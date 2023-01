Πατήστε play.

Στο 35ο επεισόδιο της NMW, σχεδόν σκεφτήκαμε σοβαρά να γυρίσουμε για λίγο στο 2022.

Τι εννοείς να παρουσιάσουμε δέκα singles που βγήκαν αυτή την εβδομάδα και ακούγονται cool; Με τα βίας επτά, και πολλά είναι για το παράδοξο με το οποίο συνεχίστηκε η νέα μουσική δραστηριότητα στην τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Εδώ η Shakira έγραψε σάπιο break up song και έβαλε και την πιο lame promo φωτογραφία της ever. Ας μην το αναλύσουμε. Ακόμα και αν δεν υπήρχε μουσικά αυτή η εβδομάδα, δεν θα το πρόσεχε κανείς και ας είναι έστω λίγο άδικο αυτό καθώς είδαμε επιτέλους την επιστροφή του θρύλου James Holden. Ειλικρινά, μου πέρασε από το μυαλό να παρουσιάσουμε δέκα singles που ξέφυγαν το 2022. Πιο πολύ νόημα θα είχε από το γεγονός ότι αναγκαστήκαμε να ασχοληθούμε με ονόματα μιας άλλης εποχής για να βγει το NMW αυτής της εβδομάδας. Επειδή όμως, έχουμε δει τα promos της Παρασκευής 20/1 από την επόμενη δείχνει να επιστρέφει η δράση και ποιότητα στις λίστες μας. Μέχρι τότε, ακολουθούν 7 κυκλοφορίες από τις 7 προηγούμενες ημέρες και με πολύ σφίξιμο στα δόντια προειδοποιούμε ότι μόλις οι τρεις πρώτες μετράνε. Τα υπόλοιπα μπήκαν χαριστικά και με λίγη βοήθεια από το τέλος του 2022. Χαρακτηριστικό το ότι προσθέσαμε ακόμα και την επιστροφή των De La Soul στις πλατφόρμες. Ναι, τόσο δύσκολο ήταν κυρία μου, και εσύ που εικάζεις ότι ξέχασα την επιστροφή των Sleaford Mods. I got you, UK GRIM = trash.

*hold on, η Spotify λίστα πλησιάζει τα 200 likes. Les Go!

1. James Holden - Contains Multitudes (Border Community)