα φύλα, τους προσανατολισμούς, τις ηλικίες, τα χρώματα, τις σωματικές ιδιαιτερότητες ή ιδεολογικές αντιλήψεις- ανέφερε: «Ακόμη κάποιοι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει διεμφυλικό άτομο. Υπάρχουν τόσες ποικιλομορφίες, που κι εγώ που είμαι ομοφυλόφιλος, χάνομαι».

Σας άφησα το καλύτερο για το τέλος. Το ότι η Heidi Klum τερματίζει κάθε χρόνο το Halloween με τη στολή της είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα inside jokes της βιομηχανίας του θεάματος. Με τη φετινή της μεταμόρφωση όμως πραγματικά ξεπέρασε ακόμα και τον εαυτό της. Tι φρικιαστικά αηδιαστικό και γλοιώδες ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ είναι αυτό, έχω δει ό,τι post έχει ανεβεί στο Instagram, από κάθε γωνία λήψης, δεν το χορταίνω: