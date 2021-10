Το σημερινό Παρατηρητήριο είναι το πιο τρου Παρατηρητήριο απαρχής Παρατηρητήριων. Το 72ο Παρατηρητήριο θα είναι το πιο αγνό και αμόλυντο κείμενο στην ελληνική μουσική δημοσιογραφία, κατεβαίνει στο γήπεδο με το μαχαίρι στα δόντια και θα τα πει όλα έξω από τα δόντια και αμέσως μετά θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο, ναι αυτό το δαγκωμένο μαχαίρι που αναφέραμε πριν. Θα πάμε κόντρα σε όλους. Κυρίως αυτούς που τα γυρνάνε από δω και απ’ εκεί, όταν τους στριμώξουν οι περιστάσεις. Εμείς στην Επιτροπή είμαστε ένας φάρος σταθερότητας, που αγναντεύουμε από ψηλά όλες τις φυλές, τις παρατάξεις και τις υποκατηγορίες. Ήρθε η ώρα σας. Πάμε να δούμε τι θα δούμε.

Με κομμένη την ανάσα παρατηρούμε τους ελιγμούς του καλλιτέχνη Γρηγόρη Πετράκου ο οποίος τελικά θα τραγουδήσει MONO για εμβολιασμένους, ενώ ο ίδιος ήταν σθεναρός αντιεμβολιαστής. Μετά την απόφαση του μουσικού να δουλέψει σε Covid free νυχτερινό κέντρο, ο σκληρός πυρήνας του αντιεμβολιαστικού fun club του (αυτοαποκαλούνται ως “Oι Αμόλυβδοι” επειδή νομίζουν ότι είναι ίδιο με το "Αμόλυντοι", απλά πιο ποιητικό) φαίνεται ότι πλέον έχει απε-μπολι-σει κάθε ελπίδα του για την τελική επικράτηση στην νυχτερινή διασκέδαση. Πλέον οι ορδές των ζωντανών-νεκρών εμβολιασμένων θα μολύνουν θέατρα, σινεμά, μπουζούκια, live-αδικα, κωλάδικα. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο από την επέλαση των Αστραζενεκάδων, των Πφαϊζερονιανών, των Μοντέρνων και εκείνων των περίεργων τύπων των Τζόνσονεντζόνσων του Τάγματος των Μονοδοσικών. Και μιας μιλάμε για ζόμπια, εξαιρετικό μου φάνηκε το νέο album των Doctor Smoke, με τίτλο Dreamers and the Dead , το οποίο θυμίζει μια κλασικομεταλλάδικη, λιγότερο fuzzαριστή και σίγουρα πιο catchy εκδοχή των θεών Uncle Acid and the Deadbeats. Τα ρεφραινάκια είναι μούρλια, έχουν και ωραία σόλο στις κιθάρες, το δισκάκι αυτό πάει για ψηλά, να μου το θυμηθείτε.

Ο Γρηγόρης Πετράκος με τον πύρινο λόγο του, ήταν αυτός ο οποίος σήκωσε το λάβαρο της επανάστασης των αντιεμβολιαστών απέναντι στους σκοτεινούς, υπόγειους και υποχθόνιους κύκλους που χώρισαν τον κόσμο ανάλογα με το αν έχουν κάνει ή όχι το εμβόλιο. Η μασίφ ελληνική κοινωνία που όλα αυτά τα χρόνια δεν χωρίστηκε ανάμεσα σε Δεξιοί/Αριστεροί, Ολυμπιακός/Παναθηναϊκός, Βίσση/Βανδή, Ναι/Όχι, πλέον έχει γίνει άθυρμα διαφόρων επιτήδειων ειδικών που προσπαθούν να οδηγήσουν την Ελλάδα μας στα βράχια. Με αλλεπάλληλα βίντεο και αναρτήσεις στα social media, ο Γρηγόρης ανέλυσε το σκεπτικό του με σκοπό την αφύπνιση των Ελλήνων και η προσπάθεια του μετουσιώθηκε σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι με τίτλο Οι Ειδικοί , όπου ο καλλιτέχνης θύμισε της καλύτερες στιγμές του Γιάννη Πάριου. Εμείς το μόνο που έχουμε να προτείνουμε σαν Επιτροπή είναι η άμεση σύσταση μπάντας με όνομα Gregorage against the Vax-machine ώστε να περάσει η φασούλα σε άλλο επίπεδο. Μέχρι να συμβεί αυτή η ομορφιά, μπορείτε να ακούσετε τις νέες σούπερ ντούπερ ηχογραφήσεις της A.A Williams για το debut EP της. Τι ορχήστρες, τι φωνάρα, τι μικρόφωνα που ακούς μέχρι και την επιγλωττίδα της ερμηνεύτριας, τι σόου ετοιμάσατε πάλι ρε μλκες;;; Εξαιρετική δουλειά, τα κομμάτια είναι σαν καινούργια, άνευ πλάκας.

