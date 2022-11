Pop Culture Weekly: τότε που το Μουντιάλ έπαψε να είναι απλά «η γιορτή του ποδοσφαίρου»

Η στήλη σήμερα θα διαφοροποιηθεί, θα αφήσει στην άκρη τη showbiz και θα επικεντρωθεί σε ένα μόνο θέμα, εκείνο που μονοπώλησε παγκοσμίως τη συζήτηση αυτή την εβδομάδα, και δεν είναι άλλο από τα όσα διαδραματίζονται στο Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Όχι, δε θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, αλλά για ρατσισμό, λογοκρισία, ανελευθερία και καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί όλα αυτά, ναι, συντελούν κουλτούρα.

Παρακάτω μερικά δυνατά στιγμιότυπα από το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου:

Οι παίκτες της Εθνικής Γερμανίας κλείνουν τα στόματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, κατά της απόφασης της FIFA να απαγορεύσει το περιβραχιόνιο "One Love" στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Εννέα ομάδες σκόπευαν να φορέσουν συμβολικά το περιβραχιόνιο για να στείλουν ένα μήνυμα υπέρ της διαφορετικότητας και του αμοιβαίου σεβασμού. Μετά τις απειλές της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για κίτρινες κάρτες και αποκλεισμούς, οι ομάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ιδέα, ωστόσο ο αρχηγός της ομάδας Manuel Neuer φόρεσε πολύχρωμα παπούτσια και παραλλαγμένο περιβραχιόνιο που ανέγραφε «όχι στις διακρίσεις», ενώ πολιτικά πρόσωπα και η αθλητική ρεπόρτερ του BBC Sport Alex Scott εθεάθησαν με το απαγορευμένο διακριτικό.

Germany cover mouths and wear rainbows on kit in World Cup protest https://t.co/RnTBWvUcEq — The Guardian (@guardian) November 23, 2022

Alex Scott wears the #OneLove armband while pitchside❗️ pic.twitter.com/s1k7yWVnjj — Stanis Elsborg (@StanisElsborg) November 21, 2022

Οι παίκτες της Εθνικής του Ιράν αρνούνται να τραγουδήσουν τον εθνικό τους ύμνο, πριν από τον αγώνα τους με την Αγγλία, στηρίζοντας τις διαμαρτυρίες που συνεχίζονται καθημερινά στην Τεχεράνη μετά τη δολοφονία της Mahsa Amini.

This is BRAVERY 👏 Iran’s soccer team just refused to sing their national anthem in light of the recent protests over the death of Mahsa Amini. pic.twitter.com/8ZPIWuYJ0k — PoliticsVerse 🇺🇸 (@PoliticsVerse) November 21, 2022

Ο Αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας Harry Kane εμφανίζεται με Rolex 18 καρατίων στα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Captain Harry Kane wore £520,000 RAINBOW Rolex when he arrived for England's World Cup win over Iran https://t.co/8Ha2qNA8vp — Daily Mail Online (@MailOnline) November 25, 2022

Αυστραλοί ποδοσφαιριστές τάσσονται μέσω video εναντίον της πολιτικής του Κατάρ προς τους μετανάστες εργάτες και τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ζητώντας «αποτελεσματικές λύσεις» και αποποινικοποίηση των σχέσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Ουαλλοί οπαδοί αναγκάζονται να αποχωριστούν τα πολύχρωμα καπέλα τους προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος στο στάδιο. Τα "rainbow bucket hats" είναι σήμα-κατατεθέν των οπαδών της Εθνικής της Ουαλίας από το 2010. Στη συνέχεια του περιστατικού η FIFA εξέδωσε ειδική οδηγία να επιτρέπονται καπέλα και σημαίες με το ουράνιο τόξο σε όλα τα γήπεδα.

Some Welsh fans were refused entry into the stadium tonight until they gave up their rainbow coloured bucket hat. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/vgxQMyhFmb — World Cup Updates (@wc22updates) November 21, 2022

In response to the FAW, FIFA has confirmed that fans with Rainbow Wall bucket hats and rainbow flags will be allowed entry to the stadium for @Cymru’s match against Iran on Friday.



All World Cup venues have been contacted and instructed to follow the agreed rules & regulations. pic.twitter.com/9XRlx98V6h — FA WALES (@FAWales) November 24, 2022

Οι Άγγλοι διεθνείς γονατίζουν στο κέντρο του γηπέδου πριν από την έναρξη των αγώνων, σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα του "Black Lives Matter".

Due to the fight against "racism" and after the death of George Floyd in 2020, the English national team kneels before the start of the game in the Premier League and national games and supports the black community of its country.#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/hCF7sJ2bOv — @Daffodil(Narjes) (@narjes_khaton31) November 21, 2022

Οι Βέλγοι παίκτες αναγκάζονται να αφαιρέσουν από τις φανέλες τους τη λέξη "Love". Το συγκεκριμένο διακριτικό είναι εμπνευσμένο από το μουσικό φεστιβάλ του Βελγίου Tomorrowland (το "o" μάλιστα στη λέξη "Love" είναι το logo του φεστιβάλ) ωστόσο η FIFA έκρινε πως έπρεπε να αφαιρεθεί, όχι (υποτίθεται) επειδή σχετίζεται με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, αλλά λόγω της διαφημιστικής του φύσης.

FIFA have demanded that the Belgium team remove the word "love" from the collar of their away shirt, sources have told ESPN.



More: https://t.co/I1rMfeZQmS pic.twitter.com/cvBGFRjbSs — ESPN FC (@ESPNFC) November 21, 2022

Οπαδοί από το Εκουαδόρ τραγουδούν «θέλουμε μπύρα». Η πώληση αλκοόλ στα γήπεδα απαγορεύτηκε μόλις 48 ώρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς της διοργάνωσης (από το 1986) είναι η Budweiser.

Ecuador 🇪🇨 fans singing QUEREMOS CERVEZA needs to be named as the new original song for the World Cup pic.twitter.com/Y7LAnGIi6r — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) November 20, 2022