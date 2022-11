Pop Culture Weekly: τότε που ακτιβιστές βανδάλισαν τον Klimt κι ο Banksy ζωγράφισε στα χαλάσματα της Ουκρανίας

«Οδεύουμε ολοταχώς προς την κλιματική κόλαση», φώναζαν οι οικολόγοι ακτιβιστές την ώρα που βανδάλιζαν σε μουσείο της Βιέννης τον διάσημο πίνακα του Gustav Klimt «Θάνατος και ζωή» με μαύρο υγρό. Πριν μερικές εβδομάδες συζητούσαμε τη ντοματόσουπα στα «Ηλιοτρόπια» του Van Gogh, λίγο αργότερα τον πουρέ πατάτας σε πίνακα του Claude Monet. Καταλαβαίνω ότι η είδηση γίνεται πρωτοσέλιδο, άρα οι δράστες επιτυγχάνουν τον πρωταρχικό τους σκοπό, δηλαδή το να τραβήξουν την προσοχή. Καταλαβαίνω ότι οι πίνακες δεν παθαίνουν τίποτα καθώς προστατεύονται με τζάμι, άρα «δεν πειράζει». Καταλαβαίνω ότι είναι κρίσιμο το να βρεθεί το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας.

Αισθάνομαι όμως ότι καταλήγουμε να συζητάμε την πράξη του ακτιβισμού πολύ περισσότερο από τον διακηρυγμένο της στόχο, δηλαδή αυτή τη στιγμή περισσότερο μας προβληματίζει αν η επόμενη «παράσταση» θα περιλαμβάνει αυγά στον Picasso ή κέτσαπ στον Dalí, παρά το πώς θα απαλλαγούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Παράλληλα, η πράξη του βανδαλισμού -ακόμα και ως ακτιβιστική δράση- προκαλεί τόση αγανάκτηση που (όπως διάβασα κάπου στα social) «στρέφει μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα διαφωνούσε με το αίτημα, εναντίον του αιτήματος, ή -στην καλύτερη περίπτωση- κάνει ένα δίκαιο αίτημα να φαίνεται γραφικό, ακόμη και επικίνδυνο». Τροφή για σκέψη.

🛢️EILT: Klimt's "Tod und Leben" im Leopold Museum mit Öl überschüttet🛢️



Menschen der Letzten Generation haben heute im Leopold Museum das Klimt-Gemälde "Tod und Leben" mit Öl überschüttet. Neue Öl- und Gasbohrungen sind ein Todesurteil für die Menschheit. pic.twitter.com/4QKAklB9Af — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 15, 2022

Μιλώντας για έργα τέχνης, επτά νέα έργα του Banksy εντοπίστηκαν στην Ουκρανία αυτή την εβδομάδα, στο Κίεβο, το προάστιο Irpin και την κοντινή πόλη Borodyanka, μέρη που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμεων. Το γκράφιτι που συζητήθηκε περισσότερο ήταν εκείνο που απεικονίζει ένα μικρό παιδί το οποίο ρίχνει κάτω έναν άνδρα με κίνηση τζούντο, καθώς εικάζεται πως αποτελεί έμμεση αναφορά στον Putin και την αγαπημένη του, well, πολεμική τέχνη.

Yesterday morning residents of Borodyanka town in Kyiv region, which was de-occupied in April, found these beautiful pieces of art on the wall of a destroyed building and concrete blocks.

Some even think Banksy secretly visited the town. pic.twitter.com/HLnhBN958W — Ukraine Territorial Defense Forces (@TDF_UA) November 11, 2022

The British street artist Banksy has confirmed he has created seven murals in various locations in Ukraine, including the capital Kyiv, the suburb of Irpin and the town of Borodyanka—among the places hardest hit by Russian bombardments - TheArtNewspaper pic.twitter.com/IFPpZlhtyd — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) November 15, 2022

Πρωτοφανή ζήτηση κατέγραψε το σύστημα online πώλησης εισιτηρίων Ticketmaster το οποίο κράσαρε όταν εκατομμύρια "Swifties" συνδέθηκαν για να εξασφαλίσουν ένα μαγικό χαρτάκι για μία από τις 52 ημερομηνίες που έχει προγραμματίσει η Taylor Swift στο πλαίσιο της αμερικανικής περιοδείας της "Eras", με την αναμονή για κάποιους να ξεπερνά τις 8 ώρες. Παροξυσμός.

8 billion people in the world and every single one of them is ahead of me in the taylor swift ticketmaster queue apparently — shawty lynn 🧣 (@HereComesShawty) November 15, 2022

when you're trying to get taylor swift tix but ticketmaster keeps crashing pic.twitter.com/FOSdMrIP2Y — Megan Plevy (@mplevz) November 15, 2022

Είναι το Μουντιάλ pop κολτούρα; Θα πω ναι, κυρίως για να συμπεριλάβω στη στήλη το ότι φήμες θέλουν το Κατάρ να πληρώνει φιλάθλους-κομπάρσους, προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα της διοργάνωσης στα social media. Ένας να μας εξηγήσει αν αυτό είναι πέναλτι.

Qatar hired fans from Pakistan to support each country as there was no expected interest in the World Cup. Fans will receive $10 per person per day + food and free accommodation.#BoycottQatar2022 pic.twitter.com/df07u77aT5 — When Sunday Comes (@WSComes) November 15, 2022

Τον Μάρτη του 2023 θα κάνει πρεμιέρα σε ΗΠΑ και Καναδά η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Βασίλη Κατσούπη (και πρώτη αγγλόφωνη ταινία εξολοκλήρου παραγωγή της Heretic) “Inside”, με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe, στον ρόλο ενός ληστή έργων τέχνης που παγιδεύεται μέσα σε ένα πολυτελές ρετιρέ και προσπαθεί να επιβιώσει. Όταν είχαμε δει το ντοκιμαντέρ «Ο φίλος μου ο Larry Gus» (πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του Β.Κατσούπη) το είχαμε συστήσει σε όποιον ξέραμε και δεν ξέραμε, οπότε δεν μας εκπλήσσει το ότι το τρέιλερ της ταινίας είναι φωτιά. Μια κάποια ανυπομονησία.

Τέλος, δεύτε λάβετε Daniel Craig να χορεύει (πάρα πολύ μέτρια, επιτρέψτε μου να πω) στο νέο διαφημιστικό της Belvedere, κυρίως ως ευκαιρία για να θυμηθείτε τον εμβληματικό χορό του Christopher Walken στο "Weapon Of Choice" του Fatboy Slim.