Την προδοσία που επιφύλασσε ο Γρηγόρης ο Πετράκος στους αφυπνισμένους ακόλουθους του, δεν την άφησε να πέσει κάτω ο γνωστός, ακόμα πιο αφυπνισμένος B.D. Foxmoor των Active Member. Δίκαια θα μας ρωτήσετε πως γίνεται να είσαι “πιο αφυπνισμένος” από κάποιον άλλο. Η Επιτροπή είναι εδώ για εσάς. Ο πιο αφυπνισμένος είναι αυτός που το ξυπνητήρι της αφύπνισης τον πέταξε πάνω, πιο νωρίς από τον μέτρια αφυπνισμένο. Οπότε αυτός έχει προλάβει να φτιάξει και έναν καφέ, να ανοίξει το μάτι του, είναι φυσικό να βλέπει τα πράγματα ακόμα πιο ξεκάθαρα. Όλοι ξύπνιοι είμαστε αλλά αυτοί που έχουν πιει και ένα εσπρεσσάκι, όπως και να το κάνουμε είναι έτοιμοι για όλα. Ο B.D. Foxmoor, λοιπόν, μέσα από την επίσημη σελίδα των Active Member καταφέρθηκε κατά του Γρηγόρη Πετράκου ως ντεμέκ αντιεμβολιαστή και επαναστάτη μπλα μπλα, πήγε να παίξει μουσική για μπολιασμένους αφού. Δικαιολογημένη η αγανάκτηση, αφού έτσι υποχωρεί ο έντεχνος πόλος και σπάει η γραμμή Μαζινό. Το αγνό hip hop / low bap όμως κρατάει ακόμα, οχυρωμένο πίσω από τις αλεξίσφαιρες αναρτήσεις του B.D. Foxmoor. Ελάτε να τα πάρετε. Μπούχτισα με τον πόλεμο. Ας βγούμε μια βόλτα έξω στο φινλανδικό χιόνι, να μας χτυπήσει λίγος κρύος αέρας. Οι Havukruunu επιστρέφουν, λίγους μήνες μετά το υπερέπος Uinuos Syömein Sota, με long play EP που τιτλοφορείται Kuu Erkylän Yllä, κάτι που δεν έχει απολύτως καμία σημασία αφού ανάθεμα και αν καταλαβαίνω λέξη από όλα αυτά που γράφουν εκεί μέσα. Σημασία έχει ότι παίζουν όμορφο black metal, όμορφα φτιαγμένο.

Αφού μας χτύπησε το northern breeze όπως λεν και στο χωριό μου οι κοκκινομάγουλοι, να καταθέσουμε και εδώ στην Επιτροπή την γνωμούλα μας. Αγαπημένα μας πρόβατα, όχι κλγδ, σωστά διαβάσατε…Πρόβατα είστε όταν μιλάμε για θεματικές κορονοϊού, μην μπερδεύεστε. Αγαπημένα μας πρόβατα, λοιπόν εμείς εδώ στην Επιτροπή δυστυχώς δεν έχουμε κανένα δίπλωμα ή τίτλο σπουδών ή έστω μια βεβαίωση σεμιναρίου ομοιοπαθητικής σχετικά με τον ιατρικό ή παραϊατρικό κλάδο. Συνεπώς όλα αυτά τα m-Rna, οι ανοσίες αγέλης, οι παρενέργειες, οι δραστικές ουσίες και όλα αυτά τα ακαταλαβίστικα για εμάς, είναι αντικείμενα άλλων ανθρώπων που ασχολούνται μια ζωή με αυτά. Θα πήγαινες ποτέ σε παθολόγο να του σκάσεις 50ρικο στο μέτωπο για να πάρεις γνώμη αν οι Black Sabbath παίζουν τζαζ…; Όχι βέβαια. Για αυτά τα θέματα έρχεστε σε εμάς. Και μιας που βλεπόμαστε ας τσεκάρετε το υπέροχο ντεμπούτο των Hippotractor (υπέροχα απαίσιο όνομα εεε;;;), με τίτλο Meridian, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε από την Pelagic Records (δηλαδή την δισκογραφική που τρέχουν οι The Ocean) και αφορά άτομα που φοράνε γυαλιά και έχουν φράντζα, δηλαδή παίζουν post/sludge/prog metal. Με ακριβώς αυτήν τη σειρά.

Μια βασική αρχή της σωστής λήψης αποφάσεων είναι ότι συμβουλευόμαστε για θέματα που δεν γνωρίζουμε, αυτούς που πληρώνονται από το κοινωνικό σύνολο για να γνωρίζουν. Αν σκέφτομαι σωστά, για θέματα υγείας, αυτοί οι καλοί άνθρωποι λέγονται γιατροί. Στον καθένα μας επαφίεται η επιλογή των ανθρώπων που εμπιστευόμαστε να συμβουλευόμαστε. Παραδείγματος χάριν, για τα προσωπικά σου θέματα είναι λογικό να εμπιστεύεσαι την κολλητή σου, που έχει περάσει πολλά από γκόμενους και ξέρει. Δεν πιστεύω να ρώτησες ποτέ κανέναν ταξιτζή, γιατί δεν σου κάθεται η Άρτεμις ή για ποιον λόγο σου έριξε TYN ο μλκς ο Τάσος, που δεν βλέπεται. Μην μπερδεύεσαι μάγκα. Δεν ρωτάμε τον κολλητό για τον αν επηρεάζει το Astra Zeneca την αλληλουχία DNA. Τον κολλητό τον ρωτάμε αν ξέρει τον Kenn Nardi. Αν πει όχι, τον ρωτάμε αν ξέρει τους Anacrusis. Εάν πει όχι, του δίνουμε να ακούσει ένα από τα τέσσερα υπέροχα album που έχουν κυκλοφορήσει. Εάν πει ναι, του λέμε πάτα το παρακάτω λίνκ και βρες χρόνο να τσεκάρεις τις 2 πολύ γεμάτες solo δουλειές του

Τι σχέση έχει όλη αυτή η ανάλυση που προηγήθηκε με τη μουσική θα με ρωτήσεις. Απόλυτη έχει βρε γκασμά. Από την στιγμή που οι κυβερνήσεις all over the world και κυρίως στην Ελλάδα, έχουν αποφασίσει ότι η μουσική είναι ένας παράγοντας που αυξάνει την μεταδοτικότητα, μπορείτε εύκολα να σκεφτείτε ότι εφαρμόζουν απαγορεύσεις με σκεπτικό το οποίο περιορίζει ένα από τα ομορφότερα πράγματα στις σκατένιες ζωούλες μας. Όσο διατηρούμε ζωντανά τα επιχειρήματα υπέρ αυτών των περιορισμών, τόσο παρατείνουμε την κατάθλιψη μας, τον μαρασμό μας και την κατάρρευση της πνευματικής εξέλιξης. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο της ασπρόμαυρης κατάστασης, οι Agnes Vein μας σκάνε στην μάπα το πρώτο βιντεοκλιπάκι από το νέο τους album, ονόματι Deathcall και η λέξη “ενθουσιασμός” είναι μικρή για να περιγράψει αυτό που νιώθουμε. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.